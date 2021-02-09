Ссора из-за неверности: экс-чемпион Bellator порезал подругу

Дэниел Штраус был задержан и доставлен в офис шерифа округа Бровард (штат Флорида) еще в прошлую пятницу. Залог за него был установлен в размере $100 тыс. На предварительном слушании надзорный судья отказался снижать сумму залога до $10 тыс., и по состоянию на сегодняшний день профессиональный боец находится в тюрьме по обвинению в тяжком преступлении — нанесении побоев.

Инцидент, ставший поводом к полицейскому разбирательству, произошел 21 января. В этот день Штраус поссорился со своей девушкой: с помощью текстовых сообщений они сначала поспорили по вопросам «неверности в их отношениях», после чего спортсмен приехал к ее месту работы с целью разобраться лично. Встреча случилась на парковке, когда жертва после толкотни между ними садилась в свой автомобиль, но Штраус не дал ей этого сделать, после чего применил физическую силу, нанес девушке несколько удар, в том числе по животу, в результате чего она упала. В конце концов Штраус уехал на своей машине.

Позднее Штраус сообщил девушке, что был в ее квартире. Опасаясь, что боец уничтожит личные вещи, она поехала к нему домой за запасным ключом. Там она встретила Штрауса, который, видимо, решил вернуться к себе, и между ними снова вспыхнуло разногласие — мужчина якобы разозлился, что подруга пришла к нему «покончить с этой ситуацией» и отказалась разговаривать.

Во время спора Штраус начал угрожать пострадавшей, указывая на кухонный нож.

«Ты меня не знаешь, я тебя ударю», — угрожал он.

Затем Штраус принялся выталкивать девушку из дверного проема своей квартиры, и она ответила на его угрозы.

«Ты большой и плохой. Что ты собираешься сделать, заколоть меня?» — говорила подруга спортсмена.

Спустя мгновения боец схватился за нож и ударил ее в живот. Согласно показаниям, все произошло так быстро, что пострадавшая не успела ничего понять и, опасаясь за свою жизнь, убежала. Штраус изначально преследовал ее, но после вернулся домой. Женщина на машине доехала до соседнего дома, откуда позвала на помощь и была доставлена в больницу. Врачи диагностировали у нее сильный ушиб правого глаза и колотую рану в правом нижнем углу живота, ей наложили несколько швов.

В первое время потерпевшая отказалась от общения с детективом, испугавшись, что Штраус нанесет ей еще больший вред из-за обращения в полицию, но позже согласилась выдвинуть обвинения и сотрудничать. Спустя неделю полицейское управление Голливуда (Флорида) составило ордер на арест Штрауса, но задержание произошло только 6 февраля.

36-летний Штраус — известная личность как в бойцовском мире, так и в криминальном. Еще школьником он начал принимать участие в преступной деятельности, будучи выходцем из неблагополучной семьи, вынужденным самостоятельно себя обеспечивать. Тем не менее молодой человек занимался борцовскими единоборствами и регулярно привлекался на различные соревнования.

На профессиональном уровне он дебютировал в 2009 году. Получил известность по выступлениям на турнирах «Бои акул», а чуть раньше его приметили и в Bellator. Там Штраус добился серьезных успехов, дважды становясь чемпионом промоушена в полулегком весе. Не помешало развитию карьеры даже то, что в 2013-м бойца арестовали в Форт-Лодердейле по обвинению в торговле наркотиков и конфисковав у него 20 граммов каннабиса, МДМА/экстази и принадлежности для запрещенных веществ, его также обвиняли в вождении с приостановленными правами. Помимо этого, Штраус рассказывал, что еще раньше отсидел три года в тюрьме за ограбление.

Штраус дрался много и часто, но карьеру пришлось приостановить из-за мотоциклетной аварии. В 2017-м спортсмен в округе Майами-Дейд получил серьезные повреждения, из-за чего пропустил в общей сложности два года. Он вернулся к боям в 2019-м, одержав победу сабмишеном на Bellator 219. Спустя полгода он проиграл Дереку Кампосу на старте Гран-при и с тех пор не выходил в клетку. На его счету победы над такими бойцами, как Патрисио Фрейре, Пэт Карран, Марлон Сандро и другие. Профессиональный рекорд Штрауса — 26 побед и 9 поражений.