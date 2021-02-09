Российский «шлем»: как Медведев, Рублев и Хачанов покоряют Австралию

Яркая подготовка

Теннисный сезон 2021 года начался в Австралии, и для России — сверхуспешно. Все, кто получил право и решил использовать возможность выступить на первом турнире «Большого шлема», прибыли в страну кенгуру, где многие потренировались и смогли поучаствовать в личных соревнованиях.

Ну а часть теннисистов схлестнулась в престижном командном ATP Cup, в этом году сокращенном до 12 команд вместо 24. На этот турнир, созданный в прошлом году, отбираются первые 12 сборных — по рейтингу лучшего теннисиста страны.

Естественно, российская команда, год назад добравшаяся до полуфинала, была представлена и в этом году, а Даниил Медведев и Андрей Рублев не просто были одними из главных фаворитов, но сполна реализовали свой статус, выиграв все одиночные встречи и завоевав трофей.

Сам турнир — не простое баловство, поскольку за каждую выигранную встречу игроки зарабатывали рейтинговые очки, а заодно приобретали игровую практику отличного уровня в преддверии Australian Open.

Отличные перспективы

Совершенно очевидно, что к первому турниру «Большого шлема» в сезоне и Медведев, и Рублев подошли в отличной форме. Андрей, например, все свои поединки выиграл сверхуверенно, почти не показав в своем теннисе слабых мест.

Медведеву было посложнее, поскольку он играл против первых номеров своих сборных, но и он справился абсолютно со всеми соперниками, причем аргентинец Диего Шварцман, немец Александр Зверев и итальянец Маттео Берреттини, которые были обыграны на ATP Cup первой ракеткой России, находятся в топ-10 мирового рейтинга.

В итоге Даниил подошел к Открытому чемпионату Австралии с лучшей в карьере серией побед подряд — 14 матчей с учетом концовки прошлого сезона.

Кроме того, с ноября 2020-го он десять раз встретился с игроками из топ-10 рейтинга АТР и выиграл все матчи, став всего лишь 12-м теннисистом за всю историю вида спорта, кто смог выиграть десять поединков подряд у представителей элиты.

Карен Хачанов, поскольку в рейтинге является третьим теннисистом России, выступал не на ATP Cup, а на Great Ocean Road Open, где тоже показал весьма качественную игру, дойдя до полуфинала.

Да и в драматичном поединке с прорывом прошлого сезона, 19-летним итальянским суперталантом Янником Синнером, имел матчбол, а проиграл трехсетовый матч в итоге из-за двух тай-брейков — 6:7, 6:4, 6:7.

В общем, все трое главных российских теннисистов действительно выглядели перед стартом первого турнира «Большого шлема» очень прилично и имеют шансы пройти по турнирной сетке достаточно далеко.

Бодрое начало

Что касается самого старта соревнований, то и Медведев, и Рублев, и Хачанов по результатам жеребьевки должны были стартовать во второй день соревнований. При этом первые их соперники были вполне рабочими вариантами для каждого.

Наиболее титулованный и известный оппонент достался Медведеву, и глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев даже высказал в преддверии этого противостояния определенные опасения, но напрасно:

Даниил не испытал никаких трудностей и разобрал канадца Вашека Поспишила в трех партиях, не оставив тому шансов — 6:2, 6:2, 6:4.

К этому времени Рублев уже — также за три сета — справился с малоизвестным немцем Янником Ганфманном — 6:3, 6:3, 6:4.

Сложнее других пришлось игравшему параллельно с Медведевым Хачанову, которому достался местный теннисист сербского происхождения Александр Вукич. Здесь россиянину пришлось попотеть, чтобы склонить чашу весов на свою сторону.

Выиграв первую партию, Хачанов проиграл вторую на тай-брейке, после чего в третьей «горел» со счетом 2:5 и двумя брейками, но сумел отыграться, а тай-брейк начал с пяти подряд выигранных мячей, после чего уже относительно спокойно довел до победы не только его, но и последний сет, выиграв его с первого же матч-пойнта — 6:4, 6:7, 7:6, 6:4.

«Просто не бывает. Простых матчей не бывает. Про Вукича я никогда не слышал, но мне рассказали, что у него мощная подача, мощный форхенд, он атакующий. С такими ребятами всегда непросто — особенно когда им кажется, что терять нечего,

— рассказал сам Хачанов после победы. — Матч был сложным, и я рад, что прошел дальше. С начала сезона я играю с удовольствием. Чувствую себя свежим, физически готовым. Матч был непростым, но я рад победе».

Что дальше

Во втором круге Хачанову предстоит поединок с литовцем Ричардасом Беранкисом, являющимся 73-й ракеткой мира, а дальше, в случае успеха, пойдут настоящие сложности:

в 1/16 финала Карену предстоит потенциальная встреча с Берреттини, занимающим в рейтинге девятую позицию, а в 1/8 финала может состояться свидание с греком Стефаносом Циципасом, пятой ракеткой мира.

Примерно того же уровня во втором круге будут соперники и у Рублева с Медведевым. Первый сразится с 74-й ракеткой планеты португальцем Тиагу Монтейру, а второй сыграет с 99-м номером испанцем Роберто Карбальес-Баэной.

Первым по-настоящему серьезным испытанием для обоих должен стать четвертьфинал, в котором пути Андрея и Даниила при благоприятном раскладе пересекутся.