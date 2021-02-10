Три голевые Сергачева, шайба Дадонова: как завершился игровой день в НХЛ

В стартовом матче игрового дня «Флорида» на своем льду принимала «Дейтройт». Двумя днями ранее «Ред Уингз» уверенно разобрались с «Пантерз», место в воротах которых тогда занял не россиянин Сергей Бобровский, переживающий не самое простое время в Санрайзе, а его сменщик Крис Дриджер.

Пропустив четыре шайбы от «Детройта», рулевой канадцев Джоэль Кенневилль вернул в состав Бобровского на ответную игру с красно-былыми. Уже на четвертой минуте «Флорида» пропустила от Филипа Задины и проигрывала в счете, но в конце концов вырывала победу благодаря голам Александера Веннберга и Патрика Хёрнквиста, а лучший бомбардир «Пантерз» Джонатан Юбердо сделал две результативные передачи, набрав 14 очков в сезоне. 2:1 — победа «Флориды» и девятое поражение «Детройта» Владислава Наместникова, снова ушедшего со льда без очков, за последние десять матчей.

Бобровский в этот раз сумел дать ответ критикам. Вратарь «Пантерз» отразил 31 бросок из 32 и впоследствии был признан второй звездой встречи. Россиянин, более того, увеличил свою серию до 4-0-1 в нынешнем сезоне. Более длинная серия среди голкиперов «Флориды» была у Джон Ванбисбрук почти четверть века назад.

Hear from Bobrovsky, Coach Q, and Hornqvist on tonight's 2-1 win over Detroit! #DETvsFLA pic.twitter.com/c5yutHsc7u — Florida Panthers (@FlaPanthers) February 10, 2021

Разгром своему сопернику учинила лидирующая в «Центре» «Тампа». В первом матче «Нэшвилл» пропустил от «Лайтнинг» четыре шайбы, в этот раз — уже шесть.

«Предаторз» забросили первыми — отличился Рокко Гримальди, но до конца игры в составе «Тампы» Стивен Стэмкос и Мэтью Жозеф оформили по дублю, еще по шайбе записали на свой счет Ондржей Палат и Янни Гурд, принесший «Лайтнинг» победу со счетом 6:1.

Лучшим игроком матча стал российский защитник «молний» Михаил Сергачев, оформивший три результативные передачи. Что любопытно, у Сергачева пока нет голов в этом сезоне, но уже восемь ассистов. Третьей звездой игры признали лучшего хоккеиста прошлой недели, голкипера «Тампы» Андрей Василевского, сделавшего 32 сейва. А Александр Волков сделал одну передачу.

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Драма развернулся и в очередной игре одной из худших команд сезона-2020/21 «Оттавы» — у «Сенаторз» всего две победы в регулярке, а сегодня стало лишь на одно поражение больше.

В первом матче «Оттава» без шансов уступила «Эдмонтону» со счетом 1:3, но в этот раз встречу пропускали два лучших бомбардира сезона Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль, так что определенные надежды у «Сенаторз» взять реванш наверняка были.

На 26-й секунде «Сенаторз» вышли вперед благодаря голу Коннора Брауна, ассист которому выписал Никита Зайцев. Однако во втором и третьем периодах хоккеисты «Ойлерз» забросили трижды: голы на счету Дарнелла Нурса, Эвана Бушара и Тайсона Бэррри. Отквитать одну шайбу «Оттаве» удалось усилиями забросившего третью шайбу в сезоне Евгения Дадонова, но на большее «Сенаторз» не хватило — поражение 2:3.

Stretch pass with a beautiful Evgenii Dadonov finish. https://t.co/ZhRCg4oKxk pic.twitter.com/RjlcRW6yfn — NHL (@NHL) February 10, 2021

«Нефтяники», кстати, выиграли первый матч с ноября 2017 года без очков от Макдэвида и Драйзайтля.

В оставшихся встречах дня «Калгари» одержал волевую победу над «Виннипегом» — 3:2. Защитник «Флэймз» Никита Нестеров завершил матч с показателем полезности +1.

«Даллас» потерпел третье поражение подряд, уступив «Чикаго» в овертайме со счетом 1:2. Денис Гурьянов результативными действиями не отметился, а Антон Худобин и Александр Радулов вообще пропускали этот матч «Старз». В победе «Блэкхоукс» зато поучаствовал защитник Никита Задоров, проведший на льду 18 минут 17 секунд.

Не лучшая серия продолжилась и у «Лос-Анджелеса», который проиграл уже пять матчей кряду. В этот раз «Кингз» по буллитам — 3:4 — уступили «Сан-Хосе». Защитник «Шаркс» Николай Кныжов завершил встречу с показателем полезности +1.

А «Вегас» и «Анахайм» устроили классную перестрелку, закончившуюся победой «Голден Найтс» со счетом 5:4. В самой концовке победную шайбу забросил Зак Уайтклаунд.