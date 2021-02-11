Травма Панарина, дебютный гол Михеева: как прошел день в НХЛ

Заокеанский игровой день состоял всего из двух матчей, но получился богатым на события.
«Рейнджерс» после поражения в дерби на своем льду встречался с лидером Восточного дивизиона «Бостоном».
Автором первого гола стал 23-летний форвард «Нью-Йорка» Жюльен Готье. Эта заброшенная шайба — дебютная для канадца в НХЛ несмотря на то, что выступает за «синерубашечников» он еще с февраля 2020 года.
В середине второго периода гости остались в меньшинстве.
Тем не менее Крису Вагнеру удалось использовать ошибку нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина, потерявшего шайбу на чужой синей линии, и точным броском переправить снаряд в ворота Александра Гоергиева, в этой игре заменявшего Игоря Шестеркина.
Вперед «Брюинз» вывел гол Андерса Бьорка, получившего шайбу после розыгрыша за воротами.
Однако уже спустя две с половиной минуты Кевин Руни сравнял счет.
На последней минуте третьего периода произошел забавный эпизод. Вратарь «Брюинз» Туукка Раск самостоятельно принял решение отправиться на скамейку запасных, заменив себя шестым полевым хоккеистом, но к своей неожиданности финн увидел кричащих и жестикулирующих членов тренерского штаба, и ему пришлось вернуться в ворота. Оказалось, Раск был в полной уверенности, что «Бостон» на тот момент проигрывал со счетом 1:2.
«Что ж, мы работаем в индустрии развлечений. Надеюсь, что люди хорошо посмеялись надо мной», — объяснился Раск.
Игра, несмотря на усилия Раска, перешла в овертайме, где уже на 36-й секунде победу «Бостону» принес лучший снайпер команды в сезоне Брэд Маршан, уверенно переигравший Георгиева в ситуации один в ноль, — 3:2. Маршан, кстати, вышел на пятое место в истории НХЛ по голам в овертаймах, которых теперь у канадца стало 16. У лидера — Александра Овечкина — их 24.
«Бостон» увеличил свою победную серию до четырех матчей, тогда как «Рейнджерс» потерпел второе поражение кряду. По итогам встречи Георгиев сделал 29 сейвов, а Панарин и Павел Бучневич не отметились результативными действиями и покинули лед с показателем полезности -1.
Для «Нью-Йорка», вдобавок ко всему, игра омрачилась травмой Панарина. В третьем периоде россиянин сыграл всего одну минуту в большинстве и захромал. Главный тренер «синерубашечников» Дэвид Куинн на послематчевой пресс-конференции подтвердил, что Панарин получил «небольшую травму нижней части тела» и в ближайшее время пройдет медицинское обследование.
Не менее интересным получилось противостояние «Монреаля» и «Торонто» на льду «Канадиенс».
Джош Андерсон на первой минуте вывел хозяев вперед, забросив свою девятую шайбу в сезоне.
Но радовался «Монреаль» до начала второго периода, когда лучшая команда регулярки ответила сразу тремя голами. Сначала Трэвису Дермотту красивейшим броском в верхний угол удалось сравнять счет.
После этого Джастин Холл забросил вторую шайбу «Мэйпл Лифс», а ассистентами, как и в эпизоде с голом Дермотта, выступили Джейк Маззин и Джон Таварес.
Закрепил успех «Торонто» российский форвард Илья Михеев, для которого эта шайба стала дебютной в сезоне.
В концовке «Монреалю» удалось отквитать одну шайбу усилиями Томаша Татару. Ассистировал на гол российский защитник «Канадиенс» Александр Романов, прервавший свою восьмиматчевую безрезультативную серию.
На третий гол «Канадиенс» не хватило, зато за минуту до финальной сирены четвертую шайбу в пустые ворота «Монреаля» отправил нападающий «Торонто» Зак Хайман, установивший окончательный счет встречи — победа «Мэйпл Лифс» со счетом 4:2, ставшая для «кабанов» четвертой подряд.