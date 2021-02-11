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«И так было понятно»: у Гном Гномыча не выявили психических расстройств

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Стали известны результаты психологической экспертизы Гном Гномыча

Психологическая экспертиза, проведенная в рамках уголовного дела, признала восьмилетнего сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской вменяемым. Ранее в материале издания «СтарХит» говорилось, что у ребенка есть синдром Аспергера.

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11 февраля Telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката Добровинского сообщил, что в рамках уголовного дела против «СтарХит» Плющенко-младшему была проведена еще одна психологическая экспертиза, которая не показала у него наличие синдрома Аспергера.

«Психологическая экспертиза, проведенная в рамках уголовного дела, показала отсутствие у Саши Плющенко каких-либо психических расстройств. Что, собственно, и так было понятно. Как и то, что все, написанное о Саше Плющенко является ложью, и было сделано лишь для того, чтобы навредить его родителям», — рассказал юрист.

В отношении журнала «СтарХит» продолжается уголовное преследование по делу о публикации материала про восьмилетнего Александра Плющенко, сына олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской. В статье говорилось, что у ребенка, возможно, синдром Аспергера.

Материал появился в сети еще в мае прошлого года. Журнал со ссылкой на анонимных экспертов утверждал, что у Плющенко-младшей присутствуют признаки, указывающие на ментальные особенности. Аналогичная информация появлялась и в разных Telegram-каналах.

Синдром Аспергера относится к одной из форм аутистического спектра, характеризующейся особенностями человека в социальном взаимодействии, сказывающуюся на том, как он воспринимает внешний мир и обрабатывает информацию.

Родители Плющенко выступили с опровержение сообщений о наличии у ребенка синдрома Аспергера и допустили, что могут обратиться с иском в суд против «СтарХита» за «несоответствие этическим нормам». В издании в свою очередь пояснили, что первоисточником якобы было другое СМИ, и публикацию о Плющенко-младшем сняли с сайта, принеся извинения его семье.

Тем не менее Рудковская в сентябре обратилась в Следственный комитет по факту распространения недостоверных данных о ее сыне. Симоновский межрайонный следственный отдел провел соответствующую проверку, и 24 ноября Рудковская сообщила, что против «СтарХит» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации) в МВД по Даниловскому району города Москвы.

По словам Рудковской, она готова предпринять все, чтобы «эта дикая подлость не осталась безнаказанной». За юридической помощью семья Плющенко обратилась к адвокату Александру Добровинскому, который в настоящий момент отстранен от профессиональной деятельности. Также им помогают Анна Бутырина и Марина Дубровская.

«Мы не собираемся никому ничего прощать, таких людей надо судить и добиваться реальных сроков наказания за их мерзкие действия, также закрытия источников их лживой информации. Честно, достали!» — написала Instagram тогда Рудковская. Позднее стало известно, что продюсер рассчитывает на привлечение к уголовной ответственности виновных, а не на денежную компенсацию.

Как сообщил Telegram-канал Baza, у Плющенко-младшего, больше известного как Гном Гномыч, обнаружили психологическую травму. По запросу Рудковской была проведена комиссионная психологическая экспертиза, по итогам которой и стали известны подробности «психотравмирующих переживаний». Причиной их возникновения стала как раз публикация о нем в «СтарХит».

«Он убегал из кабинета психолога с криком, что ничем не болен. Потом, правда, родители убедили сына спокойно посидеть и пообщаться с психологом. Саша рассказал врачам, что его обидела публикация в журнале и вообще «он хотел бы забыть, что прочитал ее», — было сказано в посте.

Рудковская в интервью также указала, что статья «СтарХит» оказала негативное влияние на ее сына. Продюсер утверждала, что мальчика стали избегать сверстники, смеяться над ним и называть «больным». Из-за этого ребенок замкнулся в себе, отказывался есть и ходить на тренировки по фигурному катанию.

Тем не менее сейчас у ребенка все наладилось — так говорят спортивные результаты. Мальчик вернулся к тренировкам и продолжает соревноваться: на турнире Плющенко-младший одержал победу на турнире «Февральские узоры» по первому юношескому разряду. Он был самым младшим среди всех участников.