Уронила соперницу на финише: почему у россиянки отобрали победу

9 февраля в финском Вуокатти стартовал молодежный чемпионат мира по лыжным гонкам, который проводится среди спортсменов двух возрастных категорий — юниоров (до 20 лет) и молодежи (до 23 лет). Российские юниоры пока что успехами не радуют: в спринте классическим стилем лучшей в составе женской национальной команды стала Вероника Степанова, которая заняла четвертое место, а из мужской юниорской сборной в аналогичной дисциплине в финал пробился только Владимир Рыбкин, финишировавший последним с почти полуминутным отставанием от лидера.

Что касается молодежи, то для них спринт завершился куда успешнее. Например, у мужчин в итоговый заезд квалифицировались сразу четыре лыжника: Александр Терентьев, Сергей Ардашев, Денис Филимонов и Андрей Кузнецов. Двое из них — Терентьев и Ардашев — и вовсе завоевали золотую и бронзовую медали соответственно.

Подобного успеха могли добиться и представительницы женской молодежки Анастасия Фалеева с Христиной Мацокиной. И, что интересно, поначалу обе российские лыжницы повторили результат своих соотечественников, выиграв золото и бронзу. Однако позднее судейский комитет принял решение лишить Фалееву победы в спринте.

Причиной этого стал эпизод, который произошел в самом конце гонки. Уже на финишной прямой буквально в 10-15 метрах от конечной границы Фалеева уронила чешскую лыжницу Терезу Беранову, которая бежала впереди. Во время обгона россиянка, переходя на соседнюю лыжню, случайно задела лыжу лидировавшей чешки, которая упала и, поднявшись только через минуту с лишним, в итоге финишировала последней. Позднее у себя в Instagram Stories она опубликовала фотографию, адресованную россиянке, и сопроводила ее подписью: «Эй, куда прешь!!!»

instagram.com/terezz_23

Фалеева же изначально свою победу в гонке праздновала весьма эмоционально, но только до тех пор, пока не узнала результаты расследования жюри. Судьи при распределении мест посчитали, что российская лыжница нарушила правила обгона, и выписали ей двухминутный штраф, с которым Анастасия переместилась на последнюю, шестую строчку. Золото же было передано немке Лизе Лохманн, Мацокина стала серебряным призером, а тройку лидеров замкнула Луизе Линдстрём из Швеции.

Шведка, кстати, порадовалась итогам гонки, но не столько из-за добытой бронзовой награды, сколько из-за поражения Берановой. Еще незадолго до финиша чешская лыжница подрезала Линдстрём, в результате чего та запнулась и потеряла скорость.

«Я очень недовольна тем, что сделала чешка на последнем холме. Я заметила ее справа от себя, и она выехала прямо передо мной. У меня не было времени думать, но я не хотела сдаваться. Она испортила мне весь день. Поделом ей», — цитирует шведскую лыжницу SVT.

Что касается Фалеевой, что в российской команде согласились с вердиктом судей. Действительно, правила лыжных гонок гласят, что ответственным во время является именно обгоняющий спортсмен, который обязан не помешать ни впереди идущему сопернику, ни идущему по той лыжне, на которую собирается перейти обгоняющий. В связи с этим российская команда подавать не будет.

«А на что подавать протест? На то, что наша лыжница нарушила правила? Я убеждена, что Фалеева реально сбила чешку», — приводит слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе «Чемпионат».

При этом в тренерском штабе российской сборной отметили, что намеренного нарушения со стороны Фалеевой не было. Падение, которое спровоцировала Анастасия, специалисты назвали рабочим моментом.

Это, кстати, весьма примечательно на фоне эпизодов, которые нередко происходят во взрослых лыжных гонках. Так, например, в квалификационном спринтерском забеге на «Тур де Ски» в феврале прошлого года норвежец Симен Хегстад Крюгер при обгоне подрезал Александра Большунова и в итоге упал вместе с ним, тем самым не пустив россиянина в финал, где победу отпраздновал уже другой норвежский лыжник Йоханнес Клебо. Также совсем недавно, 7 февраля, в полуфинале командного спринта на этапе Кубка мира в шведском Ульрисехамне финн Вернери Сухонен, обгоняя россиянина Глеба Ретивых, уронил того и помешал отечественной команде квалифицироваться в итоговый заезд.

При этом ни в том, ни в другом случае никаких санкций в отношении виновных в падении со стороны жюри не последовало.

«Фалеева и Мацокина были претендентками на медали. Если бы Настя Фалеева тактически по-другому построила борьбу в финале, то не пришлось бы выбираться из такой глубины. На финише она была способна обыграть любую из сегодняшних соперниц, но дальняя позиция не позволила ей это сделать. Потом случилось падение чешкой лыжницы, Фалееву дисквалифицировали. Судьям виднее, но мне показалось, что это рабочий момент, потому что у чешки прострельнуло лыжу за шаг до того, как Настя ее зацепила, она стала в нее упираться и решила перестроиться вправо, но получилось так, что ее лыжа задела лыжи Берановой», — цитирует Sport24 тренера российской сборной Егора Сорина.

Чемпионат мира в Вуокатти завершится 14 февраля. В программе соревнований остались индивидуальная гонка свободным стилем, мужская, женская и смешанная эстафеты, а также масс-старт классическим стилем.