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Вечный рекорд «Барсы» пал: «Бавария» стала лучшим клубом мира

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«Бавария» стала чемпионом мира среди клубов и повторила рекорд «Барселоны»

«Бавария» стала победителем клубного чемпионата мира. В финале команда Ханс-Дитера Флика одолела мексиканский «УАНЛ Тигрес», за который выступает экс-хавбек «Спартака» Рафаэл Кариока. «Газета.Ru» — о том, как мюнхенцы повторили уникальный рекорд «Барселоны».

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Нынешний клубный чемпионат мира совершенно точно войдет в историю. Ожидалось, что в своем привычном формате турнир с участием семи команд будет проведен в последний раз: еще в марте 2019 года совет Международной федерации футбола (ФИФА) принял решение с 2021 года увеличить количество участников до 24-х и проводить первенство раз в четыре года, тем самым заменив Кубок конфедераций, который до этого проводился в эти сроки.

Однако планам ФИФА было не суждено сбыться из-за коронавируса: в связи с пандемией футбольный международный календарь подвергся серьезным изменениям. Это коснулось, например, чемпионата Европы и Кубка Америки. Оба соревнования были перенесены с лета 2020 года на лето 2021, что в итоге повлияло на клубный мировой форум. Изначально турнир в новом формате от ФИФА должен был в период с 17 июня по 4 июля 2021 года в Китае, но в связи со сложившимися обстоятельствами турнир был перенесен из Китая в Японию сразу на декабрь 2021-го, а сам чемпионат пройдет в привычном формате. Нынешний же клубный ЧМ также был перенесен с декабря 2020 года на февраль 2021-го.

Из-за COVID-19 турнир также досчитался и одного участника: лучшая команда Океании «Окленд Сити» из-за карантинных мер, установленных в Новой Зеландии, в Катар отправиться не смогла, и в итоге ее соперник — «Аль-Духаиль» — автоматически прошел в четвертьфинал, где в дальнейшем уступил бронзовому призеру чемпионата «Аль-Ахли» из Египта.

Историческим турнир стал и из-за мюнхенской «Баварии», в финале обыгравшей мексиканский «УАНЛ Тигрес», за который выступает бывший полузащитник московского «Спартака» Рафаэл Кариока.

К финальному матчу немцы понесли ощутимые кадровые проблемы: сначала из-за смерти своей бывшей спутницы расположение команды экстренно покинул Жером Боатенг, а уже за несколько часов до игры на карантин был переведен Томас Мюллер, получивший положительный результат теста на коронавирус. По той же причине, кстати, весь турнир пропустили и Хави Мартинес с Леоном Горецкой.

С самых первых минут «Бавария» взяла игру под свой контроль, лишь изредка позволяя мексиканцам проводить более-менее позиционные атаки. В свойственном себе стиле мюнхенцы пытались множественными комбинациями взломать оборону «Тигрес», но распечатали ворота только благодаря дальнему удару.

Йозуа Киммих не увидел сопротивления перед чужой штрафной и мощно выстрелил точно в дальний нижний угол, Науэль Гусман даже не дернулся. Однако на то у голкипера «Тигрес» была причина, имя которой Роберт Левандовски. Во время удара Киммиха польский суперфорвард «Баварии» находился в положении «вне игры», и хотя мяча он не коснулся и направление его полета никак не изменил, своим движением Левандовски все же смутил Гусмана. В итоге арбитры с помощью VAR сигнализировали о пассивном офсайде у нападающего мюнхенцев и этот гол отменили.

А вот второе взятие ворот «Тигрес» с участием тех же Киммиха и Левандовски судьи уже засчитали. Причем вновь с помощью видеоассистентов.

Польский форвард «Баварии» после классного дальнего заброса от Киммиха оторвался от защитников и почти замкнул передачу головой. Гусман Левандовски помешал, однако мяч отскочил к Бенжамену Павару, который пробил уже по пустым воротам. Изначально рефери гол не засчитали, зафиксировав у Левандовски офсайд, однако VAR установил, что поляк все же находился в правильном положении, и тогда Эстебан Остохич указал на центр поля.

В итоге 1:0 — «Бавария», создав огромное количество голевых моментов, могла разгромить «Тигрес», но обошлась победой с минимальным счетом.

Таким образом, команда Ханс-Дитера Флика за формально один сезон выиграла все возможные трофеи, став чемпионами Германии, обладателями Кубка и Суперкубка страны, триумфаторами Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, а теперь и клубного чемпионата мира. До сего момента за всю историю только одному клубу удалось за один сезон забрать все шесть трофеев из шести возможных — «Барселоне».

И это весьма примечательно, ведь с каталонцами «Бавария» оказалась крайне тесно связана.

Во-первых, из-за самого рекорда, который сине-гранатовые установили еще в декабре 2009 года. Во-вторых, ту каталонскую машину возглавлял Хосеп Гвардиола. Именитый испанский тренер после успешной карьеры в «Барселоне» ушел именно в «Баварию», и именно с Гвардиолой мюнхенцы в 2013-м впервые стали чемпионами мира среди клубов. Теперь его достижение повторил и Флик. В-третьих, немцы свой победный поход в Лиге чемпионов сезона-2019/20 сопроводили крайне громкой и яркой победой именно над «Барселоной» — в четвертьфинале сине-гранатовые были уничтожены с неприличным счетом 2:8.