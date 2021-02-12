«Фернандо, держись!»: Алонсо сломал челюсть в ДТП

Инцидент случился 11 февраля недалеко от швейцарского города Лугано, где Алонсо готовился к новому сезону «Формулы-1», который станет для него первым после двухлетнего перерыва. По данным итальянского издания La Gazzetta dello Sport, 39-летний пилот мог получить несколько серьезных переломов. Позже выяснилось, что испанец попал в аварию во время тренировочного занятия на велосипеде.

«Би-би-си» со ссылкой на источник, близкий к гонщику, спустя некоторые время расширил информацию о ДТП:

«У Фернандо Алонсо диагностирован перелом челюсти. В ближайшее время он будет доставлен в Берн, где пройдет лечение у врача, специализирующегося на подобных травмах»,

— сообщает издание.

Пресс-служба «Альпина» (новое название «Рено»), в котором титулованный спортсмен проведет предстоящий сезон, отреагировало на аварию в Twitter.

«Мы можем подтвердить, что Фернандо Алонсо стал участником дорожно-транспортного происшествия во время велотренировки в Швейцарии. Гонщик находится в сознании и чувствует себя хорошо. Завтра утром он пройдет медицинское обследование. На данный момент команда отказывается от дальнейших комментариев. Обновленная информация по ситуации будет предоставлена завтра», — говорится в заявлении конюшни.

Alpine F1 Team Statement pic.twitter.com/ateZJHITxj — Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) February 11, 2021

La Gazzetta dello Sport также сообщает, что Алонсо рискует пропустить старт предстоящего сезона, если его состояние здоровья вызовет сомнения у медицинского штаба команды. Очередной календарный год «Формула-1» начнет 28 марта — первым этапом станет Гран-при Бахрейна, а предсезонные тесты пройдут уже через месяц: с 12 по 14 марта.

Свои пожелания скорейшего выздоровления 39-летнему пилоту выразил его коллега Карлос Сайнс, а также пресс-службы «Макларена», «Хааса» и «Астон Мартин».

«Фернандо, держись! Надеюсь, что с тобой не случилось ничего серьезного и ты поправишься как можно скорее!» — написал Сайнс

Бnimo @alo_oficial. Esperemos que no sea nada y te recuperes lo antes posible! — Carlos Sainz (@Carlossainz55) February 11, 2021

Фернандо Алонсо можно назвать настоящей легендой королевских автогонок. Начав свою карьеру в «Формуле-1» в возрасте 19 лет, испанский пилот за время своего пребывания в самой престижной гоночной серии мира обзавелся большим количеством фанатов по всему миру.

Впервые Алонсо вышел на старт в 2001 году, будучи членом команды «Минарди». В ходе того сезона испанцу не удалось ни разу набрать очки, однако его результаты в квалификационных заездах смогли впечатлить руководство «Рено», где он провел сезон 2002 года в качестве запасного пилота. Спустя год спортсмен во всеуслышание заявил о себе, одержав первую победу на венгерском этапе Гран-при, а в 2005 году стал самым молодым чемпионом «Формулы-1», прервав серию легендарного Михаэля Шумахера из пяти чемпионских титулов подряд.

В 2006 году Алонсо повторил свой успех, став самым молодым двукратным чемпионом «Ф-1», после чего перебрался в «Макларен», где серьезно конфликтовал с руководством команды. Несмотря на это, сезон-2007 гонщик закончил на третьем месте. В 2008 году испанец вернулся в «Рено», где провел два сезона, выдавшиеся менее удачными, чем предыдущие.

В 2010 году Фернандо подписал контракт с «Феррари» и с ходу получил возможность вновь стать чемпионом мира, однако уступил в последней гонке сезона пилоту «Ред Булла» Себастьяну Феттелю. На протяжении следующих четырех лет в итальянской скудерии Алонсо еще дважды брал серебро, после чего снова перешел в «Макларен». На протяжении всего выступления в британской команде испанец сталкивался с ненадежностью машины, из-за чего ему не удалось ни разу попасть на подиум. В 2018 году гонщик в третий раз вернулся в «Рено», где провел непростой сезон, ставший на данный момент последним в его карьере пилота «Формулы-1».

За время своего отсутствия в главной гоночной серии планеты Алонсо успел дважды выиграть престижный старт «24 часа Ле-Мана» и принять участие в гонке 500 миль Индианаполиса (правда, до финиша он добраться не сумел). В 2020 году испанец осуществил четвертый камбэк в «Рено», переименованный перед новым сезоном в «Альпин», где теперь будет творить новую историю.