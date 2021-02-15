Новая звезда России против экс-бойфренда Шараповой: интриги 1/4 Australian Open

После окончания карьер Евгения Кафельникова, Марата Сафина и Николая Давыденко в России на первый план на долгое время вышел женский теннис. Но в последние годы ситуация снова перевернулась. В WTA-туре больше нет ни Марии Шараповой, ни Анастасии Мыскиной, ни Динары Сафиной, ни Елены Дементьевой, ни Надежды Петровой, а Светлана Кузнецова уже, скорее, просто доигрывает.

Зато поколение мужчин не просто внушает оптимизм, а дарит настоящую радость болельщикам. Впервые в истории в четвертьфинале в мужском одиночном разряде на турнире «Большого шлема» будут сразу трое россиян.

А ведь их вполне могло быть и четверо, но Карен Хачанов уступил в матче третьего круга на трех тай-брейках (6:7, 6:7, 6:7) десятой ракетке мира итальянцу Маттео Берреттини, который при этом получил травму живота и не смог продолжить турнир, снявшись со своего следующего поединка.

В любом случае, настроение у болельщиков из России сейчас отличное, а оставшуюся часть турнира они ожидают с чувством предвкушения, ведь даже в котировках букмекеров главный на данный момент фаворит Australian Open представляет нашу страну.

Григор Димитров (Болгария, 18) — Аслан Карацев (Россия, 16)

Аслан Карацев стал безусловным главным открытием Australian Open во всех разрядах. Но его достижения в Мельбурне куда более значительные, чем яркое восхождение в рамках одного турнира.

Он стал первым за 25 лет дебютантом турниров «Большого шлема», которому удалось пробиться сразу в четвертьфинал в мужском одиночном разряде, а прошедший квалификацию игрок в последний раз соревновался в четвертьфинале в 2011-м, когда также на Открытом чемпионате Австралии блеснул местный теннисист Бернард Томич.

Кроме того, Карацев начинал соревнования в статусе 114-й ракетки мира, а в прошлый раз столь низкорейтинговый теннисист (Патрик Макинрой, который также был 114-м) добирался до четвертьфинала австралийского «шлема» в 1991 году!

А еще Аслан по дороге уже обыграл девятую ракетку мира аргентинца Диего Шварцмана, разделавшись с ним в трех партиях (6:3, 6:3, 6:3), а также 19-го номера рейтинга, канадца Феликса Оже-Альяссима, у которого в предыдущем раунде он смог отыграться после двух проигранных сетов, полностью поменяв игру с середины третьего — 3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4.

Теперь россиянина ждет еще одно испытание экстра-уровня. Пожалуй, самое сложное, но ведь так и должно быть на стадии, когда в турнире такого масштаба остались всего восемь участников.

Григор Димитров котируется сейчас только 21-м, но экс-бойфренд Марии Шараповой бывал в рейтинге даже третьим, а сейчас находится в отличной форме и выбил из борьбы третью ракетку мира Доминика Тима, который был просто уничтожен — 6:4, 6:4, 6:0.

Для болгарина четвертьфинал на «мэйджоре» не является потолком. Он добирался до полуфинальной стадии и тут, и на Уимблдоне, и в США. Собственно, последний его полуфинал случился на US Open в 2019-м.

Тогда он, кстати, тоже находился в прекрасных кондициях и одолел в четвертьфинале самого Роджера Федерера, но потом был разбит Даниилом Медведевым.

Сейчас Димитров выглядит фаворитом не только по рейтингу. Болгарин подходит к матчу с Карацевым свежим. Тим был разгромлен, а стадией раньше испанец Пабло Кареньо-Буста снялся после первого гейма второго сета.

У Карацева же два дня назад был тот самый драматичный и очень энергозатратный пятисетовый матч с Оже-Альяссимом, и далеко не факт, что россиянин смог полностью восстановиться.

Другое дело, что сам Аслан обещал быть готовым и биться, а в таких поединках на первый план зачастую выходит не физическая, а психологическая готовность.

Соперники никогда друг с другом раньше не встречались, и Димитрову еще только предстоит познакомиться с агрессивным приемом, кроссами и, конечно же, убойным бэкхендом россиянина.

Новак Джокович (Сербия, 1) — Александр Зверев (Германия, 5)

Победитель сражения Димитрова с Карацевым сыграет в полуфинале с кем-то из звездной пары Новака Джоковича и Александра Зверева. Эти спортсмены давно являются признанными фаворитами, да и друг друга знают отлично.

Между собой они играли семь раз, и если после трех встреч минимальный перевес был на стороне немца, то сейчас Джокович идет на серии из четырех побед. Последняя из них состоялась на неделе, предшествующей Australian Open, в рамках командного ATP Cup — 6:7, 6:2, 7:5.

Джокович логично подходил к Открытому чемпионату Австралии, восьмикратным и действующим чемпионом которого он является, в качестве главного фаворита, но с тех пор кое-что изменилось.

В игре третьего круга против американца Тэйлора Фрица Джокович дернул живот и, видимо, надорвал мышцу. Серб очевидно мучился на корте и даже не мог нормально подавать, позволив сопернику уйти с 0-2 по партиям.

Однако в пятом сете первую ракетку мира несколько отпустило, и он сумел, хоть и не без морально-волевых усилий, довести встречу до победы — 7:6, 6:4, 4:6, 3:6, 6:2.

После этого разговор шел о том, что Джокович вообще может сняться с турнира, но сам он заверял, что приложит все усилия, чтобы играть с травмой, и в 1/8 финала он достаточно уверенно переиграл крепкого канадца Милоша Раонича — 7:6, 4:6, 6:1, 6:4.

Однако матч со Зверевым — другая, куда более сложная история. У Александра нет таких проблем со здоровьем, он никого не боится, а проклятье своих провалов на «шлемах» снял год назад именно в Австралии, когда добрался до полуфинала, после чего был еще и в финале на прошлогоднем US Open.

В Мельбурне Зверев чувствует себя очень уверенно, а единственную партию проиграл еще в первом круге.

Сейчас, правда, многие букмекеры вернули Джоковичу статус главного претендента на титул, но сделали это не все, а Зверев — как раз такой соперник, против которого проблемы со здоровьем могут обойтись максимально дорого.

Даниил Медведев (Россия, 4) — Андрей Рублев (Россия, 7)

Очень жаль, что жребий опять свел пути двух сильнейших российских теннисистов уже на стадии четвертьфинала, потому что и Даниил Медведев, и Андрей Рублев сейчас способны переиграть абсолютно любого соперника, а значит, могли бы встретиться и позже, даже, например, в финале.

Именно Медведев получил после травмы Джоковича статус главного фаворита АО, хотя сейчас уже наблюдается тенденция возвращения котировок в пользу серба. Впрочем, важно не обратно-поступательное движение со стороны букмекеров, а то, что Даниила сейчас в Австралии котируют выше самого Рафаэля Надаля.

Есть от чего. Победная серия россиянина составляет уже 17 матчей, причем в ней он десять раз одолел представителей топ-10.

Медведев уже третий сезон подбирается к выигрышу «мэйджора», но впервые играет на таком турнире, являясь действующим чемпионом Итогового турнира АТР, который входит в продолжающуюся серию успешных матчей.

Там он расправился и со Зверевым, и с Джоковичем, и с Шварцманом, и с Надалем, и с Тимом в финале — максимально впечатляющий ход. И Даниил не потерял его на старте нового сезона.

Уже на Australian Open он заставил понервничать в 1/16 финала в матче с сербом Филиппом Краиновичем, когда растерял преимущество в два сета, но это оказалось к лучшему: в пятом он повесил оппоненту «баранку», а ведь до сих пор на счету Медведева не было ни одной победы в пятисетовых поединках в карьере.

Рублев тоже находится в сумасшедшей форме и показывает лучший теннис в карьере. Его атакующая игра перестала быть безрассудной. Кроме того, улучшается физическая и ментальная устойчивость.

В общем, Андрей прямо сейчас в том состоянии, когда ему не страшен вообще никакой соперник. Кроме разве что... Медведева.

Они очень разные и оба слишком хороши, чтобы так запросто назвать сильнейшего из россиян, если не смотреть на рейтинг. Проблема Рублева в том, что Медведев именно для него является самым неудобным соперником.

В АТР-туре они играли трижды, и Даниил выиграл все матчи, включая четвертьфинал последнего US Open (7:6, 6:3, 7:6), не отдав соотечественнику ни одного сета.

Безусловно, Рублев может навязать борьбу и доставить первой ракетке России немало трудностей, но для победы ему нужно сделать что-то совершенно новое и, может быть, даже прыгнуть выше головы.

Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Стефанос Циципас (Греция, 5)

Победитель российского противостояния сыграет в полуфинале либо с Рафаэлем Надалем, либо со Стефаносом Циципасом.

На беспрецедентно быстром австралийском покрытии этого сезона результат их встречи наименее предсказуем, но все-таки опытный испанец бил грека почти во всех их противостояниях.

Рафа выходил победителем из шести дуэлей со Стефаносом, уступив лишь однажды. Их единственное свидание на АО состоялось в полуфинале 2019 года, и там Циципас смог зацепить лишь шесть геймов, в третьем сете вообще схватив «баранку» (6:2, 6:4, 6:0).

Вообще, учитывая статус 20-кратного победителя «шлемов» и действующей второй ракетки мира, Надалю сейчас уделяется удивительно мало внимания. Дело в том, что Australian Open никогда не был его турниром. Триумфатором он здесь был только раз — в далеком 2009-м.

Тем не менее перспективы Циципаса в любом случае оцениваются ниже — уж больно сложным выглядит его путь к титулу. Мало того, что нужно обыграть трех топовых игроков, так на пути вполне могут вырасти самые неудобные его оппоненты. Кроме Надаля, это Медведев (1-5) и Джокович (2-4, последние три победы у серба).