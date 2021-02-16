Подвела стрельба: Миронова вернулась, но не попала на подиум

От российских биатлонисток, учитывая немалое количество проблем в команде, особого успеха на чемпионате мира в Поклюке не ждали, но и столь печальных результатов, показываемых ими, тоже. В смешанной эстафете Светлана Миронова лишила Россию шанса на медали, в спринтерской гонке лучшей стала молодая Ирина Казакевич, дебютировавшая на чемпионате мира, в пасьюте 23-летняя россиянка также выступила лучше своих соотечественниц, заняв место в конце третьего десятка.

Без медалей для российской женской команды завершилась и индивидуальная гонка, которая подарила немало сюрпризов. Во-первых, сенсацией стала победа Маркеты Давидовой. Чешка прошла все четыре рубежа без промахов и в итоге показала лучшее время, опередив прославленную шведку Ханну Эберг на полминуты.

Во-вторых, удивила и Светлана Миронова.

Для начала необычным выглядело решение тренерского штаба сборной в принципе включить ее в список участниц «индивидуалки». В нынешнем сезоне 26-летняя биатлонистка выступает не лучшим образом, а ее результаты на мировом форуме в Поклюке и вовсе являются катастрофическими. Особенно это касается стрельбы — в первых двух гонках она допустила девять промахов с двумя штрафными кругами. Но, несмотря на это, тренеры решили все-таки поставить Миронову в гонку, а жертвой в данном размене стала все та же Казакевич.

«У Светы есть проблема со стрельбой, надо это психологически преодолеть, чтобы эстафету нормально пробежать. Ответа на вопрос о том, почему стрельба у Светы не складывается, нет. Но что уж тут обсуждать. Казакевич не поставили, да, это сложный вопрос. Получается, что две спортсменки лично моих, но в данной ситуации психологическое состояние Светы Мироновой для меня важнее», — объяснил это решение старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов в эфире «Матч ТВ».

И в какой-то мере это доверие Миронова оправдала.

Первые два огневых рубежа она прошла без ошибок, а вот на третьем и четвертом допустила по одному промаху и в итоге заняла пятое место, уступив Давидовой как раз эти самые обидные две минуты. Если бы не два промаха, Миронова вполне могла претендовать на медали. Для сравнения, Давидовой россиянка чистым ходом уступила порядка 30 секунд.

«На сегодняшний день это мой лучший результат на чемпионате мира. Если проанализировать, как начинался турнир, то, думаю, это хорошая гонка и хорошие эмоции. Два дня до индивидуальной гонки прошли быстро. Конечно, я переживала из-за спринта и шести промахов, но я все проанализировала, нашла ошибки, поработала на тренировке и все исправила. Рада, что сегодня получилось все реализовать. Что касается стрельбы, то «спать с винтовкой» не помогает. Можно просто брать винтовку и тренироваться по часу-два, и будет ноль эффекта. А можно проанализировать свои действия, прийти на тренировку, исправить ошибки и следить за ними постоянно на занятии, и тебе это будет огромный плюс. Это лучше, чем по часу тупо лежать с винтовкой», — прокомментировала Миронова свое выступление в эфире «Матч ТВ».

Отдельного внимания заслуживает и Лариса Куклина, для которой прошедшая гонка стала первой: до этого 30-летняя россиянка отбегала четыре гонки на чемпионате Европы, куда она при этом не планировала заявляться. В Польше она завоевала две бронзовые награды. Одну из них, кстати, именно в «индивидуалке». В Поклюке же для Ларисы все сложилось куда печальнее. Куклина допустила только один промах на первом огневом рубеже, а после этого отстрелялась безошибочно, но ход биатлонистка показала неубедительный и в итоге заняла лишь 14-е место, уступив лидеру почти 2,5 минуты. По словам самой спортсменки, настроиться на гонку ей было проблематично. Тот факт, что ее за весь чемпионат мира заявили пока только на индивидуальную гонку, негативно сказался на ее психологическом состоянии.

«Непросто сидеть и видеть, как соседка по комнате уходит на гонку, а ты просто отправляешься на тренировку. Это нелегко эмоционально, психологически. Вот представьте, дали тебе один шанс. Один-единственный. И, к сожалению, я не смогла им воспользоваться сегодня. Летом и в подготовительный период я ставила цель взять личную медаль с чемпионата мира. Но не планировала чемпионат Европы. Совсем не думала, что сезон так полностью перевернется от моих ожиданий. Ожидала одно, была готова на одно, а имею совсем другое. Не скажу, что сегодня провал. Это нормальное, рабочее место.

Но можно было сработать лучше, можно было отработать на ноль, если бы до этого стартовала, явно бы боролась на последнем круге. У меня каждый раз — чем больше стартов, тем больше выносливости, скорость появляется с каждой гонкой. Сегодня я просто взяла одну скорость с первого круга и бежала так. Конечно, много проиграла ногами. Кого такой результат удовлетворит?»

— сказала Куклина.

Примечательно, что на чемпионат Европы как раз была готова отправиться Татьяна Акимова. В Поклюке она не участвовала ни в смешанной эстафете, ни в спринте. В индивидуальной гонке же Акимова показала худший результат среди россиянок, заняв 29-е место с двумя промахами и отставанием в три минуты и 39 секунд. Немногим лучше выступила Ульяна Кайшева, которая также с двумя промахами (на первом и последнем рубежах) заняла место в середине третьего десятка, уступив лидеру три с лишним минуты.

«Если бы я знала, что не бегу здесь спринт, то стоило бы поехать на Европу. Отсутствие стартов сыграло свою роль. Был большой перерыв, и для первого старта было тяжело. На «лежке» первый выстрел я немного не удержала. А в «стойке» чуть сбилась с ритма», — объяснила свой результат Акимова.

В расписании чемпионата мира осталось еще шесть гонок. 17 февраля «индивидуалку» на 20 км пробегут мужчины, затем программа турнира продолжится тремя эстафетами, а закроет мировой форум женский и мужской масс-старты, которые пройдут 21 февраля.