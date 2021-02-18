Подвела стрельба: Латыпов и Павлова провалились в супермиксте

Сборная Франции в составе Антонена Гигона и Жулии Симон выиграла сингл-микст на чемпионате мира по биатлону. Французские биатлонисты, которых не считали фаворитами гонки, показали время 36:42,4. На втором месте оказалась команда Норвегии, за которую бежали Йоханнес Бё и Тириль Экхофф (+2,8), а замкнули тройку лидеров шведские биатлонисты Себастьян Самуэльссон и Ханна Эберг, их отставание от лидера составило 22,6.

Сборная России, которая на чемпионате мира выступает под нейтральным флагом с названием RBU, оказалась 11-й. В составе национальной команды на гонку были назначены Эдуард Латыпов и Евгения Павлова.

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, комментируя состав на сингл-микст, отметил, что по большей части у тренерского штаба сборной России не было выбора. При этом он подчеркнул, что Латыпов весьма неплохо может проявить себя в эстафете, поскольку показывает среди российских биатлонистов одну из лучших готовностей — он стал седьмым в гонке преследования, а также оказался десятым в спринте, когда лидировал большую часть дистанции, допустив обидный промах на последнем рубеже, что лишило его подиума.

«Что касается сингл-микста, то пусть попробуют Латыпов с Павловой поработать — почему нет? Латыпов иногда проявлял себя в эстафете очень хорошо, опыт у парня есть. Просто у нас выбора как такового нет. Если в нашем поколении думали о расширении состава, то теперь думают, куда кого поставить. Самое главное — когда тренируются все вместе под постоянным наблюдением, тренер знает, кто на что способен. А эти… что здесь каждый привез?» — заявил Тихонов в комментарии Sport24, подчеркнув, что самоподготовка нескольких членов сборной к результатам не привела.

Если кандидатура Латыпова не вызвала особых вопросов, то вот назначение Павловой было весьма спорным. Со стрельбой у биатлонистки в последнее время наблюдаются серьезные проблемы, да и скорость подводит. По итогам спринтерской гонки и пасьюта она не смогла подняться выше 40-го места. Однако и выбор у тренерского штаба оказался невелик — никто из россиянок на этом чемпионате мира пока что не смог добиться никаких успехов, а лидер национальной команды Светлана Миронова и вовсе показала худший результат в карьере по итогам спринта, допустив шесть промахов на двух огневых рубежах и финишировав 64-й.

В супермиксте сборную России снова подвела стрельба. Всего лишь один огневой рубеж — последний в гонке — был закрыт без доппатронов (заслуга Павловой). В остальном оба представителя RBU регулярно промахивались.

Надежды на медали начали таять уже после первой стрельбы. Латыпов достаточно бодро стартовал, сразу же оказавшись в лидирующей группе. На первый огневой рубеж — «лежку» — он пришел четвертым, но тут у российского биатлониста начались первые проблемы: он один раз промазал и закрыл мишень дополнительным патроном. Уходил со стрельбища он все так же четвертым, а отставание от лидера составило порядка семи секунд.

Однако затем Эдуарду Латыпову просто не повезло — на одном из поворотов у него сломалась лыжная палка. Ситуация достаточно быстро была исправлена, но несколько позиций биатлонист потерял, а на следующей стрельбе (стоя) уже сильно откатился вниз: промахнулся трижды, использовав все три дополнительных патрона.

Из-за этих осечек отставание от лидера увеличилось до 30 секунд, и после передачи эстафеты Павлова вступила в гонку 16-й. Биатлонистка сумела отыграть несколько позиций и с «лежки», на которой ей пришлось воспользоваться дополнительным патроном, ушла 12-й, проигрывая 40 секунд итальянке Доротее Вирер, которая вырвалась в лидеры. На «стойке» Павлову тоже ждал один промах, который она вновь закрыла одним дополнительным патроном, но это добавило несколько важных секунд к ее отставанию — 55 секунд и десятая строчка.

Скорость россиян оставляла желать лучшего, как и стрельба. После возвращения эстафеты Латыпову ситуация сохранилась: на первом огневом рубеже — лежа — спортсмен допустил сразу два промаха, закрыв их двумя дополнительными патронами, и ушел 11-м с отставанием уже больше минуты. Справедливости ради стоит отметить, что на этой «лежке» проблемы были и у именитого норвежца Йоханнеса Бё, который допустил три осечки и с трудом закрыл их тремя дополнительными патронами. Правда, скорость норвежца все же была гораздо выше, чем у россиянина. Латыпов промазал и на «стойке» и эстафету Павловой передал уже 11-м, имея отставание от лидера в 1:21 минуты.

Было понятно, что бороться за медали сборная России не может, стоял вопрос о попадании хотя бы в десятку сильнейших команд.

Однако на «лежке» Павлова дважды промахнулась, торопясь, и закрыла мишени дополнительными патронами, спасая себя от штрафных кругов. Отлично удалась только стрельба на заключительном огневом рубеже, когда это уже ничего не решало.

Зато на этой стрельбе произошла другая сенсация — Вирер, которая идеально точно и быстро стреляла на всех предыдущих рубежах, смазала последний выстрел, а потом так и не смогла закрыть эту мишень ни одним из трех дополнительных патронов. В итоге итальянка ушла на штрафной круг и лишила свою команду шансов не только на золотую медаль чемпионата мира, которая казалась вполне реальной, но и вообще на попадание на пьедестал.