«Мы погибаем»: Павлова обвинила тренеров в провале России на ЧМ

Российские биатлонисты Эдуард Латыпов и Евгения Павлова провалились в индивидуальной смешанной эстафете на чемпионате мира. Сборная России смогла занять лишь 11-е место, и спортсмены использовали на двоих 12 дополнительных патронов, сумев провести чистую стрельбу только на одном огневом рубеже. Отставание от лидеров — сборной Франции — составило 2:11,7 минуты. Таким образом, национальная сборная, выступающая под нейтральным флагом, до сих пор не завоевала на мировом первенстве ни одной медали.

После гонки Павлова раскритиковала подготовительные сборы перед чемпионатом мира, которые прошли в Поклюке — на большой высоте. По словам спортсменки, старший тренер женской сборной Михаил Шашилов изначально планировал готовить девушек на более низкой местности — в Антхольце, однако к его мнению не прислушались. В СМИ сообщалось, что главный наставник сборной Валерий Польховский уже забронировал места в Поклюке и изменить что-либо было невозможно.

«Я уже отпустила ситуацию, поскольку не в состоянии ничего поменять, — приводит слова Павловой ТАСС.

— Мы пролетели с этим чемпионатом мира по подготовке, по местонахождению, по локации. После спринта я в слезах писала, молила спустить меня вниз, поскольку больше не могла здесь находиться. У меня есть все переписки. Я больше двух месяцев не опускалась ниже тысячи метров, я никогда в жизни не сидела так долго в горах. У меня слабость, я не сплю».

Биатлонистка призналась, что была готова за свой счет переехать в другую гостиницу вниз, чтобы ее организм успевал восстанавливаться от нагрузок при более высоком уровне кислорода, но ей не позволили этого сделать «из-за каких-то правил Международного союза биатлонистов (IBU)». Теперь Павлова считает, что осталось только «добегать» последние гонки.

«Работа с тренером женской команды Михаилом Шашиловым меня полностью устраивает, он особо тебе в голову не лезет, понимает, что мы уже взрослые спортсмены. Но когда он видит, что мы здесь погибаем и умираем, то он говорит: «Мне тоже плохо, но что я могу сделать?» Вы сами видите результаты. Мы не просто так идем пешком, каждый из нас выворачивается наизнанку. Всем тяжело. Я же даже ногу поднять не могу», — подчеркнула спортсменка.

Напоследок Павлова ответила на претензии старшего тренера мужской сборной Юрия Каминского, который заявил, что плохие результаты сборной объясняются тем, что многие спортсмены выбрали путь самоподготовки и заниматься индивидуально с другими тренерами, а не с наставниками, официально возглавляющими команду.

«Считаю, что самоподготовка мне пошла в плюс. У нас с Михаилом Викторовичем (Шашиловым) нет конфликтов из-за этого. Я стала сильнее в функциональном плане. Личный тренер знает, какие тренировки мне зайдут, а какие нет.

Мне кажется, что неправильно всю вину возлагать только на спортсменов. Впервые на чемпионате мира я слышу подобное, до этого так не говорили. Просто надо признать свою вину и сказать: «Мы накосячили».

Это все видят. Это касается и подготовки, и места проведения сбора перед чемпионатом мира. Не думаю, что спортсмены в чем-то виноваты, потому что до этого они имели хорошие результаты, как у меня и других ребят», — приводит слова Павловой пресс-служба IBU.

Латыпов, который на этом чемпионате мира чувствует себя лучше всех в мужской сборной, показывает самые высокие результаты в карьере (хоть и без медалей) и прошел всю подготовку с Каминским, а не с каким-либо индивидуальным тренером, набрасываться с критикой не стал и лишь кратко рассказал о гонке.

«После первой стрельбы у меня сломалась палка на трассе, потерял на этом довольно много времени. Лыжа соскользнула и сломала палку. Сначала мне дали палку тренеры из Казахстана, потом уже наши принесли подходящую. В принципе, я бегал супермикст в прошлом году, знаю, как его бегать. Тут очень высока была цена каждого дополнительного патрона, потому что трасса короткая, отыгрывать негде. Ну, вот получилось так...» — цитирует Латыпова «Спорт-экспресс».

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, говоря о результате российской команды, резко раскритиковал тренерский штаб, который, по его мнению, избрал неправильную тактику для подготовки спортсменов. При этом он также отметил, что лучше результата для сборной России в супермиксте и быть не могло, потому что в биатлонном руководстве якобы согласились работать только те, кому не нашли применения в других местах.

«Если нет физических кондиций, в которых спортсмены должны были подойти к чемпионату мира, то и стрельба будет валиться. У них явный перебор работы, и это моментально сказывается на стрельбе. Кого надо было брать вместо Латыпова? Александр Логинов не готов, тренеры в растерянности все, ответов вразумительных нет.

Вместо Павловой лучше Ларису Куклину попробовать на эстафету. А вообще завтра день отдыха. Надо спокойно сейчас снять лыжи и отдыхать. Завтра никуда не выходить, ни на зарядку, ни куда-то еще. А спортсмены завтра выйдут и будут бегать, еще и стрелять. В приказном порядке — отдыхать! Идиоты законченные (о тренерах сборной России), вот проблема в чем! Безграмотность у них полнейшая», — цитирует Тихонова Sport24.

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев также подчеркнул наличие проблем в тренировочном процессе у российских спортсменов и заявил, что неважно, кто бежал бы смешанную эстафету, потому что результат был бы не лучше.

«Мы все видели, что происходило. Если в целом сказать, то все равно, кого ставить. На данный момент без разницы было, кто бежит — что Латыпов с Павловой, что если бы побежали другие, ничего не поменялось.

Видны явные проблемы в тренировочном процессе. Мы видим нынешнее состояние спортсменов, которое крайне печальное», — заключил Драчев.

О проблемах со стрельбой и подготовкой к чемпионату мира заявил также двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. По его мнению, в супермикст нужно было ставить биатлонистов, способных отстрелять на ноль, однако именно с этим в сборной России большие проблемы — таких спортсменов практически нет.

«Ошибкой ли было ставить Латыпова? Сложно сказать, стрелков у нас особо нет. Даже один дополнительный патрон — это очень тяжело. Но не думаю, что загоняют Латыпова. Проблема со стрельбой у нас потому, что неправильно тренировались: что в стрелковой подготовке, что в функциональной. Что касается Павловой, то столько штрафа — это недопустимо», — цитирует Васильева «Чемпионат».

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев заявил, что ни Латыпов, ни Павлова к эстафете готовы не были. Спортсмены не смогли продемонстрировать ни быстрый ход, ни точную стрельбу, а постоянное использование дополнительных патронов привело к такому большому отставанию и проигрышу.

«Думаю, что Павлова и Латыпов просто не были готовы к сегодняшней гонке. Здесь нужно было бежать, ладно, три-пять секунд на кругу, но стрелять нужно было из пяти, у Жени не получилось.

Учитывая, что сейчас Эдуард и ходом проигрывал, я даже затрудняюсь ответить, где российские биатлонисты могут рассчитывать на высокие результаты. Только ошибки других команд спасут. Могу только сказать, что в женской эстафете у нас больше шансов, чем в мужской», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Мужская и женская эстафеты на чемпионате мира состоятся 20 февраля.