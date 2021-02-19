Без голов, но с победой: как Овечкин помог «Вашингтону»

Восточный дивизион

«Вашингтон Кэпиталз» — «Баффало Сэйбрз» — 3:1

Пропустивший из-за коронавирусных переносов матчей две недели «Баффало» никак не может набрать форму после вынужденного простоя. Поражение в выездном противостоянии с «Вашингтоном» стало для команды Ральфа Крюгера уже четвертым подряд (первое случилось еще до общекомандного карантина).

В то же время «Кэпиталз» смогли переломить ситуацию и после такой же серии из четырех фиаско кряду выиграли уже второй матч подряд.

Счет был открыт в конце первого периода после первого же в матче удаления, когда Вильям Борген ударил по клюшке Конора Шири. «Столичные», естественно, вывели на бросок своего капитана Александра Овечкина, тот бросил по воротам Линуса Ульмарка даже дважды, Ти Джей Оши с Никласом Бэкстремом подсуетились на добивании, и последний был успешен.

После окончания встречи Крюгер жаловался прессе, что его команда сама вручила сопернику ключи к победе, имея в том числе первый в сезоне пропущенный «Сэйбрз» гол, когда они сами были в большинстве — в начале второй 20-минутки отличился Том Уилсон.

Та шайба в итоге и стала победной, потому что в третьем периоде соперники обменялись голами Шири и Виктора Олофссона, который в последних шести играх против «Вашингтона» набрал 6 (4+2) очков.

Ассистировавший Шири Ларс Эллер набрал свое 300-е (134+166) очко в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира, проведя 765 матчей, а вот также записавший в протокол голевой пас Овечкин в первый раз в нынешнем сезоне ушел со льда без заброшенной шайбы в трех играх кряду.

На счету капитана также четыре броска и столько же силовых приемов, Евгений Кузнецов дважды атаковал ворота и один раз сыграл в корпус оппоненту, а у защитника Дмитрия Орлова два броска, два хита и один блок-шот.

Голкипер Илья Самсонов по-прежнему старается набрать после коронавируса форму в фарм-клубе «Кэпс» в АХЛ, а тем временем его чешский коллега-конкурент Витек Ванечек провел уже 12-ю встречу подряд в качестве стартового стража ворот команды, отразил 22 броска и записал на свой счет вторую подряд победу.

«Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:1

До выезда в Питтсбург «Айлендерс» имели серию из восьми матчей с набранными очками, а в последнем новичок Илья Сорокин одержал свою первую победу в НХЛ, причем отыграв на ноль. Но против набирающих ход «Пингвинз» Барри Троц решил поставить на последний рубеж опытного Семена Варламова.

Однако это не помогло. Уже на пятой минуте матча Каспери Капанен обокрал в чужой зоне Брока Нелсона и бросил по воротам, а капитан хозяев Сидни Кросби подправил шайбу в створ.

Для Кид Сида это был 999-й поединок в регулярных чемпионатах НХЛ, и скоро он станет первым в истории франшизы хоккеистом с тысячью проведенных встреч в джерси черно-желтых.

В концовке второго периода перевес «пингвинов» укрепил Тедди Блюгер, а в третьей двадцатиминутке слово взял Евгений Малкин, у которого до сих пор в текущей кампании не было еще ни одного матча с больше чем одним набранным очком.

Шикарно сработало все второе звено нападения. В первом эпизоде Малкин здорово отборолся в чужой зоне у борта, отдал за ворота Брайану Расту, который переадресовал на пятак Джейсону Цукеру, направившему шайбу в ворота.

А вскоре после гола престижа от Брока Нелсона в большинстве Джино аккуратной подкидкой из своей зоны отправил партнеров вдвоем на пустые ворота, и уже Цукер ассистировал Расту.

Эта победа стала для «Питтсбурга» третьей в последних четырех играх, а голкипер Тристан Джарри отразил 70 из 74 бросков в своих последних двух стартах, в то время как до того в трех играх он пропустил 11 голов после 77 бросков.

Что касается Варламова, то, несмотря на поражение, он провел вполне неплохой поединок, отразив 33 броска по своим воротам.

Интересно, что данный матч стал для «Питтсбурга» первым в сезоне, по ходу которого он ни разу не уступал в счете!

«Филадельфия Флайерз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:3 Б

Не игравшая с 7 февраля из-за вспышки коронавируса внутри команды «Филадельфия» принимала проигравших пять последних встреч «Рейнджерс». И если у хозяев остаются в COVID-протоколе многие важные игроки, включая капитана Клода Жиру, Якуба Ворачека, Скотта Лоутона, Оскара Линдблома и Трэвиса Конекны, то у соперников вернулся в створ пропустивший пару матчей из-за повреждения Артемий Панарин.

Жиру, кстати, пропустил первый матч с апреля 2016 года, прервав свою серию из 328 подряд выходов на лед, а в составе «Флайерз» дебютировал белорусский нападающий Максим Сушко, отыгравший чуть меньше шести минут.

«Летчики» смогли пробить Александра Георгиева уже на исходе первой минуты игры, но дальше дело у них не пошло. Во второй 20-минутке Колин Блэквелл прервал серию из 16-ти нереализованных за шесть последних матчей попыток большинства «рейнджеров».

Ассистировавший ему Павел Бучневич мог вывести свою команду еще до второго перерыва вперед, но, исполняя буллит, не переиграл Картера Харта.

Тем не менее «синерубашечники» повели в третьем отрезке, когда Брендан Смит забросил с 11-й в сезоне передачи Панарина.

Российский лидер атаки нью-йоркцев вообще был самым активным и нанес восемь бросков в створ, хотя и не смог отличиться ни в основное время, ни в овертайме (Джоел Фараби сравнял в концовке), зато именно Артемий реализовал решающий буллит в серии, принеся «Рейнджерс» долгожданную победу и став первой звездой матча.

Георгиев тоже провел достойный матч, отразив 20 бросков, а защитник «Филадельфии» Иван Проворов за 27:38 на льду нанес два броска, провел силовой прием, заблокировал три выстрела по воротам Харта и заработал +1 в полезность.

«Бостон Брюинз» — «Нью-Джерси Девилз» — 2:3

Еще одной серьезно пострадавшей из-за ситуации с коронавирусом командой является «Нью-Джерси», однако на «Девилз» 15-дневная пауза негативно не сказалась. До нее они успели одержать одну победу, а теперь выиграли еще два матча после, хотя по-прежнему играют без нескольких важных игроков, включая, например, Никиту Гусева.

Более того, на этот раз жертвой «дьяволов» стал лидер Восточного дивизиона «Бостон», для которого это поражение стало всего третьим в основное время в текущем сезоне.

Одним из двух главных героев поединка стал еще не забивавший до того в чемпионате, а тут оформивший дубль Кайл Палмиери, отличившийся в том числе и в меньшинстве.

Соавтором победы вместе с ним стал голкипер «Нью-Джерси» Маккензи Блэквуд, отразивший 25 бросков по своим воротам, включая выстрел отличившегося минутой ранее Давида Пастрняка на последних секундах перед сиреной.

Центральный дивизион

«Коламбус Блю Джекетс» — «Нэшвилл Предаторз» — 3:0

Веорнувшийся в ворота «Коламбуса» после более чем двухнедельного отсутствия из-за травмы латвийский голкипер Элвис Мерзликин стал главным героем в противостоянии с падающим в пропасть «Нэшвиллом» (пятое поражение в шести последних играх), отразив все 32 броска по своим воротам и записав в актив первый шатаут после пяти в прошлом сезоне, который он провел как новичок лиги.

Автор первой, ставшей также победной шайбы Кэм Эткинсон продлил свою результативную серию до пяти встреч, которая является его второй по продолжительности в карьере. Ранее он в 2018-м забросил девять шайб за семь поединков.

Поучаствовавший в другом голе команды защитник Сет Джонс продлил свою серию (1+7) с набранными баллами до восьми поединков.

Не ушли с поля без голевых передачи и российские легионеры «Блю Джекетс» — и Владислав Гавриков, и Михаил Григоренко поучаствовали в голевых комбинациях команды Джона Тортореллы.

Центральный дивизион

«Сент-Луис Блюз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 3:2 ОТ

«Сан-Хосе» является командой с самым сухим вратарем лиги в этом сезоне — отыгравший полпериода несколько матчей назад Алексей Мельничук отразил все четыре выстрела по своим воротам, но пока больше не выходил на лед и даже не попадал в запас.

И изменения ситуация пока не предвидится, потому что, например, ветеран Мартин Джонс выдал против крайне неудобного для «Шаркс» «Сент-Луиса» шикарную игру, отразив в ней аж 42 броска, включая сумасшедшие девять в овертайме!

Правда, десятый в исполнении Давида Перрона в большинстве из-за удаления ветерана Патрика Марло оказался результативным и победным.

Переведший встречу в овертайм за 40 секунд до сирены об окончании третьего периода Брэйден Шенн набрал 14 (8+6) очков в последних 15-ти поединках, а «Блюз» выиграли у «акул» семь из последних восьми матчей, если считать не только регулярный чемпионат, но и их противостояние в Кубке Стэнли.

Ложкой дегтя для «музыкантов» стала травма игравшего в этом матче на краю в первом звене россиянина Ивана Барбашева, покинувшего площадку по ходу третьего периода и больше не вернувшегося на лед.

«Анахайм Дакс» — «Миннесота Уайлд» — 1:3

«Миннесота» Кирилла Капризова пропустила в этом чемпионате больше всех матчей — уже шесть ее игр были отложены из-за попадания аж 13-ти игроков ростера в COVID-протокол.

Может быть, поэтому «дикари» были такими свежими в противостоянии с «Анахаймом», которому даже на его льду позволили нанести только 17 бросков в створ, 16 из которых финский голкипер-новичок Каапо Кекконен уверенно отразил.

Первое очко набрал еще не игравший в нынешнем сезоне из-за травмы Макс Цукарелло, передачей отличился также вернувшийся в состав после коронавируса Ник Бонино, начинавший свою энхаэловскую карьеру как раз в «Дакс».

Что касается Капризова, то за 14:39 он нанес два броска в створ и выиграл половину вбрасываний, в которых принял участие, но не отметился результативными действиями.

«Аризона Койотис» — «Лос-Анджелес Кингз» — 2:3 Б

Продолжил свою серию с набранными очками (3-0-1) «Лос-Анджелес», обыгравший на выезде «Аризону» в драматичной серии послематчевых штрафных бросков.

Правда, доводить до нее «Кингз» было совсем необязательно, ведь Дастин Браун и Джефф Картер обеспечили им задел еще в первом периоде, однако в третьем Конор Гарланд и Фил Кессел дважды пробили и Джонатана Куика.

В серии буллитов «Койотис» вели дважды, но Анже Копитар и Адриан Кемпе ответили на точные броски Ника Шмальца и Кристиана Дворака, а когда Клейтон Келлер нереализовал свою попытку, победу «Кингз» принес Габриэл Виларди.

Северный дивизион

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Оттава Сенаторз» — 7:3

Продолжает оставаться неудержимым в Северном, «канадском» дивизионе лидер «Торонто» Остон Мэттьюс, вновь просто уничтоживший, вероятно, самую слабую команду лиги «Оттаву».

«Мэйпл Лифс» уже дважды умудрились уступить «Сенаторз» в этом сезоне, включая поражение в недавном матче, где они вели со счетом 5:1, так что теперь выходят на игры с «сенаторами» предельно мотивированными.

В итоге Мэттьюс выдал топ-перфоманс, оформив дубль и дважды ассистировав партнерам. Теперь на его счету 24 (16+8) очка в 12-ти последних проведенных форвардом матчей!

Хороши были и его партнеры по первому звену «кленовых листьев». Так, Митч Марнер отметился тремя результативными передачами, а у Джо Торнтона гол и два паса.

Отличился во второй раз в сезоне и российский нападающий «Торонто» Илья Михеев, прошивший двукратного обладателя Кубка Стэнли Мэтта Мюррея хлестким броском с дальней дистанции. Причем именно эта шайба стала победной в матче.

Форвард «Оттавы» Евгений Дадонов нанес два броска и провел три силовых приема, у защитника Никиты Зайцева два броска и аж шесть хитов, причем оба, несмотря на разгромное поражение своей команды, сохранили нейтральную полезность.

А вот другой защитник «Сенаторз», Артем Зуб, записал в свой актив один силовой прием, но все же получил -1.