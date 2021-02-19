«Пришлось победить и болельщиков»: как Медведев уничтожил Циципаса

Даниил Медведев (Россия, 4) — Стефанос Циципас (Греция, 5) — 6:4, 6:2, 7:5

Даниил Медведев был вполне объективным фаворитом полуфинала против грека Стефаноса Циципаса.

Сейчас российский теннисист, который гремит в мире со второй половины 2019 года, показывает свой лучший теннис в жизни. Он играет действительно сильнее чем тогда, когда совершил прорыв, выиграв пять турниров подряд, включая два «Мастерса», и добравшись до своего первого финала на «шлемах», выдав в Нью-Йорке супердраматичный пятисетовый триллер с Рафаэлем Надалем, но все же в итоге уступив.

Следующий год у Медведева долгое время был неудачным. Он смог собраться на US Open, где добрался до полуфинала, но там уступил Доминику Тиму, упустив реальный шанс прервать гегемонию большой тройки (Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер) на мейджорах. Сделал это именно Тим, разобравшийся в финале с Александром Зверевым.

После было еще два месяца мучений с поражением в первом круге на »Ролан Гаррос», во втором в Санкт-Петербурге и в третьем в Вене.

И вот в начале ноября все изменилось на «Мастерсе» в Париже. Там Медведев обыграл всех, включая Диего Шварцмана и Зверева (в финале) из топ-10, начав свою победную серию.

Она продолжается до сих пор и вместила в себя пять блестящих побед над топами на Итоговом турнире года, ставшим его девятым личным титулом, а также на АТР Сup, где среди прочих были обыграны все те же Шварцман с Зверевым (им досталось и на Итоговым), а также итальянец Маттео Берреттини.

Открытый чемпионат Австралии, ставший продолжением престижного командного турнира, взятого в этом году сборной России, только укрепил Даниила в статусе самого горячего теннисиста планеты прямо сейчас.

Перед матчем с Циципасом на его счету была серия из 19-ти выигранных матчей кряду, причем одиннадцать из них пришлись на поединки против представителей сильнейшей десятки рейтинга.

Кроме того, в личных встречах с оппонентом у россиянина был положительный баланс 5-1, а стиль грека всегда был для него удобен. Или скорее стиль Медведева категорически неудобен для Циципаса.

Впрочем, тот мог бы парировать тем, что последнее их очное противостояние (еще на Итоговом турнире 2019-го) осталось как раз за Стефаносом, своей хорошей формой и победой в четвертьфинале над Надалем с фантастическим камбэком с 0-2 по сетам!

Однако матч достаточно быстро развеял сомнения в превосходстве россиянина. Циципас играл старательно, мощно подавал, а в завязывавшихся розыгрышах все время пытался выводить оппонента на удары с форхенда, в которых тот поначалу немало ошибался.

Но больше ни в чем у Стефаноса не было преимущества, в то время как Медведев сам подавал еще лучше, в разменах постоянно действовал разнообразно и уверенно, изумительно обводил с бэкхенда, а в конце концов наладил и удар справа.

Все это привело к тому, что грек никак не мог подобраться к возможности сделать брейк-пойнт, а Медведев воспользовался своим шансом, как только он возник в пятом гейме, после чего спокойно довел партию до победы, додержав свою подачу — 6:4.

Во втором сете брейк последовал уже в третьем гейме, а потом Даниил сделал еще один — 6:2.

В третьей партии Циципас отдал свою подачу сразу же, и было видно, что даже вся активная поддержка вернувшихся после пятидневного локдауна на трибуны греческих болельщиков не помогает ему найти слабости в игре оппонента.

Апогеем преимущества пока еще пятой ракетки мира стал пятый гейм, в котором он имел два брейк-пойнта. Циципас включился первой подачей и смог отыграться, и это его взбодрило.

Дальше он провел отличный гейм на подаче занервничавшего россиянина и восстановил равновесие в сете, после чего выиграл свою подачу и активно давил на чужой.

Ключевым моментом стал десятый гейм, когда при счете 4:5 на подаче Медведева было 0:30. Вдруг Даниил успокоился и четыре раза подряд забрал очки первой подачей, а затем еще и продолжил на чужой, отдав там греку только один мяч и сделав брейк идеальным по точности обводящим с бэкхенда.

«При счете 5:5 я использовал момент. Я понял, что должен победить не только Циципаса, но и зрителей. Поэтому мне удался тот обводящий удар, на который я так отреагировал», — рассказал после матча бурно отпраздновавший свой брейк Медведев.

Подать на матч после этого было уже просто делом техники и силы подачи. Ни с тем, ни с другим у россиянина нет проблем — 7:5.

Таким образом, он вышел в свой второй в карьере финал «шлемов» и сыграет там с Джоковичем, которого обыграл в их последнем поединке на Итоговом турнире. Правда, при этом серб взял все свои восемь финалов на Australian Open и намерен выиграть девятый.

Россиянин же теперь выиграл уже 20 матчей подряд и стал всего девятым теннисистом в мире, обыгравшим игроков из топ-10 в 12-ти поединках кряду. Кроме того, уже точно Медведев станет третьей ракеткой мира, а если заберет титул, то обойдет Надаля и поднимется на вторую строчку!

«Я все время думал об игре против Рафы Надаля на US Open. Я тогда проиграл два сета, а потом заиграл. Боялся, что Циципас может сделать так же. Когда он заиграл, я старался только играть навылет на подаче. Когда он повел 4:3, у него был шанс перевернуть игру, я должен был хорошо подавать и смог сделать это, — рассказал Медведев в интервью на корте.

— Свою подачу я проиграл сам — там была и двойная, и ошибки справа. Сегодня я доминировал не только на подаче, но и по выигранным мячам. В итоге мне удалось взвинтить темп, заставил его бегать по углам, и игра изменилась.

Всегда играл на харде, поэтому мне нравятся эти быстрые корты. Финал — это будет испытание. Играть против Новака очень непросто. Он не позволяет тебе выигрывать много мячей. Придется постараться, это будет очень тяжелая работа, но я приложу все усилия. Это будет большой финал.

Финал против Рафы был опытом. Это был первый финал, мне многое стало понятно. Сейчас уже второй. Тот матч был сумасшедшим и незабываемым. Посмотрим, что получится в воскресенье.

На Итоговом турнире на меня не было такого давления. А здесь он выиграл все восемь своих финалов. Это великолепная тройка (Джокович, Надаль, Федерер), победы над ними легко не даются. Мне придется показать свой лучший теннис. Но у меня уже есть победный опыт».