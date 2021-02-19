«ROC» вместо «Россия», «Катюша» вместо гимна: как олимпийцы выступят на Играх

Российские спортсмены на ближайших двух Олимпийских играх выступят в качестве команды Олимпийского комитета России (ОКР). Данное решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS), который в споре между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) встал на сторону последнего и до 16 декабря 2022 года категорически запретил использование российской национальной символики на мировых форумах и Олимпиадах. Теперь на Играх летом 2021 года в Токио и зимой 2022-го в Пекине россияне будут представлены в статусе спортсменов ROC.

Эта аббревиатура на английском языке расшифровывается как Russian Olympic Committee, однако отечественным спортсменам использовать полное название своей команды будет запрещено. В Международном олимпийском комитете (МОК) отметили, что это требование соответствует вердикту CAS, и в том случае, если бы ОКР настоял на использовании названий «Россия» или «русский», то отечественному ведомству пришлось бы также добавить в название команды формулировку «нейтральные спортсмены». В таком качестве россияне уже выступали на зимних Играх-2018 в Пхенчхане. Тогда вместо российской сборной была заявлена команда Олимпийских атлетов из России (ОАР), а эмблемой стал логотип МОК с олимпийскими кольцами.

Аббревиатура уже успела стать объектом шуток. Например, прославленный российский боксер, депутат Госдумы Николай Валуев отметил созвучность слов ROC и рок.

«Так мы станем роковыми для всех остальных на Олимпиаде. Понятно, что данное название — это лучшее из худшего, в сокращении присутствует слово «Россия». Но нам не нужно концентрироваться на названии, самое важное — хорошо выступать. Представим для себя, что с этим названием нам будет хорошо, а все остальные и так будут понимать, откуда наши спортсмены», — цитирует Валуева Sport24.

А муж одной из лучших легкоатлеток мира Марии Ласицкене Владас Ласицкас привел в пример вечный хит легендарной группы Queen «We will rock you».

Жаль, что комиссия атлетов ОКР предложила в качестве гимна «Катюшу», а не "We will ROC you" https://t.co/C4uwwy5yGV — Vladas Lasitskas (@VladasLasitskas) February 19, 2021

Что касается нынешней эмблемы, то цвета российского триколора, изображенные на логотипе ОКР, будут сохранены.

На Олимпийских играх российские спортсмены выступят под флагом Олимпийского комитета России pic.twitter.com/2X4i2cCaSJ — Olympic Russia (@Olympic_Russia) February 19, 2021

Это вносит ощутимую разницу по сравнению с ситуацией, с которой ранее столкнулся Союз биатлонистов России. На чемпионат мира в Поклюку отечественные биатлонисты отправились в качестве команды своего ведомства, но, как и в случае с олимпийцами, название их сборной выполнено исключительно в виде аббревиатуры RBU, а не полной формулировки (Russian Biathlon Union). При этом оригинальная эмблема, которая содержит российский триколор, оказалась запрещена для использования, потому логотип выполнен в монохроме, что вызвало серьезные претензии со стороны СБР.

Вопреки опасениям СМИ, биатлонисты сборной России стартуют на чемпионате мира в Поклюке в новых комбинезонах. В соответствии с решением Спортивного арбитражного суда на новой экипировке отсутствует государственная символика России, а логотип СБР выполнен в монохроме. pic.twitter.com/oPc9k0R4Wj — Биатлон России (@russianbiathlon) February 9, 2021

Эта ситуация стала спорной и в рамках переговоров ОКР с представителями МОК, но в итоге было найдено решение, которое соответствовало бы кодексу WADA, о чем сообщил президент ОКР Станислав Поздняков.

«Регламент определен, он согласован и поддерживается всеми ключевыми организациями: Международным паралимпийским комитетом, ассоциациями федераций по летним и зимним олимпийским и неолимпийским видам спорта, а также комитетом по соответствию WADA, который подтвердил, что соблюдение изложенных принципов будет являться гарантией неприменения так называемой процедуры несоответствия по отношению к подписантам антидопингового кодекса.

По итогам решений CAS возник некоторый период неопределенности в части их имплементации на практике. В отдельных случаях, как, например, в биатлоне, международные федерации стали предъявлять явно чрезмерные и необоснованные требования к российским делегациям. Это вызывало серьезную обеспокоенность. Теперь все стороны могут опираться на обнародованный сегодня МОК документ»,

— приводит пресс-служба ОКР слова Позднякова, который анонсировал, что экипировка российских олимпийцев будет представлена в ближайшее время.

Что касается гимна, который будет использован при награждении отечественных спортсменов в Токио и Пекине, то этот вопрос формально был решен еще более месяца назад, когда 14 января комиссия спортсменов национального олимпийского комитета выступила с предложением заменить национальную мелодию «Катюшей» — одной из самых известных советских песен, написанной в 1938 году поэтом Михаилом Исаковским и композитором Матвеем Блантером. Тогда глава комиссии Софья Великая объяснила этот выбор тем, что «Катюша» является известной песней, «которую любят дети и которая знакома международной общественности».

«Музыкальное сопровождение для использования на Играх еще должен утвердить МОК. Мы направили предложенную комиссией спортсменов ОКР композицию «Катюша», ждем решения. Важно, что после утверждения композиции ее возможно будет использовать и на всех чемпионатах мира»,

— отметил Поздняков.

Вынужденную замену гимна России на «Катюшу» на ближайших чемпионатах мира намерены произвести и Федерация хоккея России (ФХР) с Федерацией лыжных гонок России (ФЛГР). Что касается других российских спортивных ведомств, то на минувшем чемпионате мира по гандболу отечественные гандболисты выступили в качестве команды Федерации гандбола России (ФГР) и использовали гимн Международной федерации гандбола (ИХФ). Российские конькобежцы же вместе с фигуристами на мировых форумах будут слушать вместо национального гимна фрагмент из Концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.