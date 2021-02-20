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«Старые проблемы»: почему Кокорин не играет в «Фиорентине»

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В «Фиорентине» рассказали о состоянии Кокорина

Александр Кокорин после дебюта за «Фиорентину» во второй раз подряд остался на скамейке запасных. Руководство «фиалок» объяснило, что россиянин получил новое повреждение, и добавил, что клуб все равно рассчитывает на него в перспективе. Мнение болельщиков иное: они не понимают, зачем Кокорина покупали, и связывают это с возможной протекцией Роберто Манчини.

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Карьера в Италии у Александра Кокорина пока не задается: за практически месяц в «Фиорентине» экс-нападающий сборной России отметился лишь тем, что серьезно разозлил местных фанатов.

Трансфер 29-летнего россиянина на Апеннины изначально вызывал много скепсиса. По неофициальным данным, переход Кокорина обошелся «фиалкам» ни много ни мало в €4,5 млн, при этом в первой части сезона форвард появился на поле лишь в десяти матчах за московский «Спартак», отметившись двумя голами (оба — с пенальти) и двумя результативными передачами, параллельно мучаясь из-за травм. Мгновенного чуда в «Фиорентине» не произошло, и Кокорин вот уже второй раз подряд остается на скамейке запасных.

«Когда Кокорин только присоединился к нам, мы начали с особой подготовки. Я выпустил Кокорина на поле против «Интера», чтобы оценить его состояние. Он все еще не в лучшей форме, а в той игре у него возникла небольшая проблема, ему не было комфортно. Мы работаем, чтобы Александр вышел на пик формы. Завтра он точно будет на скамейке запасных, но не думаю, что смогу выпустить его», – объяснил наставник «Фиорентины» Чезаре Пранделли накануне матча против «Специи».

В итоге «фиалки» одержали разгромную победу со счетом 3:0, а Кокорин провел все 90 минут на лавке. Предыдущую встречу с «Сампдорией» он также смотрел со скамейке. Таким образом, после своего дебюта в матче с «Интером», где Кокорин вышел на последние 17 минут и ничем не запомнился, нападающий больше не играл за «Фиорентину».

Более того, оправдался главный риск трансфера Кокорина — это вечные травмы футболиста. За непродолжительное нахождение на поле против «Интера» он снова получил повреждение неизвестного происхождения, от которого, впрочем, уже восстановился, однако это все равно затягивает процесс адаптации игрока в новой команде. Напомним, что в «Фиорентине» Кокорин работает по особой программе.

После победы над «Специей» спортивный директор «фиалок» Даниэле Праде уточнил, что, вероятно, Кокорин слишком перенапрягся еще во время тренировочного процесса. Тем не менее клуб на него полностью рассчитывает — если не в ближайшее время, то в перспективе.

«Кокорин после приезда слишком сильно рвался вернуться к лучшей форме, из-за чего у него возникли проблемы со старыми повреждениями. Мы подписали его не только для настоящего, но и на будущее. Он все еще не в лучшей форме»,

– приводит слова Праде Fiorentina News.

Болельщики «Фиорентины» не в восторге как от самого Кокорина, так и от действий руководства, приобретавшего его в зимнее трансферное окно. Клубу было необходимо моментальное усиление в центр атаки, где из нынешнего состава «фиалок», кроме россиянина, играет только Душан Влахович. В этом сезоне положение у «Фиорентины» не завидное — команда с 25 набранными очками после 23 сыгранных туров борется за то, чтобы не опуститься еще ниже и не бороться за выживание.

И ситуация с Кокориным, очевидно, отношения фанатов и клуба пока только обостряет.

«Почему бы спортивному директору не сказать: «Кокорин будет постоянно получать травмы, и мы будем отправлять его в бессрочные аренды», — написал один из болельщиков по имени Mike.

«Если Кокорина брали на будущее, то кто будет играть сейчас?» — задается вопросом пользователь под ником Pico della girandola.

«Приехал бы Кокорин к нам, не будь одобрения со стороны Манчини? Честно говоря, попахивает какими-то махинациями», — считает tjwGOblue.

И подобных комментариев со стороны поклонников «Фиорентины» предостаточно в социальных сетях. Многие вспоминают инцидент с участием Кокорина, из-за которого футболист оказался в колонии, добавляя, что трансфер игрока с таким бэкграундом лишь вредит имиджу клуба. В отличие от руководства «фиалок», у фанатов нет веры в россиянина: большинство уверено, что тот уровень, который Кокорин демонстрировал шесть лет назад, он не в состоянии вернуть.