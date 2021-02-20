«Этот пенальти — катастрофа»: «Зенит» сенсационно вылетел из Кубка

«Зенит» сенсационно вылетел из Кубка России, действующим обладателем которого он является, уже на стадии 1/8 финала. Сине-бело-голубые не смогли справиться с тульским «Арсеналом» — командой, которая с трудом добралась до плей-офф Кубка, сыграв вничью с такими командами, как белгородский «Салют» из третьего по силе дивизиона страны (ПФЛ) и «Текстильщик» из второго дивизиона (ФНЛ). Оба этих коллектива «Арсенал» одолел только в серии пенальти.

Кроме того, в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «оружейники» находятся на расстоянии одного очка от зоны вылета, обгоняя на этот самый балл «Тамбов», который вообще был на грани расформирования из-за отсутствия денежных средств и всю первую половину сезона боролся с забастовками собственных футболистов.

Однако «Зенит» умудрился на своем поле уступить этому «Арсеналу» (1:2), причем нельзя сказать, что по игре подопечные Сергея Семака были сильнее.

Напротив, питерцы все больше отдавали инициативу по ходу матча и даже пропустили от гостей три мяча, но последний гол в исполнении 33-летнего Евгения Луценко был отменен из-за небольшого офсайда после просмотра VAR.

Любопытно, что в начале матча такое развитие событий практически не проглядывалось. «Зенит» владел мячом значительно больше и на 19-й минуте открыл счет: Ярослав Ракицкий, который в этой встрече отвечал у сине-бело-голубых за подачи, навесил с углового в штрафную туляков, Деян Ловрен нанес мощный удар головой, который парировал голкипер, но на подборе первым оказался Далер Кузяев, добивший мяч в ворота — 1:0.

Казалось, что после этого гости должны сникнуть, но вместо этого они ринулись в атаку и быстро заработали опасный штрафной, заставив Ракицкого сфолить на своей половине поля. Кирилл Панченко пробил прямым ударом с этого «стандарта», и не без доли везения мяч рикошетом от Магомеда Оздоева отправился в сетку (1:1).

А под конец первого тайма случился самый спорный эпизод матча, который, как оказалось, решит в итоге судьбу «Зенита» в Кубке. На 35-й минуте Ловрен в суматохе выбил мяч с линии ворот, спасая свою команду, однако мяч при этом скользнул по его руке, за что главный арбитр встречи Станислав Васильев назначил пенальти.

Роберт Бауэр уверенно реализовал 11-метровый и вывел «Арсенал» вперед (2:1).

«Можете меня расстрелять, но пенальти за касание мячом руки Ловрена назначать нельзя»,

— написал после этого эпизода главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов в своем Twitter.

«Пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Арсеналом» — левак такой, что просто катастрофа, — согласился с ним арбитр Игорь Федотов в комментарии «Чемпионату». — Мяч от головы защитника «Зенита» попал ему в руку, которая была в естественном положении. И мяч прокатился по руке. По всем правилам надо продолжить игру. Чего они там на сборы собирались, вообще непонятно, началось шоу».

Однако, даже если пенальти действительно был не самым очевидным, по игре «Арсенал» все равно превосходил «Зенит». В оставшейся части матча гости даже не стали закрываться на своей половине поля, чтобы удержать счет, а продолжали активно атаковать и пользоваться любым удобным случаем для быстрого контрвыпада. Это подтверждает и третий гол «оружейников», несмотря на то что его в итоге отменили. А вот сами питерцы забить сопернику больше так и не смогли.

Семак пытался освежить игру, выпуская молодых Данила Кругового и Станислава Крапухина, а также в концовке встречи дал время более опытному Александру Ерохину, но существенно повлиять на ход матча они не смогли.

Да, у «Зенита» не хватало многих игроков из-за травм — Малкома, Сердара Азмуна, Дугласа Сантоса и Себастьяна Дриусси, а Вильмар Барриос отсутствовал по причине положительного теста на коронавирус. Но может ли это считаться достаточным оправданием для поражения от такой команды, как «Арсенал»? Вряд ли.

Ведь и без этих исполнителей состав у сине-бело-голубых был довольно сильным: Андрей Лунев — Юрий Жирков, Ярослав Ракицкий, Деян Ловрен, Вячеслав Караваев — Андрей Мостовой, Вендел, Магомед Оздоев, Алексей Сутормин — Артем Дзюба, Далер Кузяев.

После встречи Семак справедливо не стал объяснять поражение своей команды сомнительным пенальти.

«К сожалению, не получилось выиграть. Ошибались в обороне. Не смогли реализовать моменты. Наши игроки сейчас находятся в разных кондициях, но к результату это не относится.

До пропущенного гола мы неплохо контролировали мяч, а потом стали позволять сопернику спокойно принимать мячи и подавать. Наша оборонительная игра была далека от оптимальной. Ошибки были грубыми и привели к пропущенным мячам. Надо было менять ход матча. Постарались освежить игру, но это ни к чему не привело», — передает слова Семака Sport24.

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов был краток, не стал впадать в эйфорию и в конце своей речи подчеркнул, что главная задача команды — это все-таки набирать очки в чемпионате, где тулякам все еще грозит вылет или как минимум стыковые матчи.

«Мы победили за счет дисциплины и за счет качественного исполнения моментов. Понимали, куда ехали и что много моментов у нас не будет. Но ребята поверили, что все возможно.

Это был хороший матч против серьезной команды. Благодарность ребятам, что они справились и добились результата. Но сейчас у нас будет важный матч чемпионата с «Сочи».

К слову, до возобновления чемпионата России осталось всего-ничего — первая игра состоится уже 26 февраля. Если «Зенит» начнет играть так же и в РПЛ, то удержать первое место в таблице будет весьма сложно.