Финансирование через офшоры: «Реал» уличили в мошенничестве

Неприятности продолжают преследовать мадридский «Реал». К невразумительным результатам на поле в сезоне-2020/21 добавились и плохие известия из-за пределов стадиона.

Так в 2016 году 13-кратные победители Лиги чемпионов УЕФА заключили соглашение с североамериканским фондом Providence на получение € 200 млн не по правилам. Как передает портал infolibre.es со ссылкой на Football Leaks, испанский гранд хотел получить деньги через две офшорные компании на Каймановых островах. Что важно, руководству было известно, что подобная сделка будет классифицироваться налоговыми органами как мошенничество.

СМИ пишут, что «Реал» сотрудничает с американским фондом уже несколько лет. В 2017 году сообщалось, что «королевский клуб» близок к продаже фонду Providence (американская инвестиционная компания, которая занимается частными капиталовложениями в области медиа, коммуникаций, образования и информационных технологий; штаб-квартира находится в американском городе Провиденс – «Газета.Ru») своих имиджевых прав в интернете за баснословные € 500 млн. А уже в 2019-м пресса сообщила, что мадридцы все же продали этой компании права на свой спонсорский доход за 200 миллионов. Деньги должны были поступать на счет «сливочных» в течение нескольких лет и потрачены на реконструкцию домашней арены «Сантьяго Бернабеу».

Что интересно, в октябре 2020-го экс-президент «Реала» Рамон Кальдерон, занимавший высокопоставленную должность с 2006 года по 2009 год, обрушился с критикой на финансовую политику клуба, долги которого, по словам все того же Кальдерона, уже перевалили за отметку один миллиард (!) евро.

Стоит отметить, что это далеко не первое громкое расследование Football Leaks. Главной работой футбольных хакеров по праву считается разоблачение коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА). Дело уходит корнями в 2015 год, когда прокуратура Швейцарии открыла уголовное дело в связи с заявками России и Катара на проведение чемпионатов мира — тогда были задержаны члены высшего руководства ФИФА, а экс-глава организации Йозеф Блаттер и вовсе признался, что сделки по мировым первенствам и правда заключались тайно.

Незадолго до этого представители Football Leaks выяснили, что в 2010 году на тот момент президент Франции Николя Саркози встретился с эмиром Катара Тамимом Аль-Тани и предложил тому купить парижский «Пари Сен-Жермен» (ныне — один из главных грандов европейского футбола), а также открыть на территории Франции спортивный телеканал. Взамен на это глава государства и пообещал право на проведение чемпионата мира – 2022.

Реализацией же недопустимого плана, как сообщалось в отчете о расследовании, занимался глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), легенда французского футбола Мишель Платини. Вот только подтверждающих эти факты документов предоставлено не было, а ФИФА всячески отрицал все обвинения (впоследствии «ПСЖ» действительно был куплен шейхом, а во Франции был запущен телеканал BeIN Sports) — право проведения ЧМ-2022 так и осталось за Катаром.

Объявлено об этом было 2 декабря 2010 года в Цюрихе. Помимо Катара на проведение мирового первенства претендовали США, Южная Корея, Япония и Австралия. Победу большинством голосов — 14 против 8 — одержал Катар. Таким образом, чемпионат мира впервые в истории пройдет на территории Ближнего Востока, а также состоится зимой — с 21 ноября по 18 декабря. Причина заключается в климате страны, где летом столбики термометра зачастую показывают 50 градусов Цельсия. В зимние же месяцы температура воздуха колеблется в районе 30-ти градусов.

В то же время большой резонанс после расследования Football Leaks не мог не отразиться на главных чиновниках мирового футбола: Блаттер и Платини были отстранены от футбольной деятельности на восемь лет. Позже этот срок скостили до шести лет, что сыграло на руку не отчаивающемуся французу, который, в отличие от восьмого президента ФИФА, все еще хочет вернуться на прежние позиции.