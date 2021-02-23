Очки Капризова и кровь Кныжова: как россияне отыграли в НХЛ

Западный дивизион

«Сан-Хосе Шаркс» — «Миннесота Уайлд» — 2:6

Четыре очка Матса Зукарелло помогли «Миннесоте» перевернуть выездной матч против «Сан-Хосе», который открыл счет усилиями Брента Бернса.

Пожалуй, ключевой оказалась смена в середине первого периода, когда звено Кирилл Капризов — Матс Зукарелло — Виктор Раск смогло организовать два гола за 11 секунд!

Российский новичок лиги принял в этом самое непосредственное участие. Сначала он помог в отборе в средней зоне, остановив быструю атаку соперников и начав стремительный ответ своей команды. Получив шайбу от Капризова, Раск адресовал диск Зукарелло, а тот, войдя в зону и выдержав паузу, заставил капитулировать Мартина Джонса.

Не успела игра возобновиться, как «Уайлд» провела еще одну атаку, в которой Карсон Сауси отдал в зоне на Зукарелло, тот переадресовал накатывавшему на дальнюю штангу Капризову, который и завершил тик-так-тое, как называют завершающиеся взятиями ворот комбинации в касание в Северной Америке, добавив к девятой голевой передачей свою четвертую шайбу в сезоне.

В итоге «Миннесота» поехала к своей третьей победе подряд и забросила еще четыре шайбы, по сути не заметив одного ответного гола от Логана Кутюра.

В этом матче российский защитник «Шаркс» Николай Кныжов отметился дракой с Маркусом Фолиньо, закончив ее с сильным рассечением брови.

«Колорадо Эвеланш» — «Вегас Голден Найтс» — 0:3

Четырехматчевая серия двух фаворитов Западного дивизиона и, возможно, всего сезона, начавшаяся двумя играми в Лас-Вегасе, где соперники обменялись победами, и продолжившаяся у живописного озера Тахо на открытом воздухе — выиграл «Колорадо», — завершилась матчем в Денвере, где «Голден Найтс» удалось выровнять положение.

Ключевым отрезком поединка стал второй период, когда Алекс Так сначала реализовал большинство, прорвавшись между двумя защитниками, а затем отличился на добивании после своего же броска из левого круга вбрасывания. Окончательный же счет установил в середине второй трети Джонатан Маршессо.

Интересно, что «Вегас» оба свои матча у «Эвеланш» выиграл всухую, и голкипер Марк-Андре Флери, отыгравший всю серию без замен и отразивший в этот раз 34 броска, записал на свой счет уже третий шатаут в сезоне.

Сейчас генеральный менеджер клуба из Невады Джордж Макфи наверняка очень доволен, что не пошел на обмен вратаря-ветерана с дорогостоящим контрактом осенью, решив оставить его в качестве сменщика-конкурента для Робина Ленера, подписавшего долгосрочное соглашение.

В итоге Ленер получил травму, и вся матчевая нагрузка легла на Флери, который с ней справляется блестяще. Покинь он команду в межсезонье, и «золотые рыцари» остались бы с шведом Оскаром Данском, проведшим в НХЛ всего четыре матча за карьеру, а полагаться на удачу в сокращенном сезоне, где любая осечка может стать роковой, просто нельзя.

Теперь же «Вегас» лидирует в непростом Западном дивизионе, а «Колорадо» отстает на четыре очка, имея матч в запасе.

Форвард «лавины» Валерий Ничушкин провел на льду 11:26, нанес один бросок в створ ворот, а также совершил один блок-шот.

«Сент-Луис Блюз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 0:3

На втором месте в дивизионе располагается «Сент-Луис», который, правда, отстает от «Вегаса» на одно очко, имея на три проведенных матча больше. В последнее время у «Блюз» наметился спад, и к матчу с «Лос-Анджелесом» они подошли с одной победой в последних пяти поединках (1-3-1).

«Кингз» же напротив набрали просто шикарный ход, выиграв четыре предыдущие встречи. Они подходили к противостоянию в качестве фаворита еще и потому, что соперник играл без пятерых травмированных важных игроков, включая россиян Владимира Тарасенко и Ивана Барбашева. Более того, по ходу встречи выбыл из строя еще и защитник Карл Гуннарссон.

За «музыкантов» говорил разве что статистический факт: это была первая из спаренных игр команд, а в таких случаях «блюзмены» в текущем сезоне выиграли все семь поединков.

Но в этот раз не вышло. «Короли» были сильнее, а за собой их повел переживающий ренессанс в игре капитан Дастин Браун. Счет в большинстве в первом периоде открыл Габриэл Виларди, а затем слово и взял Браун, отличившись по разу во втором и третьем отрезках.

Теперь на его счету уже десять голов, и он делит лидерство среди снайперов дивизиона с Логаном Кутюром из «Сан-Хосе». В последних шести матчах на счету Брауна 8 (6+2) очков, а данная игра была для него еще и юбилейной — 1200-й в НХЛ.

«Сент-Луис» в третий раз в сезоне ушел со льда без заброшенных шайб, а отразивший 31 бросок по своим воротам Джонатан Куик отыграл на ноль во второй раз за три последних своих старта, а также имеет теперь за карьеру в сильнейшей лиге мира 54 шатаута.

«Аризона Койотис» — «Анахайм Дакс» — 4:3

Отчаянно сражается, стараясь не отстать от конкурентов, в борьбе за плей-офф в дивизионе «Аризона», которая совершила блестящий камбэк против «Анахайм». «Дакс» попали в полосу неудач и проиграли три предыдущих встречи, а потому особенно рьяно начали поединок, сумев за 22 минуты трижды заставить капитулировать Дарси Кюмпера.

Однако удержать перевес у них не получилось. Кристиан Дворак начал камбэк голом в меньшинстве, и еще до второго перерыва на табло восстановилось равенство, а в заключительном отрезке еще одна шайба Дворака принесла «Койотис» победы.

В этой встрече за «уток» дебютировал в НХЛ 19-летний форвард Тревор Зеграс, который в составе сборной США выиграл недавно молодежный чемпионат мира, став MVP турнира. Против «Аризоны» он нанес за 13 минут на льду два броска и завершил встречу с показателем полезности +1.

Центральный дивизион

В ярком и напряженном противостоянии действующий обладатель Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» сумела прервать пятиматчевую серию «Каролины» с набранными очками. Более того, поражение стало для «Харрикейнз» первым в основное время в восьми домашних матчах нынешнего сезона (6-1-1).

Это был второй поединок четырехматчевой серии игр между данными соперниками, и до отчетной встречи «Лайтнинг», проигравшая первую встречу, долго не могла поразить ворота «ураганов». Сравнявший счет в начале второго периода капитан «молнии» Стивен Стэмкос прервал тянувшуюся с прошлого сезона сухую серию против соперника на отметке 178:19.

В итоге же 34 сейва в очередной раз великолепно сыгравшего российского голкипера Андрея Василевского, а также по два очка от Стэмкоса, Ондржея Палата и Виктора Хедмана (у всех 1+1) помогли команде Джона Купера взять верх в основное время.

Голевая передача, один бросок, один силовой прием, один заблокированный выстрел и показатель +1 на счету российского защитника «Тампы» Михаила Сергачева, а форвард Александр Волков отметился за 9:42 на льду броском, хитом и блок-шотом.

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников был активен, но вряд ли может занести матч себе в актив. Он нанес два броска в створ, провел один силовой прием и заблокировал два броска, однако не набрал очков и закончил встречу с отрицательной полезностью (-2).

«Флорида Пантерз» — «Даллас Старз» — 3:1

Феноменальная игра в воротах «Далласа» российского голкипера Антона Худобина не помогла его команде, не игравшей с 13 февраля. Четыре домашних поединка «Старз» были отложены из-за коронавирусного протокола, и это, видимо сказалось на тонусе коллектива.

Блэйк Комо открыл счет в первом периоде, и его техассцам удалось завершить со своим минимальным преимуществом, однако дальше «Пантерз» взялись за дело по-настоящему.

Во втором периоде они нанесли 29 бросков по воротам россиянина, побив клубный рекорд и показав восьмое достижение в истории лиги по выстрелам в створ за вторую 20-минутку.

Как ни старался, Худобин не смог спасти после бросков защитников Аарона Экблада и Кита Йендла, и они и обеспечили «пантерам» девятый камбэк в сезоне (лидируют в НХЛ по этом показателю, на одну волевую победу опережая «Питтсбург»). В концовке третьего периода Александр Барков поразил пустые ворота «Старз».

Худобин был назван второй звездой матча, совершив 49 сейвов и повторив по этому показателю свою личный рекорд. 27 декабря 2018 года он отбил столько же в матче с «Нэшвиллом», но тогда его команда выиграла — 2:0.

«Даллас» вновь играл без травмированного Александра Радулова, а Денис Гурьянов завершил матч без очков и с показателем полезности -2.

А вот коллега Худобина, дорогостоящий вратарь «Флориды» Сергей Бобровский уже в четвертый раз за пять последних матчей остался в запасе. И пока никаких предпосылок, что он сможет потеснить Криса Дриджера, нет — тот отразил 24 броска из 25-ти, одержав очередную победу.

Восточный дивизион

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Баффало Сэйбрз» — 3:2

«Айлендерс» удачно начали четырехматчевую серию домашних поединков, сумев переиграть «Баффало» благодаря шайбе Жана-Габриэля Пажо в большинстве за пять минут до конца третьего периода.

Важную роль в успехе сыграл российский вратарь Семен Варламов, отразивший 34 броска по своим воротам.

Это седьмой раз в истории, когда «островитяне» набирают очки в каждом из первых шести домашних поединков сезона (5-0-1).

Северный дивизион

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Калгари Флэймз» — 0:3

Неожиданностью обернулось противостояние «Торонто» и «Калгари». «Мэйпл Лифс» впервые в сезоне ушли со льда, так и не забросив ни одной шайбы, причем ворота соперников защищал их второй голкипер Дэвид Риттих, не одержавший в текущем сезоне до того ни одной победы.

Отразив все 34 броска в створ своих ворот, дублер шведа Якоба Маркстрема на этот раз стал первой звездой встречи.

Интересно, что до сих пор на ноль в матче с «Торонто» «Флэймз» удалось сыграть всего один раз в истории — Дэн Бушар сделал шатаут в далеком 1975 году.

Еще более знаковым событием стало окончание результативной серии лидера «кленовых листьев» Остона Мэттьюса, который набирал баллы (18+10) в каждом из своих 17-ти игр в сезоне (один матч пропустил из-за повреждения), но на этот раз ушел со льда без очков.

У «огней» в запасе вновь остался потерявший в последнее время место в составе российский защитник Никита Нестеров, а у «Торонто», наоборот, попал в заявку Александр Барабанов, нанесший три броска в створ. Дважды пытался пробить Риттиха и Илья Михеев. При этом оба российских форварда не заработали минусов в полезность.