«Стыдно перед отцом той девочки»: Назаров потребовал от Панарина объяснений

Обвинения бывшего главного тренера подольского «Витязя» и других клубов Континентальной хоккейной лиги Андрея Назарова в адрес нынешней суперзвезды мирового хоккея, а в прошлом его подопечного Артемия Панарина, наделали много шума.

За океаном уже назвали все сказанное провокацией из-за публичной политической позиции хоккеиста, уже на протяжении пары лет критикующего российскую власть и поддерживающего Алексея Навального.

Тем не менее сам Панарин ушел в «вынужденный отпуск» и, очевидно, не примет участия в ближайших играх «Нью-Йорк Рейнджерс», и пока непонятно, каким образом вся ситуация отразится на его карьере и каков будет порядок возвращения хоккеиста на лед.

Тем временем публичные персоны в мире спорта и не только продолжают давать свои комментарии о случившемся.

Назаров, известный в свою бытность хоккеистом в Национальной хоккейной лиге как Грязный Наз, уже успел дать интервью, в котором более подробно высказался о своих обвинениях и отреагировал на реакцию в Северной Америке, в частности молчание в информационном поле самого Панарина.

«Он же высказался через клуб. Есть ответ с отрицанием, это его право. Я не хочу какой-то там истории. Я хочу извиниться перед пострадавшей девушкой, перед ее отцом за тот поступок Панарина. Я извиняюсь лично. Не Панарин, — приводит слова Назарова «Р-Спорт». — Потому что я был главным тренером на тот момент. Да, был молодым, мне было 37 лет. Мне не нужны деньги от Панарина, если кто-то подумал о таком. Я просто хочу, чтобы он прокомментировал ситуацию, о которой знает половина хоккейной страны, если не вся. Это не было ни для кого секретом, просто не выходило наружу столько лет.

Вы и не услышите ту сторону. Он и не обязан говорить. Я обозначил свою гражданскую позицию, потому что мне стыдно перед отцом той девочки. Так и напишите. А у хоккеистов из того состава обязательно спросите, что было в Риге. Эти ребята неподкупные, за две копейки молчать не будут».

На вопрос о том, почему бывший главный тренер, а ныне скорее политик, всячески публично поддерживающий курс правительства России, вдруг решил высказаться спустя более чем девять лет после инцидента, у Назарова также нашелся развернутый ответ.

«Не знаю. Честно скажу, наверное, повзрослел. Понимаете, когда тебе 37 лет, ты находишься в хайпе, общаешься с серьезными людьми, то ты многого не понимаешь. А когда тебе 46, то ты понимаешь, что в этой ситуации мы были неправы и нужно было поступать по-другому, не скрывать,

— подчеркнул экс-тренер. — Я еще раз хочу извиниться за то, что поступил неправильно и помог Панарину спрыгнуть с этой истории. Я лично помогал ему, и я извиняюсь за это. Прошу его прокомментировать, пусть расскажет правду. Что он скажет? Улыбнется? Хорошо! Те, кто его знает, все поймут.

Такие истории случаются, они не единичны, и все почему-то молчат, забывают. А меня это гложет изнутри, потому и решил рассказать. Это моя гражданская позиция. У Панарина она тоже есть, почему у меня не может ее быть? Если кто-то считает, что я вру, то есть свидетели. Посмотрите, кто был тогда в команде.

Но есть еще больше 30 свидетелей. Вы не забывайте про них. Почему они не отвечают на ваши звонки? Это их право. Но ведь они и не опровергают ничего из сказанного, верно?

Почему так сильно испугался Панарин вместе со всей НХЛ и Биллом Дэйли? Давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны. Какой-то Назаров что-то сказал в интернете. Да, я бывший игрок НХЛ, но мало ли кто что говорит. Но ведь испугались они. А если бы я сказал, что Панарин изнасиловал черного юношу, то он улыбнулся бы и пришел на тренировку, будто ничего не было. На мой взгляд, тут все лежит на поверхности».

Другой знаменитый российский тренер Вячеслав Быков, работавший с Панариным в санкт-петербургском СКА и национальной сборной России, намекнул, что вся история является следствием желания обвинителя обратить на себя внимание.

«Да не отстранят Панарина от игр в Америке! Это выдуманные истории. Спорт становится политическим заложником! Нам просто нечего делать… Это чистый пиар для того, чтобы кого-то заметили,

— цитирует Быкова «Спорт-Экспресс». — Я за то, чтобы наше общество развивалось, было таким, где каждый помогает друг другу. А то получается так, что выносится грязь! Я противник этого».

Интересно, что сторону Панарина несколько занял известный своими резкими высказываниями депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Мне все это напоминает западный тренд, когда уже стареющие звезды вспоминают, как их трогал тот или иной продюсер. Доказательств нет, свидетелей нет, но шрам в сердечке остался. Это, конечно, стиль разборок светских чикуль, а не тех, кто сегодня празднует свой праздник, — приводит слова политика Sport24.

— Это стиль не для мужиков. Если есть претензии по существу, так и скажи, озвучь. Если есть какие-то претензии по поводу позиции, тоже можно сказать об этом смело. А царапать друг друга, пытаться выцарапать глаза когтями – это абсолютно неправильно, не по-мужски.

Если у тебя есть какие-то претензии к какому-то человеку по его взглядам, ты можешь спорить, общаться, не соглашаться. А говорить о том, что было 10 лет назад… Что же ты тогда молчал? Что же ты тогда в рот воды набрал? Чего-то ждал? Если ты знал, но ничего не говорил, значит этого не было».

В то же время другой депутат Госдумы, бывшая конькобежка Светлана Журова в разговоре с тем же изданием подчеркнула, что всплывшую вдруг историю ни в коем случае не стоит увязывать с политической позицией Панарина.

«Откуда мы можем знать, делал он это или нет. Я же с ним рядом не стояла, не дружу с ним. Понятия не имею, мог он или не мог. Знаете, я была тоже не уверена, когда начали обвинять звезд Голливуда, и в жизни бы не поверила в это, — отметила Журова.

— Когда кому что-то выгодно на каком-то этапе, то все начинают влезать и все это используют. Иногда в жизни так бывает, что один человек что-то совершил, а другой сначала не хотел сообщать, а потом выждал момент, когда ему будет выгодно и он сможет на этом заработать — что-то начинает вылезать.

Давайте только не будем связывать это с Навальным, это совсем здесь ни при чем. Не вижу здесь этой причинно-следственной связи. Можно много что напридумывать. Ужасно, что это все могут свести к этому. Просто от слова неправильно.

Мне все в этой истории не нравится, что все как будто из-за поддержки Навального. Сейчас еще придумают, что он кого-то убил, изнасиловал и в речке утопил из-за этого. Было, значит было, нет — нет. Если бы что-то могло быть, девушка могла и заявить. Я не думаю, что он в тот момент был каким-то перспективным спортсменом для того, чтобы она в тот момент этого не сделала бы. Поэтому не знаю, с какой целью тренер это сделал, его дело.

Придумать можно все что угодно. И поэтому мне не нравится, что здесь увидели Навального. Пусть разбираются и за границей, и здесь. Инцидент должен быть исчерпан. Только не надо из Панарина делать мученика Навального, в духе: «Мучается из-за него, бедный парень».

Напомним, накануне Назаров заявил, что во время выезда «Витязя» к рижскому «Динамо» в КХЛ игравший тогда за подольский клуб Панарин после игры погулял в баре и нанес несколько ударов в лицо 18-летней латвийской девушке, отказавшейся заняться с ним сексом. По словам тренера, чтобы замять дело, хоккеист отдал латвийским полицейским порядка €40 тыс.