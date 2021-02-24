«Молимся за него»: что известно о состоянии Тайгера Вудса после ДТП

Поздним вечером 23 февраля по московскому времени стало известно об аварии, в которой пострадал 45-летний профессиональный гольфист Тайгер Вудс. По информации CNBS, американец перевернулся на своем внедорожнике в Ранчо Палос и получил множественные травмы ног. Полиция прибыла на место ДТП в 7:12 утра по местному времени, говорится в заявлении офиса шерифа, опубликованном в Twitter.

This morning @LMTLASD responded to a roll-over collision in which @TigerWoods was injured. Please see our statement... pic.twitter.com/cSWOxKZC1w — LA County Sheriffs (@LASDHQ) February 23, 2021

Гольфист был единственным пассажиром внедорожника Genesis GV80 2021 года выпуска, отметили в Департаменте шерифа округа Лос-Анджелес на пресс-конференции во вторник. Полиция первоначально сообщила, что для извлечения Вудса из автомобиля понадобились гидравлические ножницы, но пожарное управление округа Лос-Анджелес позже уточнило, что для вскрытия транспортного средства были использованы специальные инструменты и топор.

Вудс был в сознании и мог общаться, когда спасатели прибыли на место происшествия. После того, как гольфиста вытащили из автомобиля, он был доставлен в медицинский центр Харбор-Лос-Анджелеса на машине скорой помощи.

Шериф округа Лос-Анджелес Алекс Вильянуэва сказал, что признаков ухудшения состояния Вудса зафиксировано не было. Также он заявил, что гольфист был пристегнут ремнем безопасности во время аварии.

«Каркас автомобиля оказался не полностью разрушенным, что позволило сработать подушке безопасности, которая помогла ему выжить. Если бы не она, то авария оказалась бы смертельной», — пояснил шериф.

Местные жители вспомнили, что на месте ДТП с участием Вудса ранее также происходили аварийные ситуации.

I spoke to neighbors near #TigerWoods crash.



"It's a speed trap. I've been ticketed not even accelerating just using the momentum of the hill. If you're not familiar with this area, it's just really easy to go fast," 54-year Rancho Palos Verdes resident https://t.co/OgdTnbdXuS — Christina Schoellkopf (@CSchoellkopf) February 23, 2021

«Это скоростной участок. Я даже не ускоряюсь здесь, а просто двигаюсь по инерции. Если вы не знакомы с этой трассой, то запросто наберете высокую скорость», — рассказал 54-летний житель.

Вудс оказался в тяжелом, но в то же время достаточно стабильном состоянии. Медицинский центр Харбор-Лос-Анджелес, куда отвезли спортсмена, является ближайшим травматологическим центром, где специалисты смогут провести оперативное хирургическое вмешательство.

По данным LA Times, травмы Вудса включают раздробленную лодыжку и два перелома ноги, один из которых оказался сложным.

Свои слова поддержки одному из самых прославленных спортсменов в истории, продержавшемуся 683 недели на первой строчке мирового рейтинга, высказали многие американские звезды.

«Мы с Барбарой только что узнали об аварии с Тайгером и, как и все остальные, глубоко обеспокоены. Мы молимся за него в это трудное время и хотим предложить ему нашу сердечную поддержку. Желаем Тайгеру удачной операции и всего наилучшего для полного выздоровления», — написал легендарный гольфист Джек Никлаус.

Barbara and I just heard about Tiger's accident, and like everyone else, we are deeply concerned. We want to offer him our heartfelt support and prayers at this difficult time. Please join us in wishing Tiger a successful surgery and all the best for a full recovery. — Jack Nicklaus (@jacknicklaus) February 23, 2021

«Мои мысли вместе с Тайгером и его семьей, я молюсь за них. Участок на бульваре Хоторн позволяет очень легко набрать высокую скорость», — заявила двукратная победительница Открытого чемпионата США по теннису Трейси Остин.

Praying for @TigerWoods Coming down Hawthorne Blvd it gets steep, curves to the right and is very easy to pick up speed. Thoughts and prayers w/ Tiger and family. pic.twitter.com/tY3mavbu4M — Tracy Austin (@thetracyaustin) February 23, 2021

«Сегодня мы узнали об автомобильной аварии Тайгера Вудса. Мы ждем дополнительной информации и верим в успешное завершение предстоящей операции. От имени PGA Tour и наших игроков мы молимся за него и заявляем, что он получит от нас полную поддержку по мере восстановления», — говорится в заявлении PGA Tour.

Statement from the PGA TOUR on Tiger Woods.



Woods was involved in a single-car accident this morning in California and suffered multiple leg injuries. pic.twitter.com/iEx6QUiKcN — PGA TOUR (@PGATOUR) February 23, 2021

В настоящий момент спортсмен находится в сознании.

Отметим, что Вудс уже не в первый раз попадает в аварию, находясь за рулем транспортного средства. В 2009 году внедорожник Вудса наехал на пожарный гидрант и врезался в дерево. Этот инцидент произошел всего через два дня после того, как National Enquirer опубликовал статью, в которой утверждалось, что у гольфиста был любовный роман. Впоследствии Тайгер Вудс попал в реабилитационную клинику и на пять месяцев отказался от гольфа.

В мае 2017 года сотрудники полиции штата Флорида остановили на обочине поврежденную машину, в которой в кресле водителя спал гольфист. Он не смог пройти тест на вменяемость, после чего был доставлен в полицейский участок, где стал отрицательный тест на наличие в организме алкоголя. Наутро спортсмен был выпущен из-под ареста под личное поручительство без уплаты налога, а потом сделал публичное заявление:

«Я понимаю всю серьезность случившегося и несу полную ответственность. Люди должны знать, что алкоголь ни при чем. Мое состояние — результат приема лекарств по рецепту. Я не предполагал, что этот «микс» так подействует на меня.

Я должен извиниться перед семьей, друзьями и болельщиками. Я тоже ожидаю от себя большего и делаю все, что в моих силах. Хотел бы лично поблагодарить полицейских за профессионализм», — заявил спортсмен.

Позже выяснилось, что Вудс разбил свой «Мерседес», будучи под действием четырех сильных болеутоляющих и снотворных препаратов.