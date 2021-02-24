Миранчук против королевского лазарета: «Аталанта» сразится с «Реалом»

«Аталанта» (Италия) — «Реал Мадрид» (Испания) (начало в 23.00 мск)

Скромная итальянская «Аталанта», за которую с этого сезона выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, всего второй раз в истории выступает в Лиге чемпионов. В 1/8 финала она угодила на самый титулованный клуб мира — мадридский «Реал».

Первое появление в ЛЧ в прошлом сезоне получилось во всех отношениях знаковым. Тогда, еще без Миранчука, команда Джан Пьеро Гасперини начала групповую стадию с трех поражений, в четвертом туре набрала первое очко, сыграв дома вничью с английским «Манчестер Сити» (1:1), а в итоге сотворила невероятное: вышла в плей-офф, обыграв хорватское «Динамо» из Загреба (2:0) и украинский «Шахтер» из Донецка (3:0) в решающем матче последнего тура.

После этого последовала встреча в 1/8 финала с испанской «Валенсией». Причем знаковым она получилась не только для клуба, итальянского футбола или самой Лиги чемпионов.

Берите выше — обычный вроде бы футбольный поединок, как считают эпидемиологи, оказал серьезное влияние на жизнь всей Европы.

Все дело в том, что «Аталанта» из-за несоответствия своего стадиона требованиям главного клубного турнира Европы принимала соперников в Милане, куда болельщики-бергамаски добирались всеми видами транспорта.

Это вылилось в то, что по всей Италии стремительно распространился коронавирус, который отправившиеся на выезд испанские болельщики также привезли в Валенсию.

В итоге ответная встреча проходила уже при пустых трибунах, а четвертьфинал против французского «Пари Сен-Жермен» (1:2) «Аталанта» проводила уже в Португалии в один матч после продолжительного локдауна.

В любом случае, премьерное выступление «богини» в Лиге чемпионов получилось просто прекрасным. Собственно, команда Гасперини дошла в турнире дальше своего сегодняшнего соперника, ведь «Реал» уступил по сумме матчей в 1/8 финала английскому «Манчестер Сити».

То поражение стало для «королевского клуба» первым под руководством Зинедина Зидана в плей-офф Лиги чемпионов. Имеется в виду не поражение в отдельном матче, а вылет из турнира, ведь до того Зизу трижды приводил «сливочных» к трофею. Трижды подряд.

Достижения «Реала» и «Аталанты», конечно, несопоставимы. Действующий чемпион Испании 13 раз выигрывал Кубок чемпионов и является самой титулованной командой мира.

Однако сейчас статус мадридцев как фаворита вызывает некоторые сомнения. «Реал» вышел из группы с первого места, а потому имеет небольшое преимущество в виде возможности провести ответную встречу на своем поле, хотя на самом деле мадридцы едва вообще не вылетели из турнира.

Их путь чем-то похож на прошлогоднее выступление бергамасков на групповой стадии: «Реал» проиграл стартовый матч «Шахтеру», затем сыграл вничью с гладбахской «Боруссией» (2:2), хотя еще за пять минут до конца уступал в два мяча. Было затем еще одно поражение от украинцев, но две победы над миланским «Интером» и успех в последнем туре в игре с «Боруссией» решили вопрос выхода и даже первенства в квартете.

Но главной проблемой для Зидана является не нестабильная игра его команды — она лишь следствие. А приводит к этому ужасающая ситуация с травмированными.

Так, к поединку в Италии «сливочные» подошли с переполненным лазаретом, в котором находится много настоящих лидеров коллектива. Против «Аталанты 24 февраля не сыграют Серхио Рамос, Карим Бензема, Эден Азар, Федерико Вальверде, Даниэль Карвахаль, Марсело, Родриго, Эдер Милитао и Альваро Одриосола.

В то же время Гасперини недосчитается только Ханса Хатебура, который хоть и играет важную роль в его построениях, не является незаменимым.

Проблемы с составом, которые «Реал» испытывает уже довольно давно, ведут к регулярным очковым потерям. Так, в Ла Лиге «королевский клуб» прилично отстает от своих земляков из «Атлетико», хотя в последнее время отрыв и заметно сократился.

В какой-то степени команда адаптировалась к своим проблемам и способна даже с ними набирать очков больше, например, чем «Барселона». В распоряжении Зидана есть и Тибо Куртуа, и Каземиро, и Тони Кроос, и Лука Модрич, и Рафаэль Варан (хотя к нему и очень много вопросов), и Ферлан Менди, и Марко Асенсио.

Тем не менее играть в плей-офф Лиги чемпионов против «Аталанты» — совсем не то же самое, что выступать в национальном чемпионате.

Бергамаски имеют выстроенную Гасперини интересную систему игры и используют высокий и сложный прессинг, под которым испанцам будет очень непросто.

Справится ли с давлением Лукас Васкес, который должен выйти на правом фланге обороны? Сможет ли показать все требуемое от него на острие атаки просидевший полсезона в ложе прессы и на скамье запасных Мариано? Как Зидан заполнит остальные бреши?

«Аталанта» проводит тоже весьма непростой сезон, но как раз сейчас очень хороша. Команда Гасперини вышла в финал Кубка Италии, пройдя «Наполи», а в последнем туре обыграла его же в рамках чемпионата (4:2).

Бергамаски занимают пятое место в таблице, на балл отставая от «Ромы» и на два — от действующего чемпиона туринского «Ювентуса», с которым и сразятся за Кубок.

Но даже вся плотность и важность борьбы на внутренней арене вряд ли оттенит для Гасперини и его подопечных противостояние в Лиге чемпионов.

Уважая соперника и признавая всю мощь «Реала», в «Аталанте» понимают, что шанс пройти мадридцев именно сейчас велик как никогда.

Что до Миранчука, то вероятность увидеть его в стартовом составе, признаться, невелика, однако на замену хавбек сборной России наверняка появится, причем далеко не для галочки.

Воспитанник «Локомотива» все лучше встраивается в схемы своего наставника, что для итальянского специалиста крайне важно, и постепенно получает игровое время. Пусть он чаще выходит в концовках, это не освобождает его от прессинг-заданий.

Кроме того, каждый выход Миранчука на поле рассчитан на креативную игру в пас россиянина и его шикарные удары. Несколько голов он уже за черно-синих забил, а недавно положил начало и своим голевым передачам.

Так что российский полузащитник совсем без игрового времени наверняка не останется. Видимо, будет что-то среднее между минутами проводящего за «Аталанту» уже второй сезон украинца Руслана Малиновского и только пришедшего другого украинского хавбека Виктора Коваленко.

В этом розыгрыше Лиги чемпионов Миранчук уже забивал. Кто знает, может, его точный удар окажется решающим в противостоянии с самим «Реалом»?!