Англия наступает: Санкт-Петербург может остаться без Евро

Известный журналист Танкреди Палмери на своей странице в Twitter сообщил, что чемпионат Европы по футболу может пройти только в Англии. Ранее турнир планировалось провести в 12 странах.

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Euro2021 very likely to be played solely in England as UEFA are opting for the one hosting country format and England is the one they believe being in best position to do so.



Decision expected to be taken within mid-April — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) February 25, 2021

УЕФА информацию журналиста опровергает. Не в курсе таких планов и в России.

«Мне ничего об этом неизвестно. Этот вариант не обсуждался. Санкт-Петербург готовится в штатном режиме. Только вчера у нас было заседание рабочей группы вместе со всеми остальными городами, где мы обсуждали дальнейшее взаимодействие», — сказал в разговоре с «Чемпионатом» генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

Но логика говорит о том, что такое решение вполне возможно.

Чемпионат Европы должен был пройти летом 2020 года, но был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Текущие сроки — с 11 июня по 11 июля нынешнего года. Но проблема в том, что эпидемия и не думает стихать, многие страны Европы на данный момент живут в режиме локдауна, в частности Германия, где должны проходить матчи Евро-2020. Серьезные ограничения существуют в Италии и Испании, не говоря уже о том, что границы по-прежнему закрыты и перемещение между странами очень ограниченно.

Нет никаких гарантий, что к лету ситуация существенно улучшится. И как в таких условиях можно выстроить нормальную логистику? В одной стране это сделать будет гораздо проще.

Важное пояснение. Чемпионат Европы обычно проводится в одной стране (ну или двух соседних: Бельгия и Голландия в 2000-м, Австрия и Швейцария в 2008-м, Украина и Польша в 2012-м), это удобнее со всех точек зрения.

Но в честь 60-летия первого Евро УЕФА решил в разовом варианте изменить формат и провести турнир в 12 странах. И без того очень сложная и неудобная логистическая система усугубилась общей ситуацией в мире, и теперь УЕФА находится в очень сложном положении. Переносить турнир уже просто некуда, календарь сверстан на много лет вперед, а в следующем году запланирован чемпионат мира в Катаре, так что его нужно либо проводить летом, либо отменять вообще. А это громадные имиджевые и финансовые потери.

24 февраля медицинский советник УЕФА Даниэль Кох заявил, что матчи Евро могут пройти со зрителями, а окончательное решение по этому вопросу будет принято в середине апреля. В эти же сроки, по информации Палмери, будет объявлено и о том, что турнир пройдет в Англии, которая на данный момент якобы лучше всех готова к проведению мероприятия подобного масштаба.

А вот это спорно. 22 февраля британский премьер-министр Борис Джонсон официально представил «дорожную карту» ослабления карантина в Англии, которая предусматривает четыре этапа. Четвертый и последний этап этого плана начнется не раньше 21 июня, то есть, когда чемпионат Европы будет в самом разгаре.

Не говоря уже о том, что в конце декабря из-за «британского» штамма коронавируса десятки стран ввели запрет на рейсы из Британии. А 18 января из-за других особенно заразных штаммов уже Британия отменила свободный въезд из большинства стран мира.

Впрочем, вряд ли в Европе сейчас кто-то находится в более выгодном положении, если рассматривать страны, которые готовы оперативно взять на себя проведение Евро-2020, — а это Германия, Франция и Россия.

«Технически Россия вполне способна провести чемпионат Европы. Не сомневаемся, что Россия могла бы быть надежным партнером, обладая всей необходимой инфраструктурой и всеми необходимыми компетенциями», — говорил Сорокин еще в середине февраля.