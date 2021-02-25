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Англия наступает: Санкт-Петербург может остаться без Евро

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СМИ: УЕФА готов изменить формат Евро-2020 и провести его только в Англии

Санкт-Петербург может лишиться права принять матчи чемпионата Европы по футболу — 2020. По информации авторитетного инсайдера Танкреди Палмери, УЕФА планирует провести турнир только в Англии.

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Известный журналист Танкреди Палмери на своей странице в Twitter сообщил, что чемпионат Европы по футболу может пройти только в Англии. Ранее турнир планировалось провести в 12 странах.

УЕФА информацию журналиста опровергает. Не в курсе таких планов и в России.

«Мне ничего об этом неизвестно. Этот вариант не обсуждался. Санкт-Петербург готовится в штатном режиме. Только вчера у нас было заседание рабочей группы вместе со всеми остальными городами, где мы обсуждали дальнейшее взаимодействие», — сказал в разговоре с «Чемпионатом» генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

Но логика говорит о том, что такое решение вполне возможно.

Чемпионат Европы должен был пройти летом 2020 года, но был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Текущие сроки — с 11 июня по 11 июля нынешнего года. Но проблема в том, что эпидемия и не думает стихать, многие страны Европы на данный момент живут в режиме локдауна, в частности Германия, где должны проходить матчи Евро-2020. Серьезные ограничения существуют в Италии и Испании, не говоря уже о том, что границы по-прежнему закрыты и перемещение между странами очень ограниченно.

Нет никаких гарантий, что к лету ситуация существенно улучшится. И как в таких условиях можно выстроить нормальную логистику? В одной стране это сделать будет гораздо проще.

Важное пояснение. Чемпионат Европы обычно проводится в одной стране (ну или двух соседних: Бельгия и Голландия в 2000-м, Австрия и Швейцария в 2008-м, Украина и Польша в 2012-м), это удобнее со всех точек зрения.

Но в честь 60-летия первого Евро УЕФА решил в разовом варианте изменить формат и провести турнир в 12 странах. И без того очень сложная и неудобная логистическая система усугубилась общей ситуацией в мире, и теперь УЕФА находится в очень сложном положении. Переносить турнир уже просто некуда, календарь сверстан на много лет вперед, а в следующем году запланирован чемпионат мира в Катаре, так что его нужно либо проводить летом, либо отменять вообще. А это громадные имиджевые и финансовые потери.

24 февраля медицинский советник УЕФА Даниэль Кох заявил, что матчи Евро могут пройти со зрителями, а окончательное решение по этому вопросу будет принято в середине апреля. В эти же сроки, по информации Палмери, будет объявлено и о том, что турнир пройдет в Англии, которая на данный момент якобы лучше всех готова к проведению мероприятия подобного масштаба.

А вот это спорно. 22 февраля британский премьер-министр Борис Джонсон официально представил «дорожную карту» ослабления карантина в Англии, которая предусматривает четыре этапа. Четвертый и последний этап этого плана начнется не раньше 21 июня, то есть, когда чемпионат Европы будет в самом разгаре.

Не говоря уже о том, что в конце декабря из-за «британского» штамма коронавируса десятки стран ввели запрет на рейсы из Британии. А 18 января из-за других особенно заразных штаммов уже Британия отменила свободный въезд из большинства стран мира.

Впрочем, вряд ли в Европе сейчас кто-то находится в более выгодном положении, если рассматривать страны, которые готовы оперативно взять на себя проведение Евро-2020, — а это Германия, Франция и Россия.

«Технически Россия вполне способна провести чемпионат Европы. Не сомневаемся, что Россия могла бы быть надежным партнером, обладая всей необходимой инфраструктурой и всеми необходимыми компетенциями», — говорил Сорокин еще в середине февраля.