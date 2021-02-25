«Зенит» на пути к третьему подряд золоту: кто даст бой чемпиону

Новый-старый чемпион

«Зенит» / 41 очко

Оставшиеся матчи: «Ростов» (Д), «Рубин» (Г), «Ахмат» (Д), ЦСКА (Г), «Химки» (Д), «Сочи» (Г), «Краснодар» (Г), «Ротор» (Д), «Локомотив» (Д), «Уфа» (Г), «Тамбов» (Г).

Несмотря на жуткий провал в Лиге чемпионов (одна ничья и пять поражений в группе еще не скоро забудутся фанатами), на внутренней арене «Зенит» уверенно держит марку. Действующие чемпионы возглавляют турнирную таблицу и не намерены оступаться на пути к третьей подряд победе в Российской премьер-лиге (РПЛ). Вот только в этом году удержаться на вершине будет заметно сложнее. Отрыв от ближайших преследователей небольшой (всего четыре очка отделяют сине-бело-голубых от ЦСКА и шесть – от «Спартака»), усилений как не было, так и нет, а состав, который в предыдущие сезоны разрывал всех соперников в РПЛ, уже не пугает конкурентов по золотой гонке.

%Проблема Семака понятна: «Зенит» потерялся на трансферном рынке и, в отличие от москвичей, так и не смог усилиться зимой. ЦСКА хвастает покупкой Саломона Рондона (бывшего «зенитовца», на минуточку), «Спартак» радуется возвращению из зарубежной командировки Квинси Промеса. Лишь сине-бело-голубые, похоже, решили сделать ставку на имеющийся ресурс и не вносить коррективы.

Хватит ли сил у Петербурга сохранить отрыв и не растерять преимущество? Покажет только финиш сезона. Итоговая победа обязательно позволит Семаку потребовать от руководства мощной закупки под Лигу чемпионов. Но вот серебро или бронза… Такой расклад может стоить тренеру работы, ведь даже без зимнего усиления Артем Дзюба и компания должны доводить дело до триумфа благодаря опыту. И крайне удачному календарю.

Дополнительной проблемой питерцев может стать ситуация с повреждениями. Не готов к возобновлению сезона Сердар Азмун, как обычно пребывает в лазарете Малком, все еще лечатся Вильмар Барриос и Дуглас Сантос — потери для зенитовцев катастрофические, что и показал кубковый поединок против тульского «Арсенала» (1:3).

Последний шанс Гончаренко

ЦСКА / 37 очков

Оставшиеся матчи: «Локомотив» (Г), «Ахмат» (Д), «Арсенал» (Г), «Зенит» (Д), «Тамбов» (Г), «Ротор» (Д), «Сочи» (Г), «Спартак» (Г), «Уфа» (Д), «Краснодар» (Д), «Динамо» (Г).

ЦСКА считается главным оппонентом сине-бело-голубых в чемпионской гонке, и тому есть несколько объяснений.

Во-первых, армейцы банально ближе всех к чемпиону двух последних лет и лидеру нынешнего сезона в турнирной таблице. Четырехочковый гандикап означает, что любая осечка «Зенита» приведет к тому, что он окажется на расстоянии прямой атаки и может занервничать.

Если трансфер норвежского опорного полузащитник Вильяма Бохинена скорее является работой на перспективу, то приобретение Рондона — свидетельство сиюминутных амбиций клуба.

Кроме того, как бы ни был силен по российским меркам состав «Зенита», практически все эксперты сходятся на том, что сильнейший футболист РПЛ выступает за ЦСКА. Речь о хорватском плеймейкере красно-синих Николе Влашиче, который любит клуб и заряжен на трофей.

Из всего этого следует, что Виктор Гончаренко оказывается под дополнительным давлением. Да, «Зенит» имеет лучший состав, но он не настолько мощнее армейского, чтобы безропотно смотреть на то, как в Северной столице берут очередное чемпионство. Да и сам белорусский тренер работает уже не с неоперившимся «детским садом», а с вполне себе опытной и мастеровитой командой.

Если успеха не случится, то ЦСКА ко всему прочему потеряет еще и большие деньги, которые дает участие в групповой стадии Лиги чемпионов. А его теперь гарантирует только золото внутренней арены. Период работы Гончаренко главным тренером точно нельзя назвать однозначным, и он уже достаточно продолжителен.

Специалист несколько раз был на грани то добровольной отставки, то увольнения из клуба, и поражение в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне может наконец действительно привести к расставанию.

Промес спешит на помощь

«Спартак» / 35 очков

Оставшиеся матчи: «Рубин» (Д), «Краснодар» (Д), «Динамо» (Г), «Урал» (Д), «Ростов» (Г), «Локомотив» (Г), «Уфа» (Д), ЦСКА (Д), «Арсенал» (Г), «Химки» (Д), «Ахмат» (Г).

Вне всяких сомнений, будет претендовать на титул и вечно амбициозный «Спартак». Там тренерская перестановка после сезона случится при любом исходе, ведь Доменико Тедеско еще в конце прошлого года объявил, что не продлит контракт. Штаб немецкого специалиста остался в клубе лишь на весеннюю часть сезона.

Просто отбывать номер наставник точно не намерен. Во время сборов Тедеско решился на перестроение игровой схемы команды с 5-3-2 на 4-4-2, и хотя сам немец утверждал, что просто наигрывал с подопечными дополнительный вариант, в кубковом поединке с «Динамо» спартаковцы вышли именно в такой расстановке.

Да, тот матч красно-белые проиграли, однако это не значит, что команда вернется к старой формации. Многим было очевидно, что 4-4-2 наигрывается в том числе под возвращение Квинси Промеса, которое состоялось уже после поединка с «Динамо».

Голландец, который в качестве лидера команды тянул «Спартак» в 2017 году к чемпионскому титулу, может и в этот раз повести красно-белых к золотым медалям. Сам игрок уже пообещал, что не покинет клуб без второго чемпионства в эпоху Леонида Федуна.

Также команду Тедеско усилил еще один голландец — опорник из ПСВ Йоррит Хендрикс. Уход же Александра Кокорина в «Фиорентину» и возвращение Остона Урунова в «Уфу» вряд ли окажут какое-то влияние, учитывая те эпизодические роли, что оба играли в первой части сезона.

Впрочем, занять первое место «Спартаку» будет крайне сложно. Все-таки отставание в шесть очков предполагает сверхусилия по его ликвидации, а для этого нужна образцовая стабильность, с чем у красно-белых до сих пор были большие проблемы. Но попытка не пытка.

Сенсации найдется место?

кто еще может навязать борьбу

«Сочи» / 33 очка

«Ростов» / 32 очка

«Динамо» / 30 очков

«Краснодар» / 30 очков

«Локомотив» / 28 очков

«Рубин» / 28 очков

Неизвестно, найдется ли у «Зенита» вообще конкурент на финише сезона, но, если вдруг чемпион резко сдаст, в борьбу смогут включиться не только ЦСКА со «Спартаком», но и другие крепкие отечественные команды, имеющие достаточную очковую базу. И в любом случае они составят пул коллективов, претендующих на попадание в еврокубки.

Плотность борьбы и закрытость футбола в РПЛ не дают сделать какой-то точный прогноз на концовку, но кажется, что провалившие первую часть сезона «Краснодар» и «Локомотив» обязательно должны прибавить во второй. Хотя бы потому, что обладают весьма мощными составами и при этом больше не будут отвлекаться на бесславное участие в еврокубках.

Против «быков», правда, говорит ситуация вокруг контрактов Даниила Уткина и Матвея Сафонова, которые не попали в заявку на матчи с загребским «Динамо», по инсайдерской информации, из-за желания улучшить условия контракта, на что отказался идти клуб. Как «Краснодар» играет без Сафонова, все могли увидеть во время противостояния с хорватами.

Весьма интересно будет понаблюдать за «Ростовом» и «Динамо» — двумя командами с харизматичными наставниками. Валерию Карпину непросто в вынужденном продавать игроков клуба. А потери случаются и вообще на ровном месте, как в ситуации с уходом Романа Еременко по обоюдному согласию.

«Динамо» Сандро Шварца куда менее турбулентно и стабильно по части состава. Немецкий тренер уже построил определенный футбол и находится в положении, когда можно завершить сезон с Кубком и медалями РПЛ. Правда, второй фронт может оказать негативное влияние команды на выступление в национальном чемпионате — все-таки большой глубины у динамовского состава пока нет.

Отдельных слов заслуживают два самобытных клуба — «Сочи» и «Рубин». Первых, конечно, многие не любят из-за некой искусственности в создании (переезд питерского «Динамо») и вполне осязаемой связи с «Зенитом», однако не признать качество работы Владимира Федотова по построению команды нельзя. Именно сочинцы располагаются на четвертой строчке в таблице, а значит, имеют очень хорошие шансы удачно закончить сезон.

Что до «Рубина», то Леонид Слуцкий продолжает строительство мощного футбольного проекта в Казани, и на пик его коллектив выйдет не весной. Но уже сейчас «Рубин» показывает весьма добротный футбол и может, при определенном стечении обстоятельств и доли везения, замахнуться на место в еврокубках.

20-й тур РПЛ стартует уже сегодня. Итак:

26 февраля, пятница

«Тамбов» — «Ротор»

27 февраля, суббота

«Химки» — «Уфа»

«Зенит» — «Ростов»



28 февраля, воскресенье

«Спартак» — «Рубин»

«Ахмат» — «Динамо»

«Краснодар» — «Урал»

Так выглядит турнирная таблица РПЛ после 19-ти туров: