Дальше без России: «Краснодар» вылетел из Лиги Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» на выезде встречался с загребским «Динамо». В первой, домашней встрече подопечные Мурада Мусаева уступили хорватам со счетом 2:3.

Стоит отметить, что в том поединке «быки» выглядели не хуже своего оппонента и имели возможность одержать победу, но судьбу игры во многом решила не слишком уверенная игра голкипера южан Евгения Городова, который допустил две результативные ошибки. После этого краснодарцы уступили «Сочи» в рамках Кубка России (1:2), что не добавляло оптимизма перед второй игрой с хорватами.

В итоге Мусаев решился на очень неожиданный шаг: в выездной игре против «Динамо» в Загребе дебютировал 19-летний голкипер Станислав Агкацев.

Он находится в клубе с 2018 года и успел сыграть за «Краснодар-3» и «Краснодар-2». Было немного тревожно за то, как проявит себя молодой страж ворот в самый важный момент карьеры, когда появилась возможность впервые заявить о себе на широкую публику. Выход на поле Агкацева стал возможен еще и потому, что от серьезной травмы восстанавливается основной вратарь «быков» Матвей Сафонов. Интересно, что за час до матча «Спорт-экспресс» сообщил, что Сафонов не проходит в состав еще и из-за контрактных разногласий с руководством.

Россиян устраивала любая победа с разницей в два и более мяча. Можно было одержать верх и с минимальным преимуществом, но тогда надо было забить не менее четырех мячей. Счет 3:2 в пользу «Краснодара» переводил бы встречу в дополнительное время.

Игра началась очень активно: на первой минуте Реми Кабелла прострелил во вратарскую мимо Доминика Ливаковича, но защитник хорватов выбил мяч на угловой, который привел к быстрой контратаке хозяев. Она закончилась ударом из-за пределов штрафной — и Агкацев отвел первую угрозу от ворот.

Стоит отметить, что встреча проходила на очень медленных скоростях, что было на руку «Динамо». Стартовая 15-минутка прошла в равной борьбе. Территориальным преимуществом владел «Краснодар», но до опасных моментов дело больше не доходило. Динамовцы же могли отличиться после удара со штрафного, но мяч полетел прямо в Агкацева, который не стал рисковать, подставив под мяч кулаки.

Молодой российский вратарь не пытался забрать мяч в руки, если ситуация позволяла просто выбить снаряд кулаками. Нервозности в его действиях не было, но он старался действовать проще, сводя к минимуму риск ошибиться.

В середине первой половины матча «Краснодар» основательно забрал мяч под свой контроль, но запомнился лишь удар Вандерсона, который пришелся во вратаря. А на 30-й минуте быстрая атака хорватов закончилась точным ударом Мислава Оршича, который не успел заблокировать Игорь Смольников.

При этом юный Агкацев был абсолютно не виноват в голе, ведь Оршич бил с 11 метров и попал точно в угол. Для прохода в следующий раунд «Краснодару» теперь нужно было забить три безответных мяча.

После своего гола «Динамо» всем составом отошло на свою половину поля, уповая на быстрые атаки. До последней минуты тайма «Краснодар» не доставлял проблем сопернику, пока Кабелла неожиданно не получил мяч в центре штрафной, но его удар прошел совсем мимо. Команды ушли на перерыв при счете 1:0.

Уже в начале второго тайма начало складываться впечатление, что «Краснодар» смирился со своей участью. Гости не создавали напряжения у чужих ворот. Скорости совсем упали, «Динамо» чувствовало себя вполне уверенно. Мало того, хорваты были ближе к голу.

Можно сказать, что оставшаяся часть игры уже была лишена спортивного смысла. «Быки» вышли на второй тайм, настроившись на поражение. Финальный свисток зафиксировал победу балканцев с минимальным счетом.

Главным итогом матча стало то, что в 1/8 финала еврокубков не будет команд из России. Остальные команды вылетели уже после группового этапа, не дойдя до евровесны.