«Отмучались, болезные»: что говорят о вылете «Краснодара» из ЛЕ

«Краснодар» проиграл второй матч 1/16 финала Лиги Европы загребскому «Динамо» и завершил еврокубковую кампанию. Клуб из Краснодара был единственным представителем России, который смог пробиться в плей-офф еврокубков, однако пройти дальше подопечные Мурада Мусаева не сумели. Первый поединок, который состоялся в России, краснодарская команда также проиграла — встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хорватского «Динамо».

«Краснодар» впервые в своей истории начал календарный год с трех поражений подряд. Кроме двух проигрышей в Лиге Европы команда уступила «Сочи» со счетом 1:2 в 1/8 финала Кубка России.

Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев, говоря о таких результатах, подчеркнул, что начинать год с трех поражений — это неприятно, и где-то существует ошибка, которую команда допускает. При этом он не стал называть ответный поединок с «Динамо» провальным и отметил, что многое было решено уже в первом матче.

«Конечно, хотелось больше активности. Но многое было упущено в первом матче, и сегодня соперник играл по счету, достаточно вязко. «Динамо» было хорошо готово физически, перекрывало свободные зоны. Мы по ходу всего поединка хорошо контролировали мяч, но создали недостаточно остроты для того, чтобы победить. Была надежда, что футболисты, вышедшие со скамейки, освежат игру. Давления стало больше, но, к сожалению, результат остался тот же», — заявил Мусаев на послематчевой пресс-конференции.

О том, что большую роль сыграл первый матч, говорил также полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов. По его мнению, плохо проведенная первая игра в России сильно сказалась на поединке в Загребе.

«Не получилось победить, потому что не получилось выиграть игру. Сложно еще что-то сказать. Не получилось давление оказать. Хотели забить быстрый мяч. Плохо сыграли первый матч, это сказалось. Не мне ставить оценки и делать выводы, но мы расстроены, что так сыграли в еврокубках. Будем делать выводы», — заключил он.

Перед матчем стало известно, что ворота «Краснодара» будет защищать дебютант Станислав Агкацев — голкипер не только впервые сыграл в Лиге Европы, но и первый раз выступил в основной команде «быков». В предыдущем матче в стартовый состав попал Евгений Городов, пропустивший по итогу три мяча, а вот что случилось с основным вратарем команды — Матвеем Сафоновым — не очень понятно, голкипер не принимает участия в матчах команды. По информации «Спорт-Экспресс», он был отстранен из-за разногласий с руководством «быков» по поводу нового контракта, как и Даниил Уткин. Однако Мусаев эти сообщения опроверг.

«Ребята продлили контракты на улучшенных условиях и довольны тем, сколько они получают. Понятия не имею, откуда такая информация берется. Вы все знаете, что у Сафонова травма, он ее получил в Лондоне перед матчем с «Челси». Это травма сухожилия, которая требует длительного восстановления», — заявил специалист.

Главный тренер загребского клуба Зоран Мамич признался, что после победы ему хочется не разбираться в том, в чем команда могла бы еще прибавить, а насладиться победным моментом. При этом он также отметил, что небольшое волнение присутствовало, однако сомнения в итоговом результате не было.

«Небольшое волнение присутствовало. У нас не было сомнений в конечном результате, но в первом тайме волнение ощущалось как на поле, так и за его пределами. Но во втором тайме мы стали спокойнее и довели начатое до конца», — заключил он.

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус коротко и критично подвел итоги выступления российских клубов в еврокубках. На европейской арене выступали также «железнодорожники», «Зенит» и ЦСКА, но команды не смогли преодолеть групповую стадию. Российские клубы одержали одну победу в 26 матчах основной стадии еврокубков — «Краснодар» обыграл «Ренн» со счетом 1:0.

«Отмучались, болезные. Закончили наш бесславный евросезон»,

— написал Геркус в Twitter.

«Краснодару» теперь остается только борьба за чемпионат России, и на национальное первенство команде нужно быстро переключиться. Такими мыслями поделился трехкратный чемпион СССР Александр Бубнов, подчеркнувший, что турнирное положение краснодарцев достаточно непростое, поэтому терять очки уже нельзя. Команда идет на седьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 30 очков.

«После трех поражений подряд «Краснодару» будет очень трудно переключиться на чемпионат России, но сделать это необходимо. Чтобы почувствовать уверенность в себе, очень важно обыграть «Урал» на своем поле. Турнирное положение непростое, терять очки нельзя, если «Краснодар» рассчитывает и в следующем сезоне выступить в еврокубках», — цитирует Бубнова Sportbox.