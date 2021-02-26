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«Надавили на сильнейшего»: отец Большунова объяснил санкции против лыжника

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Отец лыжника Большунова обвинил международную федерацию в давлении на сына

Отец лыжника Александра Большунова заявил, что Международная федерация лыжного спорта (ФИС) намеренно назначила его сыну дополнительные санкции за столкновение с финном Йони Мяки и объявила об этом в день первой гонки на чемпионате мира, чтобы «надавить на сильнейшего» спортсмена сборной России.

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На чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в немецком Оберстдорфе, россиянин Александр Большунов в своей первой гонке занял четвертое место в спринте, уступив норвежцам Йоханнесу Клебо, Эрику Вальнесу и Ховарду Теугбелю. Интересно, что прямо в день старта Международная федерация лыжного спорта (ФИС) объявила о наказании для Большунова в виде штрафа в две тысячи франков и испытательного срока на пять гонок — то есть на все старты мирового первенства.

Санкции были применены к Большунову из-за инцидента, который произошел на финишной прямой эстафетной гонки на шестом этапе Кубка мира в Лахти. Финн Йони Мяки подрезал россиянина. В ответ Большунов отмахнулся и ударил его палкой, а после финиша врезался в соперника. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована и лишена бронзовой награды.

Это произошло еще 24 января. Однако ФИС сразу после гонки не стала дисквалифицировать Большунова, ограничившись аннулированием результата команды в эстафете. Теперь же на россиянина внезапно были наложены санкции, о чем он узнал незадолго до первой гонки чемпионата мира.

Сам Большунов пока не прокомментировал решение международной федерации, однако отец спортсмена Александр Большунов-старший в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что наказание не случайно было назначено именно сейчас.

«Вы должны понимать, что все делается не просто так. Подошел чемпионат мира — нужно нагнетать обстановку. Надавили на сильнейшего лыжника. Ведь этот испытательный срок в пять гонок можно было установить еще тогда. К Оберстдорфу он бы уже закончился. Так что это психологическое давление», — отметил мужчина.

Большунов-старший заявил, что в этих обстоятельствах его сын будет только «злее», а после первой золотой медали на ЧМ окончательно освоится и начнет показывать максимум в каждом старте. Однако отцу пришлось признать, что после четвертого места в спринте его сын был обескуражен.

«Саша всегда жадный до побед. Если выходит, то как минимум хочет попасть в призы. Такой у него характер. Реально ли было обыграть Клебо? Йоханнес мало того, что очень талантливый, так еще и занимается исключительно спринтом. Как его можно обыграть, если здесь он действительно лучший?

Хотя вот Саша все равно хочет. Такой вот он человек. И самое главное, что он не просто сидит и очень сильно хочет — он пашет, как и все ребята. А где-то и больше.

Вчера мы поговорили, все нормально. После гонки эмоции могли быть, но к вечеру он абсолютно успокоился и думает уже о будущем. Думаю, у сына все должно получиться. Потому что труд всегда вознаграждается. Я верю в это», — отметил Большунов-старший.

Также, по мнению отца лыжника, норвежцы регулярно применяют против Большунова коллективную тактику:

«Норвежцы вполне могут беречь Клебо до самого финиша. Такое мы уже видели. Зачастую им неважно, кто победит, лишь бы не Саша.

Вот у них кто-то чувствует, что не выдерживает темп или палка сломалась, — так они готовы потерпеть и пожертвовать ради результата другого товарища по команде. У нас такого нет».

Тем временем наставник сборной России и личный тренер Большунова Юрий Бородавко рассказал о реакции лыжника на внезапное наказание от ФИС.

«Это отнимало прежде всего психологические силы, Сашу напрягло и напрягает это, он переживал. Естественно, это все неприятно, требует дополнительных сил, идет растрата нервной энергии. Но надеюсь, что Саша это все-таки преодолел, потому что гонки уже начались, он уже больше концентрируется на стартах», — передает слова Бородавко РИА «Новости».

Президент ФЛГР Елена Вяльбе выразила свое недоумение решением ФИС.

«Для всех это странно, и для нас тоже. Плюс процедура вынесения данного решения была с огромными недочетами, ошибками. Мы с этим решением не согласились и отправили письмо в ФИС и вышестоящие инстанции. Сашу мы проинформировали в связи с тем, что он на самом деле должен быть аккуратнее. Жюри может что угодно придумать под словом «блокировка»,

— сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Следующая гонка с участием Большунова на чемпионате мира состоится в субботу, 27 февраля. Мужской скиатлон начнется в 15.30 мск.