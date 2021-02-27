«Молодой еще»: Емельяненко отказался завершать карьеру

После поражения от Магомеда Исмаилова в июле прошлого года о текущих делах Александра Емельяненко известно мало. Один из самых колоритных российских бойцов редко появляется в поле зрения прессы, практически забросил свою страницу в Instagram и, по всей видимости, испытывает проблемы с алкоголем.

По крайней мере, об этом упомянул его представитель Азамат Бостанов.

«В данный момент Емельяненко находится в романтическом загуле. Алкоголизм, безусловно, мешает нам работать. Неприятно. Но это алкоголизм», — цитирует менеджера Euposport.ru.

Тем не менее ближайшие перспективы в карьере 39-летнего тяжеловеса уже вырисовываются. Разговоров о будущем младшего Емельяненко, как обычно, достаточно. В Open FC ему предложили бой с бразильским ветераном Фабио Мальдонадо, который в свое время был в UFC и проигрывал Федору Емельяненко, а в последние годы мелькает в промоушенах средней руки, в том числе и в российских, но Емельяненко взял паузу и поединок пока не принял. Выражали желание подраться с ним Иван Штырков, Артем Тарасов и некоторые другие бойцы. Наконец, появился у Емельяненко еще один интересный вариант — попробовать свои силы в набирающих популярность боях на голых кулаках.

«Александр будет драться в Hardcore Fighting. Соперник — Тимур Слащинин. Чемпион Хардкора в тяжелом весе, чемпион Европы среди юношей по боксу. Гонорар не могу назвать. Но Емельяненко обязательно вернется в классический ММА», – добавил Бостанов.

Первая лига кулачных боев — Hardcore Fighting — стартовала в России в июле 2020-го и уже имеет определенный успех. Реализует свой продукт промоушен в основном на YouTube, где на его канал подписаны уже свыше 1,3 млн пользователей, а ролики с некоторыми боями набирают почти по 5 млн просмотров. Эта площадка — едва ли не самая популярная в поп-MMA.

Это видео — вкратце о том, что может ждать Емельяненко:

Если дебют Емельяненко состоится (дата и другие подробности пока неизвестны), то это будет уже третья бойцовская стезя для него — помимо выступлений в MMA, в 2009-м боец дебютировал в профессиональном боксе, а его поединок со стронгменом Михаилом Кокляевым два года назад обсуждался в российском бойцовском мире с огромным интересом.

Емельяненко на днях удивил поклонников своим присутствием на турнире АСА 118. Там боец тепло пообщался с бывшим соперником Исмаиловым, а позже сообщил, что он как ни упрашивал Магу о реванше, тот не согласился. Также обратился спортсмен к президенту клуба «Ахмат» Абузайду Висмурадову с просьбой дать ему новый бой (в Open FC, кстати, говорили, что у Емельяненко появились проблемы в общении с «Ахматом», из-за чего поединков там у него в ближайшее время не намечается).

«Я в порядке. Сижу и выпрашиваю бой у Патриота (прозвище Висмурадова. — «Газета.Ru»). Когда он мне его организует», — сказал Емельяненко.

Висмурадов ответил, что все «скоро будет», но в обозримом будущем Емельяненко все же, вероятнее всего, подерется именно на голых кулаках.

«Есть несколько предложений из нескольких организаций. Кто убьет меня деньгами, там и буду выступать. Конечно, сейчас я тренируюсь. Завтра на сборы еду тренироваться. Я и не уходил из боев. Надо просто форму набрать, привести себя в порядок. Мне без разницы с кем драться. Кого поставят, того и буду бить», — приводит слова Емельяненко Sport24.

Как бы то ни было, о завершении карьеры Емельяненко, который в августе отпразднует 40-летие, не думает. Он планирует провести еще «много боев» и считает, что физические возможности позволят ему это сделать. Боец сообщил, что на подготовку и восстановление формы нужно примерно два месяца — после этого он будет готов снова выйти в клетку.

«Молодой еще. Без травм, полон сил, полон энергии. Я готов драться еще долго», — отметил спортсмен.

Говоря о потенциальном сопернике Емельяненко, Слащинину по прозвищу Витязь всего 20 лет, но он успел приобрести определенную известность в бойцовском мире. В поп-MMA боец появился в октябре прошлого года. С тех пор Слащинин одержал четыре победы (все — нокаутами) и стал чемпионом Гран-при Hardcore Fighting в тяжелом весе.