«Зенит» все дальше: ЦСКА проиграл в дерби «Локомотиву»

В случае победы над «Локомотивом» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА мог приблизиться к «Зениту» на расстояние двух очков. Питерцы не сумели обыграть дома «Ростов», так что команда Виктора Гончаренко имела отличный шанс включиться в борьбу за золото.

ЦСКА без Акинфеева

Для ЦСКА играть без своего неизменного первого номера Игоря Акинфеева очень непривычно, тем более что в последние годы голкипер обходится без серьезных травм.

Но вот сейчас у капитана армейцев по официальной версии простуда, а по неофициальной — коронавирус.

Внутреннего резерва у ЦСКА не нашлось, поэтому красно-синие в срочном порядке вернули из аренды в «Урале» Илью Помазуна — он и занял место в воротах. По той же причине, что и Акинфеев, игру пропускали Иван Обляков и защитник Игорь Дивеев, вместо него в старте вышел Виктор Васин. Болельщики ЦСКА заранее схватились за голову.

«Локомотив» в этом матче не мог рассчитывать на Антона Миранчука, Зе Луиша и Федора Смолова.

ЦСКА мог максимально приблизиться к «Зениту»

К моменту начала столичного дерби уже было известно, что «Зенит» не смог одолеть дома «Ростов». Таким образом, в случае победы ЦСКА мог сократить отставание от лидера. У «Локомотива» на данный момент иные задачи: команда располагается на восьмом месте, и сейчас речь идет только о попадании в еврокубковую зону, до которой пять очков.

Составы на игру выглядели следующим образом:

«Локомотив»: Маринато Гильерме, Мацей Рыбусь, Ведран Чорлука, Пабло, Рифат Жемалетдинов, Дмитрий Рыбчинский, Даниил Куликов, Максим Мухин, Гжегож Крыховяк, Виталий Лисакович, Камано.

ЦСКА: Илья Помазун, Хердур Магнуссон, Марио Фернандес, Виктор Васин, Георгий Щенников, Константин Марадишвили, Бактиер Зайнутдинов, Ильзат Ахметов, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич, Рондон.

Первый тайм

Команды еще не успели обозначить свой игровой рисунок, как блеснул индивидуальным мастерством Виталий Лисакович. На 7-й минуте форвард «Локо» получил мяч в штрафной, на замахе, пяткой под себя, красиво убрал Васина и четко расстрелял Помазуна.

Быстрый гол положительно повлиял на игру, хотя не сильно поменял планы команд. «Локомотив», как и планировал, играл на быстрых контратаках, ЦСКА старался владеть мячом. Но армейцы ускорились, стали активнее перемещать мяч между флангами, задействуя для атак не только правый фланг Марио Фернандеса (он вышел на поле с капитанской повязкой), но и левый, куда активно смещался Никола Влашич. Здесь явно был расчет на то, что у «Локомотива» справа вынужденно играет Дмитрий Рыбчинский, но в целом молодой игрок уверенно действовал не на своей позиции.

Именно у Влашича на 28-й минуте был самый реальный шанс сравнять счет, но Гильерме выручил свою команду, а арбитр с небольшим опозданием зафиксировал офсайд.

В остальном «Локомотив» уверенно справлялся с давлением ЦСКА и в любой удобной ситуации активно бежал в контратаку. Хотя до совсем опасных моментов дело не доходило, было ясно, что на сборах главный тренер «железнодорожников» Марко Николич хорошо поработал над этим компонентом.

И на 41-й минуте очередная контратака «Локо» сработала. Франсуа Камано убежал по флангу, вовремя и идеально перевел мяч на противоположный край поля, где свободными были сразу два игрока «Локо» — Фернандес не успел вернуться назад. Гжегож Крыховяк принял мяч на грудь и из-под Хердура Магнуссона блестяще пробил в ближнюю девятку! 2:0!

Второй тайм

В перерыве главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко выпустил Константина Кучаева и Чидеру Эджуке вместо Щенникова и Сигурдссона. Это была попытка наладить взаимодействие в середине поля и усилить фланги атаки (расчет на то, что техничный и свежий Эджуке будет продавливать Рыбчинского при поддержке Зайнутдинова, который опустился на место Щенникова).

Кроме того, главный тренер явно сказал в раздевалке своим игрокам немало неприятных слов. Завел. На 49-й минуте Рондон пробил головой с близкого расстояния — не попал. Спустя две минуты, после стандарта с правого фланга, сначала головой из центра штрафной бил Васин, а затем в упор из вратарской добивал Кучаев — Гильерме в обоих случаях спас!

ЦСКА достаточно быстро выдохся. Вернее даже будет сказать, что стал предсказуемым. Эджуке много обыгрывал, но не обострял. Влашич, Фернандес и Кучаев сбились на банальные навесы.

Интригу этому матчу почти вернул арбитр VAR Кирилл Левников. В обычном игровом эпизоде он увидел игру рукой со стороны Рыбчинского и сигнализировал главному судье матча Павлу Кукуяну. Тот посмотрел повтор и поставил пенальти. И, пожалуй, был прав. Рука игрока «Локо» находилась в неестественном положении.

Но Влашич пробил выше ворот. После чего со скамейки был удален возмущенный решением судей Николич.

После этого игра фактически закончилась. У ЦСКА не осталось физических и моральных сил на то, чтобы попытаться что-то в этом матче изменить.

Резюме

ЦСКА в очередной раз не смог проявить характер и теперь отстает от «Зенита» на пять очков. А на второе место может выйти «Спартак». Для этого команде Доменико Тедеско нужно обыграть «Рубин».

«Газета.Ru» вела текстовую трансляцию матча.