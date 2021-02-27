«Подорван иммунитет»: Плющенко объяснил провал Косторной в Кубке России

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Россия / Премьер-Лига
ТамбовРотор
1:3
закончен
Германия / Бундеслига
ВердерАйнтрахт Ф
2:1
закончен
Испания / Примера
ЛевантеАтлетик Б
1:1
закончен
Украина / Премьер-лига
ДеснаИнгулец
3:0
закончен
Франция / Лига 1
РеннНицца
1:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Йорк РейнджерсБостон Брюинз
6:2
закончен
Миннесота УайлдЛос-Анджелес Кингз
3:1
закончен
Аризона КойотсКолорадо Эвеланш
2:3
закончен
Россия / Премьер-Лига
ХимкиУфа
2:1
закончен
ЗенитРостов
2:2
закончен
СочиАрсенал
4:0
закончен
Локомотив МЦСКА
2:0
закончен
Англия / Премьер-лига
Манчестер СитиВест Хэм Юнайтед
2:1
закончен
Вест Бромвич АльбионБрайтон энд Хоув Альбион
1:0
закончен
Лидс ЮнайтедАстон Вилла
0:1
закончен
Ньюкасл ЮнайтедВулверхэмптон
0:0
перерыв
Испания / Примера
ЭйбарУэска
1:1
закончен
СевильяБарселона
0:2
закончен
АлавесОсасуна
0:1
закончен
ХетафеВаленсия
1:0
перерыв
Олимп ФНЛ
ЕнисейВолгарь
1:4
закончен
ОренбургФакел
1:2
закончен
Спартак-2Динамо-Брянск
0:0
закончен
Нижний НовгородКрылья Советов
0:1
закончен
ВелесАкрон
1:1
закончен
ИртышНефтехимик
1:2
закончен
АланияТомь
2:3
закончен
ЧайкаШинник
5:1
закончен
ТекстильщикЧертаново
1:0
закончен
Торпедо МСКА-Хабаровск
0:0
закончен
БалтикаКраснодар-2
2:0
закончен
Франция / Лига 1
БордоМетц
1:2
закончен
ДижонПСЖ
0:4
закончен
Украина / Премьер-лига
МариупольДнепр-1
2:2
закончен
ВорсклаАлександрия
3:1
закончен
КолосРух В
1:2
закончен
Италия / Серия А
СпецияПарма
2:2
закончен
БолоньяЛацио
2:0
закончен
ВеронаЮвентус
0:0
перерыв
Германия / Бундеслига
ШтутгартШальке-04
5:1
закончен
ВольфсбургГерта
2:0
закончен
Боруссия ДАрминия
3:0
закончен
БаварияКёльн
5:1
закончен
РБ ЛейпцигБоруссия М
3:2
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
Металлург МгТрактор
2:3 (ОТ)
закончен
АвтомобилистСибирь
0:4
закончен
АвангардБарыс
5:2
закончен
ХК СочиСеверсталь
2:4
закончен
Ак БарсЦСКА
0:1
закончен
Куньлунь Ред СтарДинамо М
1:5
закончен
ЛокомотивСалават Юлаев
4:1
закончен
НефтехимикТорпедо
3:2 (ОТ)
закончен
СКАДинамо Мн
4:2
закончен
СпартакВитязь
3:5
закончен
Динамо РАмур
2:3 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Баффало СэйбрзФиладельфия Флайерз
0:3
закончен
Нью-Джерси ДэвилзВашингтон Кэпиталз
2:5
закончен
Оттава СенаторзКалгари Флэймз
3:6
закончен
Нэшвилл ПредаторзКоламбус Блю Джекетс
0:1
перерыв
Нью-Йорк АйлендерсПиттсбург Пингвинз
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингДаллас Старз
03:00
Флорида ПантерзКаролина Харрикейнз
03:00
Эдмонтон ОйлерзТоронто Мэйпл Лифс
03:00
Чикаго БлэкхоуксДетройт Ред Уингз
04:00
Миннесота УайлдЛос-Анджелес Кингз
04:00
Аризона КойотсКолорадо Эвеланш
05:00
Анахайм ДаксВегас Голден Найтс
06:00
Виннипег ДжетсМонреаль Канадиенс
06:00
Сан-Хосе ШарксСент-Луис Блюз
06:30
Единая лига ВТБ
УНИКС Нижний Новгород
87:56
закончен
Локомотив-Кубань Енисей
100:98
закончен
Лыжный спорт / Чемпионат мира по лыжным гонкам
Женщины. Скиатлон 2 x 7.5 км
закончен
Скиатлон
закончен
Фигурное катание / Финал Кубка России
Короткая программа. Мужчины
закончен
Женщины. Короткая программа
закончен
Россия / Премьер-Лига
Спартак МРубин
14:00
АхматДинамо М
16:30
КраснодарУрал
19:00
Англия / Премьер-лига
Лестер СитиАрсенал
15:00
Кристал ПэласФулхэм
15:00
Тоттенхэм ХотспурБёрнли
17:00
ЧелсиМанчестер Юнайтед
19:30
Шеффилд ЮнайтедЛиверпуль
22:15
Италия / Серия А
СампдорияАталанта
14:30
Интер МДженоа
17:00
УдинезеФиорентина
17:00
КротонеКальяри
17:00
НаполиБеневенто
20:00
РомаМилан
22:45
Франция / Лига 1
МонакоБрест
15:00
РеймсМонпелье
17:00
НимНант
17:00
ЛорьянСент-Этьен
17:00
АнжеЛанс
17:00
ЛилльСтрасбург
19:05
МарсельЛион
23:00
Украина / Премьер-лига
МинайОлимпик Д
15:00
Шахтёр ДЗаря
18:00
ЛьвовДинамо К
20:30
Германия / Бундеслига
УнионХоффенхайм
15:30
МайнцАугсбург
17:30
БайерФрайбург
20:00
Испания / Примера
СельтаВальядолид
16:00
КадисБетис
18:15
ГранадаЭльче
20:30
ВильярреалАтлетико М
23:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Йорк РейнджерсБостон Брюинз
20:00
Баффало СэйбрзФиладельфия Флайерз
23:00
Нэшвилл ПредаторзКоламбус Блю Джекетс
23:00
Нью-Джерси ДэвилзВашингтон Кэпиталз
23:00
Нью-Йорк АйлендерсПиттсбург Пингвинз
01:00
Чикаго БлэкхоуксДетройт Ред Уингз
03:00
Единая лига ВТБ
Автодор Цмоки-Минск
13:00
Химки Зелёна-Гура
15:00
Развернуть

«Подорван иммунитет»: Плющенко объяснил провал Косторной в Кубке России

Прослушать новость
Остановить прослушивание

«Не надо плакать»: Тарасова жестко высказалась о прокате Косторной

Камила Валиева с отрывом в десять баллов выиграла короткую программу в финале Кубка России по фигурному катанию, второй стала еще одна ученица Этери Тутберидзе Дарья Усачева, а третьей — Елизавета Туктамышева, которая ведет борьбу за попадание на чемпионат мира в Стокгольме. Главная конкурентка Туктамышевой за поездку на мировое первенство — Алена Косторная — провалилась в короткой программе. Евгений Плющенко объяснил это последствиями коронавируса.

Скопировать ссылку

Драма Косторной

Завершение короткой программы Алены Косторной можно назвать самым душераздирающим моментом всего финала Кубка России, несмотря на то что турнир еще не закончился. Слезы в глазах фигуристки стали видны уже на последних элементах, а когда музыка стихла, девушка с огромным трудом сдерживалась от того, чтобы не разрыдаться прямо на льду. В ожидании оценок на диванчике в kiss-and-cry она уже плакала.

Сорванный каскад во второй половине программы привел к тому, что Косторная откатилась на шестое место по итогам короткого выступления и проиграла целых семь баллов Елизавете Туктамышевой (70,14 против 77,74), которая является ее главной и, по сути, единственной, конкуренткой за путевку на чемпионат мира — 2021.

Вдвойне обидно из-за того, что в прошлом сезоне Косторная была лучшей фигуристкой мира и заслуженно отобралась на мировое первенство, которое в итоге отменили из-за пандемии коронавируса. Теперь же может оказаться, что ее тогда лишили первого и последнего шанса в карьере.

«Нужно собраться и думать о завтрашнем дне», — настаивал Евгений Плющенко.

«После сегодняшнего завтра уже нет», — с трудом сквозь слезы отвечала Косторная.

Морально тяжелая сцена продолжилась и в подтрибунном помещении, где фигуристку утешали одновременно Плющенко и ее основной тренер Сергей Розанов. Прессу спортсменка проигнорировала.

«Будем обсуждать возможное снятие Косторной с врачами»

С подробными объяснениями произошедшего выступил Плющенко. Как оказалось, Косторная до сих пор не восстановилась от последствий коронавируса, перенесенного еще в декабре. На фоне ослабленного иммунитета фигуристка свалилась с ангиной, которая прошла всего три недели назад. После таких проблем со здоровьем девушка просто не успела выйти на свой максимальный уровень.

«Алена не может восстановиться до сих пор от коронавируса. А после него у нее была ангина сильная — полностью подорван иммунитет. Мы долго принимали решение, выступать или нет.

Я спросил у спортсменки, готова ли она соревноваться, на что она ответила: «Я буду выступать в любом случае». За что ей большое уважение. Она пошла бороться до конца, хотя, может быть, было лучше снять ее. Но мы спортсмены, мы идем до конца», — заявил Плющенко в комментарии РИА «Новости».

Также специалист сообщил, что новая короткая программа Косторной под композицию «Зима» из «Времен года» Антонио Вивальди была поставлена в последние недели — после того, как спортсменка вылечилась от ангины.

Неудивительно, что программа выглядела довольно сыро, а фигуристка не чувствовала полной уверенности в себе, что на фоне слабой физической формы не позволило чисто исполнить все элементы. Что будет завтра в произвольной программе, которая у Косторной тоже абсолютно новая, даже страшно предположить.

«Это большая проблема. Сегодня будем обсуждать с Аленой ее самочувствие, — признал Плющенко в интервью Sport24. — Мы общались с Аленой и Сережей Розановым и я сказал: «Наверное, этот сезон нужно полностью пропускать раз такая история». Но она говорит: «Нет, я буду выступать, я доеду, буду бороться».

Алена остается в игре. Семь баллов отыгрываются. Вопрос в том, сможет ли она откатать.

Были прокаты на тренировках, она катала и целиком программу. Если бы мы не видели, что она может делать, сняли бы с соревнований. Есть ли вероятность снятия? Будем обсуждать это с Аленой, общаться с врачами. Я надеюсь, что она будет кататься».

Туктамышева испытала «кайф» от проката

Туктамышева своим выступлением оказалась вполне довольна, несмотря на помарку на выезде с тройного акселя, когда фигуристку сильно закрутило на месте. Главное для Императрицы сейчас — это семь баллов отрыва от Косторной, отыграть которые в своем нынешнем состоянии конкурентка явно не сможет.

«От проката хорошие впечатления, я довольна выступлением. Немножко смазала выезд на тройном акселе, но та работа, которая была проделана после Кубка Первого канала, была показана на льду. Мне было в кайф кататься. Надо только работать над уверенностью прыжков»,

— отметила Туктамышева после проката.

Также фигуристка призналась, что ожидала гораздо более негативной реакции на ее откровенную фотосессию для мужского журнала, который вышел накануне финала Кубка России. Тем не менее ее активно поддержали многие представители фигурного катания, включая Татьяну Тарасову, и большинство фанатов тоже остались в восторге.

«Надеюсь, публика встречает меня так горячо, потому что любит мое фигурное катание», — с улыбкой отметила Туктамышева после проката в эфире Первого канала.

Валиева вне конкуренции

Первое место по итогам короткой программы заняла 14-летняя Камила Валиева, которую уже сейчас называют главной надеждой России на Олимпиаде-2022. В силу возраста ученица Этери Тутберидзе пока не претендует на поездку на чемпионат мира, но уверенно закрепляется в составе сборной.

Блестяще исполнив тройной аксель с двумя руками наверх, фигуристка набрала 88,71 балла, оторвавшись почти на десять баллов от своей ближайшей преследовательницы, — тоже юной ученицы Тутберидзе Дарьи Усачевой.

«Каскад тройной лутц + тройной тулуп не такой хороший сделала, как в прошлый раз, поэтому мне и не покорилась отметка в 90 баллов. Мне важно выиграть у самой себя, — рассуждала Валиева перед прессой. — Короткую программу я себе чуть-чуть проиграла, а произвольную постараюсь прокатать так же, как на тренировке, и посмотреть, что будет».

Также спортсменка отметила, что у нее «почти» получается исполнить программу с четверным сальховом. Похоже, что к олимпийскому сезону девушка подойдет с двумя четверными — сальховом и тулупом — и официально станет непобедимой.

Усачева, занявшая второе место (79,12 балла), также сообщила, что активно разучивает четверной сальхов, который идет легче, чем тройной аксель. Если и этой ученице Тутберидзе покорится квад, то в заявке на Пекин-2022 зашатается даже место Александры Трусовой. Все-таки состав сборной определяется на чемпионате России, а внутри страны оценки у представительниц «Хрустального» всегда весьма высоки.

Возвращаясь к отбору на ближайший чемпионат мира — 2021: все решится завтра, 28 февраля, после произвольной программы женщин, которая стартует в 17.50 по московскому времени. Хотя, судя по физическому и особенно моральному состоянию Косторной, все уже может быть решено.

По этому поводу даже жестко высказалась Татьяна Тарасова, призвавшая фигуристку «не плакать» и признать свое шестое место.

«Валиева — первая! Оценю ее прокат очень высоко. Если говорить о Косторной, то вы ее спросите. Что она плачет? Она шестая, что не так? Не надо плакать. Даже если бы она не сорвала элемент, то она была бы шестая. Думаю, судьи сегодня оценивали все правильно»,

— приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».