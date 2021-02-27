«Подорван иммунитет»: Плющенко объяснил провал Косторной в Кубке России

Драма Косторной

Завершение короткой программы Алены Косторной можно назвать самым душераздирающим моментом всего финала Кубка России, несмотря на то что турнир еще не закончился. Слезы в глазах фигуристки стали видны уже на последних элементах, а когда музыка стихла, девушка с огромным трудом сдерживалась от того, чтобы не разрыдаться прямо на льду. В ожидании оценок на диванчике в kiss-and-cry она уже плакала.

Сорванный каскад во второй половине программы привел к тому, что Косторная откатилась на шестое место по итогам короткого выступления и проиграла целых семь баллов Елизавете Туктамышевой (70,14 против 77,74), которая является ее главной и, по сути, единственной, конкуренткой за путевку на чемпионат мира — 2021.

Вдвойне обидно из-за того, что в прошлом сезоне Косторная была лучшей фигуристкой мира и заслуженно отобралась на мировое первенство, которое в итоге отменили из-за пандемии коронавируса. Теперь же может оказаться, что ее тогда лишили первого и последнего шанса в карьере.

«Нужно собраться и думать о завтрашнем дне», — настаивал Евгений Плющенко.

«После сегодняшнего завтра уже нет», — с трудом сквозь слезы отвечала Косторная.

Морально тяжелая сцена продолжилась и в подтрибунном помещении, где фигуристку утешали одновременно Плющенко и ее основной тренер Сергей Розанов. Прессу спортсменка проигнорировала.

«Будем обсуждать возможное снятие Косторной с врачами»

С подробными объяснениями произошедшего выступил Плющенко. Как оказалось, Косторная до сих пор не восстановилась от последствий коронавируса, перенесенного еще в декабре. На фоне ослабленного иммунитета фигуристка свалилась с ангиной, которая прошла всего три недели назад. После таких проблем со здоровьем девушка просто не успела выйти на свой максимальный уровень.

«Алена не может восстановиться до сих пор от коронавируса. А после него у нее была ангина сильная — полностью подорван иммунитет. Мы долго принимали решение, выступать или нет.

Я спросил у спортсменки, готова ли она соревноваться, на что она ответила: «Я буду выступать в любом случае». За что ей большое уважение. Она пошла бороться до конца, хотя, может быть, было лучше снять ее. Но мы спортсмены, мы идем до конца», — заявил Плющенко в комментарии РИА «Новости».

Также специалист сообщил, что новая короткая программа Косторной под композицию «Зима» из «Времен года» Антонио Вивальди была поставлена в последние недели — после того, как спортсменка вылечилась от ангины.

Неудивительно, что программа выглядела довольно сыро, а фигуристка не чувствовала полной уверенности в себе, что на фоне слабой физической формы не позволило чисто исполнить все элементы. Что будет завтра в произвольной программе, которая у Косторной тоже абсолютно новая, даже страшно предположить.

«Это большая проблема. Сегодня будем обсуждать с Аленой ее самочувствие, — признал Плющенко в интервью Sport24. — Мы общались с Аленой и Сережей Розановым и я сказал: «Наверное, этот сезон нужно полностью пропускать раз такая история». Но она говорит: «Нет, я буду выступать, я доеду, буду бороться».

Алена остается в игре. Семь баллов отыгрываются. Вопрос в том, сможет ли она откатать.

Были прокаты на тренировках, она катала и целиком программу. Если бы мы не видели, что она может делать, сняли бы с соревнований. Есть ли вероятность снятия? Будем обсуждать это с Аленой, общаться с врачами. Я надеюсь, что она будет кататься».

Туктамышева испытала «кайф» от проката

Туктамышева своим выступлением оказалась вполне довольна, несмотря на помарку на выезде с тройного акселя, когда фигуристку сильно закрутило на месте. Главное для Императрицы сейчас — это семь баллов отрыва от Косторной, отыграть которые в своем нынешнем состоянии конкурентка явно не сможет.

«От проката хорошие впечатления, я довольна выступлением. Немножко смазала выезд на тройном акселе, но та работа, которая была проделана после Кубка Первого канала, была показана на льду. Мне было в кайф кататься. Надо только работать над уверенностью прыжков»,

— отметила Туктамышева после проката.

Также фигуристка призналась, что ожидала гораздо более негативной реакции на ее откровенную фотосессию для мужского журнала, который вышел накануне финала Кубка России. Тем не менее ее активно поддержали многие представители фигурного катания, включая Татьяну Тарасову, и большинство фанатов тоже остались в восторге.

«Надеюсь, публика встречает меня так горячо, потому что любит мое фигурное катание», — с улыбкой отметила Туктамышева после проката в эфире Первого канала.

Валиева вне конкуренции

Первое место по итогам короткой программы заняла 14-летняя Камила Валиева, которую уже сейчас называют главной надеждой России на Олимпиаде-2022. В силу возраста ученица Этери Тутберидзе пока не претендует на поездку на чемпионат мира, но уверенно закрепляется в составе сборной.

Блестяще исполнив тройной аксель с двумя руками наверх, фигуристка набрала 88,71 балла, оторвавшись почти на десять баллов от своей ближайшей преследовательницы, — тоже юной ученицы Тутберидзе Дарьи Усачевой.

«Каскад тройной лутц + тройной тулуп не такой хороший сделала, как в прошлый раз, поэтому мне и не покорилась отметка в 90 баллов. Мне важно выиграть у самой себя, — рассуждала Валиева перед прессой. — Короткую программу я себе чуть-чуть проиграла, а произвольную постараюсь прокатать так же, как на тренировке, и посмотреть, что будет».

Также спортсменка отметила, что у нее «почти» получается исполнить программу с четверным сальховом. Похоже, что к олимпийскому сезону девушка подойдет с двумя четверными — сальховом и тулупом — и официально станет непобедимой.

Усачева, занявшая второе место (79,12 балла), также сообщила, что активно разучивает четверной сальхов, который идет легче, чем тройной аксель. Если и этой ученице Тутберидзе покорится квад, то в заявке на Пекин-2022 зашатается даже место Александры Трусовой. Все-таки состав сборной определяется на чемпионате России, а внутри страны оценки у представительниц «Хрустального» всегда весьма высоки.

Возвращаясь к отбору на ближайший чемпионат мира — 2021: все решится завтра, 28 февраля, после произвольной программы женщин, которая стартует в 17.50 по московскому времени. Хотя, судя по физическому и особенно моральному состоянию Косторной, все уже может быть решено.

По этому поводу даже жестко высказалась Татьяна Тарасова, призвавшая фигуристку «не плакать» и признать свое шестое место.

«Валиева — первая! Оценю ее прокат очень высоко. Если говорить о Косторной, то вы ее спросите. Что она плачет? Она шестая, что не так? Не надо плакать. Даже если бы она не сорвала элемент, то она была бы шестая. Думаю, судьи сегодня оценивали все правильно»,

— приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».