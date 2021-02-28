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Отомстил на трассе: сбитый финн обыграл Большунова

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Россияне Большунов и Ретивых выиграли бронзу в командном спринте на ЧМ

Россияне Глеб Ретивых и Александр Большунов завоевали бронзу в командном спринте на чемпионате мира, уступив норвежцам и финнам, среди которых оказался Йони Мяки — принципиальный соперник Большунова после конфликта в Лахти. Женская сборная в лице Натальи Непряевой и Юлии Ступак довольствовалась обидным четвертым местом, упустив медаль на финишной прямой, после чего Непряева расплакалась в прямом эфире.

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На чемпионате мира по лыжным видам спортам состоялась мужская и женская командная эстафета.

За российскую сборную выступали Александр Большунов, который уже успел на этом турнире завоевать золото в скиатлоне, а также Глеб Ретивых, который ранее участвовал в индивидуальном спринте, но не смог тогда пробиться в финал.

В полуфинале вместе с россиянами бежали норвежцы Эрик Вальнес и Йоханес Клебо, финны Ристоматти Хакола и Йони Мяки, а также шведы Карл Йохан Вестберг и Оскар Свенссон. Остальные команды изначально не выглядели претендентами на первую четверку, которая давала право напрямую попасть в главный заезд.

Стоит отметить, что Большунов и Мяки, у которых случился конфликт еще в январе на Кубке мира, когда россиянин ударил финна лыжной палкой, а потом сбил его с ног после финиша, бежали на разных этапах, поэтому очной конкуренции на трассе удалось избежать.

Россияне на протяжении всей гонки не позволили усомниться в том, что они будут участвовать в борьбе за медали, и уверенно заняли второе место, расположившись вслед за норвежцами. Также в финал пробились шведы и канадцы. Большая неприятность случилась на последнем подъеме: финн Мяки упал, зацепившись за собственную палку. Впрочем, Финляндия смогла завоевать путевку в финал за счет лучшего времени среди тех команд, которые не попали в топ-4 в своих гонках. Также в решающий заезд пробились Италия, Чехия, Франция, Швейцария и Польша.

В финальной гонке к пятому этапу эстафеты уже стало ясно, что медали разыграют между собой Россия, Финляндия и Норвегия — они основательно оторвались от преследователей.

На последний этап Ретивых ушел первым, опережая соперников на четыре секунды, но, к сожалению, не смог удержать преимущество, уступив норвежцам и финнам. Россияне довольствовались бронзой.

Остается лишь догадываться, что творилось в этот момент в голове у Большунова, которому не доверили решающий этап. Тем более что серебро завоевал тот самый финн Мяки в паре со своим партнером Хаколой.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия
Мужчины. Командный спринт, свободный стиль. Финал

1. Эрик Вальнес / Йоханнес Клебо (Норвегия) — 15:01,74
2. Ристоматти Хакола / Йони Мяки (Финляндия) — +1,68
3. Глеб Ретивых / Александр Большунов (Россия) — +2,09

«Думаю, все сегодняшние критики и Саша простят меня за то, что так получилось, — сказал Ретивых в эфире «Матч ТВ». — На финише чуть не хватило, и, конечно, недоволен своим последним кругом. Для меня он был не сказать, что критичным, но не получилось справиться с Клебо и финном. Интересно, почему финны так хорошо пробежали сегодня. Они в принципе в командных спринтах не так часто выступают, но на то у нас и чемпионат мира».

«Спасибо всем, кто переживает, кто критикует, — сказал Большунов. — Есть еще гонки, и мы будем стараться показать неплохие результаты. Половина чемпионата прошла, но еще есть 50 процентов, которые нужно отработать даже получше, чем эти гонки».

***

В женской части соревнований за Россию выступали Юлия Ступак и Наталья Непряева. В квалификации россиянки заняли в своем забеге второе место, уступив лишь шведкам, но обогнав Норвегию и Финляндию, что давало повод надеяться на медали.

В финале перед последней передачей эстафеты Россия занимала второе место, но на заключительном этапе у Непряевой неожиданно закончились силы, и ее обогнали не только команда Швеции, но и Швейцария со Словенией.

В итоге России осталась лишь четвертой, упустив бронзу на финишной прямой. Примечательно, что норвежки и вовсе заняли только шестую строчку, но Непряеву это вряд ли сильно утешило.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия
Женщины. Командный спринт, свободный стиль. Финал

1. Мая Дальквист / Йонна Сундлинг (Швеция) — 16.27,94
2. Лаурин ван дер Графф / Надине Фендрих (Швейцария)
3. Эва Уревц / Анамария Лампич (Словения)
4. Юлия Ступак / Наталья Непряева (Россия).

Упущенная медаль настолько больно ударила по Непряевой, что она расплакалась в прямом эфире «Матч ТВ».

«Внутри пустота, бешенство. У меня просто нет слов. Потому что знаю, что можно и нужно бороться, а получается в очередной раз четвертое место.

Это вообще не то, на что я рассчитывала. Эти результаты — это не то, к чему я шла, к чему готовилась. Знаю, что спустя пару часов отойду. Может, станет чуть полегче. Но, если честно, еще не забыла четвертое место Зеефельда. Поэтому не думаю, что меня скоро отпустит», — призналась спортсменка.