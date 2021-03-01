«Второй раз сняли с русских скальп»: что говорили после командного спринта

На чемпионате мира по лыжным гонкам состоялись командные спринты, которые получились для российской команды разочаровывающими, а в плане событий и постгоночных комментариев — резонансными.

Российская сборная, при удачном совпадении всех факторов могла бы рассчитывать даже на две победы, но в итоге Юлия Ступак и Наталья Непряева вообще остались без медалей, финишировав только четвертыми, а Александр Большунов и Глеб Ретивых закончили дистанцию с бронзовой медалью, проиграв не только норвежцам, но и финнам.

«Когда три команды оторвались от остальных, это уже было хорошо. В тот момент было понятно, что медаль не уйдет. А затем мы сняли с русских скальп во второй раз. Конечно, это приятно», — прокомментировал итоги гонки отец финского лыжника Йони Мяки Теро Мяки.

Под первым скальпом он, само собой, подразумевал скандальную эстафету, когда его сын на финише в борьбе за вторую позицию опередил как раз Большунова, а российский лыжник был в итоге дисквалифицирован, так как ударил подрезавшего его в створе соперника, а потом еще и врезался в него после финиша.

Естественно, Большунова спросили об успехе финнов в борьбе с российской командой, но лидер сборной был очень спокоен и даже снисходителен при ответе.

«Меня это не задевает, с чего это должно меня задевать? Тем более что он обыграл не меня, а Глеба. Пускай радуется, пока это возможно»,

— рассказал уже двукратный обладатель Кубка мира ТАСС.

Впрочем, и без его нервов не обошлось. Их обеспечила фабула самого сражения, где Александр на своем предпоследнем этапе раздергал пелотон и передал Ретивых эстафету лидером, но тот не смог справиться с давлением Йоханнеса Клебо и Ристомати Хаколы.

«Я думаю, что все было возможно. Мы готовились взять реванш после ЧМ-2019 в Зеефельде. Сегодня было возможно это сделать.

Единственное – Саша пошел на втором круге разрывать группу, и я не надеялся, что мне придется второй свой этап тоже лидировать. У нас была чуть другая тактика – чтобы я его на последний этап передал первым, и Саша уже включился бы на полную.

Но он решил по ходу гонки изменить чуть тактику. Наверное, на мой последний этап я чуть-чуть наелся, потому что на втором этапе приходилось работать. Ребята, которые шли за мной, тоже наелись. Думаю, все сегодняшние критики и Саша простят меня за то, что так получилось, но на финише не хватило, — рассказал крайне расстроенный Ретивых по окончании гонки в эфире «Матч ТВ».

— Я недоволен своим последним кругом – для меня он был не сказать что критичным, но справиться не получилось, чтобы усидеть за Клебо и тем же финном. Интересно, конечно, что финны так хорошо пробежали сегодня, они в командных спринтах не так часто выступают. Но на то это и чемпионат мира».

Высказывание отца Мяки стало не единственным ехидным замечанием соперников в адрес российского лидера, который, очевидно, всех раздражает своими регулярными победами и превосходством в дистанционных гонках.

В этот раз норвежские лыжники зацепились за реакцию Сан Саныча, как уважительно зовут Большунов в лыжном мире, на поражение. Тот, расстроенный результатом, не подошел к Ретивых сразу после финиша.

«В нашей команде такое было бы неприемлемо. Это настолько нереально, что мне даже не надо думать, к каким последствиям это могло бы привести. В Норвегии так не поступают»,

— заявил NRK норвежский тренер Арильд Монсен.

«Поведение Большунова после финиша неприемлемо, даже если вы не дружите внутри группы. Это можно отнести к культурным различиям. Они, наверное, не лучшие друзья, не знаю. Однако за этот спектакль русским не видать «Оскара», — заявил Эрик Вальнес, который на своем этапе уступил россиянину 4 секунды, но при этом говорил, что тому повезло, так как между ними оказался француз, помешавший норвежцу пойти на обгон.

А вот главный соперник Большунова в борьбе за Кубок мира Клебо в своих высказываниях был гораздо политкорректнее, хотя тоже отметил, что не повел бы себя таким образом.

«Он волен реагировать и вести себя, как ему заблагорассудится. У него был отличный день, снимаю шляпу. Но можно и порадоваться за товарища по команде. Приемлемо ли такое поведение в сборной Норвегии? По-моему, дело в менталитете и том, чего ты хочешь, — цитирует Клебо NRK.

— У нас свои ценности, а они пусть сосредоточатся на своих. Я очень доволен тем, как у нас все устроено. У нас классный командный дух – это здорово. Когда слушаешь тех, кто живет в отеле, и тех, кто находится дома, то эта победа одинакова для всех».

Впрочем, хотя действия Большунова после финиша и не выглядели образцом командного духа, ситуация кажется раздутой на ровном месте. Норвежская пресса даже обратилась за комментариями к рейс-директору Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьеру Миньерею.

«Жюри оценивает только возможные нарушения. Не существует правила, которое гласит, что спортсмены должны праздновать и быть счастливыми, если они выполняют обязательство присутствовать на цветочной церемонии», — отрезал функционер.

«Я в этот момент еще находился в зоне передачи и был немного расстроен, отдышался после гонки и только потом ушел, — объяснил свои действия сам Большунов.

– Когда есть реальная возможность обыграть сборную Норвегии в спринте и это не получается, то, конечно, сильно расстраиваешься. Сегодня был шанс.

К Ретивых нет никаких вопросов. Это спорт, и здесь я не могу ничего сказать. Ничего уже не сделаешь».