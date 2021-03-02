Монтаж для наглядности: был ли пенальти в игре «Динамо» — «Спартак»

Началась скандальная история в матче 1/8 финала Кубка России, в котором «Динамо» обыграло «Спартак» со счетом 2:0. Первый гол забил Даниил Фомин, он реализовал пенальти за игру рукой Виктора Мозеса. Экспертно-судейская комиссия РФС позже признала правильным решение о назначении пенальти.

«Единогласно поддержано финальное решение арбитра. Плюс развернутое заключение Дэвида Эллерея (известный в прошлом английский арбитр), советника генерального секретаря РФС, объясняющее правильность работы VAR в данном эпизоде», — прокомментировал итоговое решение глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

Свое решение ЭСК сопроводила видео, которое вызвало подозрения у болельщиков «Спартака». По их мнению, мяч с помощью монтажа был специально перемещен в другое место, чтобы игра рукой со стороны Мозеса не вызывала вопросов.

Итак. Имею официально заявить, что @rfsruofficial - жульё.

Слева, криво сделанный монтаж их "умельцами", справа кусок из трансляции.



Я редко прошу ретвита, но это тот самый случай.@fcsm_official ждем вашу реакцию pic.twitter.com/8E3ZMdj0L8 — AlexKid (@kidusin) March 2, 2021

Профессионалы подтвердили, что момент соприкосновения мяча и игрока «Спартака» явно носит искусственное происхождение. Известно, что Кирилл Гаврилов, выступивший в качестве эксперта был режиссером известного шоу «КраСава».

Там несколько ИНОСТРАНЦЕВ сидит в этой ЭСК!!! Несколько! Вы как вообще это себе представляете? На глазах иностранцев взять и прифотошопить?! Они дебилы все по-вашему? У команды тренера нет который сезон, в этом проблема, а не в заговоре и фотошопе. https://t.co/I5rOkBMyoL — Cherdantsev (@cherdantsev) March 2, 2021

РФС вынужден был оправдываться:

«В скриншоте, который используется для наглядного показа момента с касанием мяча и плеча, демонстрируется часть снимка, сделанного в тот же момент времени фотографом «Спорт-Экспресса», так как из-за динамики момента на стоп-кадре футболист и мяч находятся в расфокусе, в отличие от фотографии. Кроме того, она имеет большее разрешение относительно камеры видеотрансляции. Снимок использовался для наглядности попадания мяча в руку, так как на нем четко видна черная линия на форме футболиста, с которой соприкасается мяч», — объяснили ситуацию сотрудники РФС в беседе с «Чемпионатом».

Чуть позже в «Спорт-Экспрессе» появилась информация, что монтажер, чересчур креативно подошедший к вопросу, будет уволен. Хотя в чем его вина не совсем понятно. Общую ситуацию он никак не исказил, просто попытался с помощью подручных средств вытянуть из картинки максимальное качество. Это с одной стороны. С другой, судя по всему, этот монтаж не был ни с кем согласован и для всех оказался сюрпризом. Ну и ничего не мешало сделать соответственный титр, который объяснил бы людям задумку монтажера. И это сразу бы сняло все возможные вопросы.

«РФС проводит внутреннюю проверку, решения будут приняты по ее итогам», — сказали «Чемпионату» в пресс-службе организации.

Высказался и сам монтажер.

«На видео с матча этот момент действительно показан не четко. А вот на фото «СЭ» – идеально. Именно поэтому монтажер РФС в одном из повторов наложил кадр «СЭ» для более четкой картинки. Но здесь важна деталь: из фото «СЭ» в видео вставляли не мяч, а половину тела Мозеса (руку, голову, грудь и мяч)», — приводит Eurosport объяснение монтажера.

РФС настойчиво подчеркивает, что видео сделано уже после решения ЭСК и сделано с одной целью — достовернее объяснить решение комиссии. Повлиять на решение по эпизоду этот монтаж никак не мог.

Вот мнение комментатора Дмитрия Шнякина:

«Слов нет ��‍♂️

Позор. И ведь самое главное: реальных кадров более чем достаточно, чтоб объяснить решение арбитра. Справедливое, на мой взгляд».

Слов нет ‍

Позор. И ведь самое главное: реальных кадров более чем достаточно, чтоб объяснить решение арбитра. Справедливое, на мой взгляд.



pic.twitter.com/aOyAXKg5Yl — Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) March 2, 2021

Есть видео, есть рекомендации ФИФА и есть последовательность принятия решений со стороны российских судей. Точно такой же по сути пенальти был назначен в матче «Локомотив» — ЦСКА за игру рукой Рыбчинского. Дело в том, что даже попадание мяча в верхнюю часть плеча может быть расценено как пенальти, если рука находится в неестественном положении. Рука Мозеса именно в таком положении.

Самое интересное в этой ситуации, что, похоже, игроки «Спартака» и не вы курсе этих рекомендаций.

«Мяч попал мне в плечо, а судья посчитал, что если я сделал движение рукой, то нарушил правила. Еще и желтую карточку дал. Я не понял этого решения. Поднял я руку или нет — какая разница? Мяч попал в плечо!» — сказал Виктор Мозес сразу после матча с «Динамо».

А ведь именно судейский комитет РФС должен просвещать тренеров и игроков обо всех новых изменениях в правилах и рекомендациях ФИФА.