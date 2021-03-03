Напарницу Загитовой по шоу отстранили за допинг на 10 лет

Российская фигуристка Мария Сотскова, которая входила в олимпийскую сборную страны вместе с Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой, в жесткой конкуренции брала серебро и бронзу чемпионата России, а также была второй в финале Гран-при, официально дисквалифицирована за допинг и поддельную медицинскую справку.

3 марта Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила на своем сайте, что исполком организации принял решение отстранить Сотскову на десять лет. Дата начала дисквалификации — 6 апреля 2020 года, а дата окончания — 5 апреля 2030-го.

Президент ФФККР Александр Горшков в комментарии РИА «Новости» подтвердил информацию о запрещенном веществе, которое нашли в организме спортсменки. Им оказался фуросемид — лекарственное средство, которое помогает сбросить вес, а также быстро вывести из организма следы других запрещенных веществ.

Любопытно, что дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) еще в августе 2020 года признал Сотскову виновной, однако ФФККР тянула с вынесением своего решения аж до марта 2021-го.

«Федерация приняла такое решение, потому что мы не можем изменить вердикт дисциплинарной комиссии РУСАДА, вот и все», — обреченно признал Горшков.

«Это решение дисциплинарного комитета РУСАДА, — подтвердил генеральный директор ФФККР Александр Коган. — Исполком федерации принял решение о дисквалификации Сотсковой на основании этого».

Таким образом, теперь федерация официально завершила оформление санкций в адрес Сотсковой. Остается вопрос: повлияет ли это как-то на дальнейшую карьеру фигуристки, которая в декабре прошлого года объявляла о наборе своей группы и намеревалась стать тренером?

«Объявлен набор в группу фигурного катания под моим руководством спортсменов от 1 юношеского разряда в спортивной школе «Лидер». Вместе мы сможем тренироваться, участвовать в соревнованиях, сдавать разрядные нормативы и тесты по скольжению», — обещала девушка в Instagram.

Также участница Олимпиады-2018 собирается 27 марта принять участие в молодежном фестивале в Якутии совместно с другими звездами фигурного катания — Алиной Загитовой, Максимом Ковтуном и Александром Самариным.

Сотскова не считает себя виновной в приеме допинга. В интервью «Экспресс-газете» она объясняла, что приняла решение завершить карьеру еще в ноябре 2019 года и посчитала, что с того момента может не соблюдать антидопинговый кодекс WADA.

Однако допинг-офицеры неожиданно навестили ее в марте 2020 года, и винить их в этом не стоит: публично об уходе из спорта фигуристка объявила только 8 июля. К тому же даже после подобных заявлений допинг-офицеры имеют право какое-то время тестировать спортсмена — в мгновенное алиби это не превращается. Но Сотскова, видимо, об этом не знала, либо не посчитала нужным озаботиться этим вопросом.

«Я сказала им, что уже не являюсь действующей спортсменкой. Более того, не стала скрывать, что по предписанию врачей принимаю лекарства, включая фуросемид. Я не хотела сдавать анализы, но они настаивали.

Фуросемид мне прописали врачи. Я серьезно заболела — не могла нормально есть и спать. Меня рвало. В тот момент я уже закончила кататься и сообщила об этом своему тренеру Светлане Соколовской»,

— подчеркнула спортсменка.

Ответила Сотскова и на обвинения в подделке документов: чтобы доказать медицинскую необходимость употребления фуросемида, девушка принесла справку из клиники, которая не имела лицензии. Таким образом, бумага оказалась недействительной, но фигуристка отрицает тот факт, что намеренно занималась мошенничеством.

«Я принесла справку из медицинского учреждения, в котором лечилась. Мне выписали там лекарства. Откуда я могла знать, что у этой клиники нет лицензии?!» — говорила спортсменка.

Тренер, у которой Сотскова провела последний год своей карьеры, Светлана Соколовская не стала комментировать эту ситуацию. Зато высказалась Елена Буянова, которая тренировала фигуристку долгие годы до этого.

«Маша, катаясь у меня, участвовала на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх.

Мы были нацелены на серьезные результаты, она постоянно была под контролем врачей и всегда сдавала все необходимые тесты. Конечно, я очень разочарована такими действиями Маши. Но сейчас вопросы уже не ко мне, а к ее последующему тренеру Соколовской»,

— отметила Буянова.

Жестко отреагировала на скандал и постоянный консультант школы ЦСКА и конкретно учеников Буяновой Татьяна Тарасова.

«Какие могут быть здесь комментарии? Сколько им можно говорить? Люди взрослые, получают зарплату. Ну хоть какая-то ответственность за себя есть? Где они фуросемид взяли? Почему она его пила? Нужно понимать, что ты подставляешь не только себя, но и тренера, и, главное, федерацию. Сотсковой все равно, на сколько ее дисквалифицируют, потому что она выступать больше не будет», — возмутилась Тарасова.

Остается надеяться, что этот скандал не приведет к каким-либо дополнительным санкциям в адрес сборной России. Об этом беспокоилась и сама Сотскова: «Очень хочу, чтобы моя история не отразилась на наших спортсменах, на участии сборной России в Олимпиаде в Токио. Мне не нужен допинг. Я никогда его не принимала».