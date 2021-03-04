Вяльбе расплакалась: россиянки взяли первую медаль на чемпионате мира

Женская сборная России по лыжным гонкам завоевала свою первую медаль на чемпионате мира — 2021 в Оберстдорфе. Случилось это довольно неожиданно — в сложной смешанной эстафете, после того как в гонках свободным стилем на 5 км и на 10 км, спринте классическим стилем, скиатлоне и командном спринте ничего не вышло.

На этот раз сборная России тоже не входила в число фаворитов, однако Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева сотворили настоящую сенсацию.

На первом этапе дебютантка чемпионата мира Кирпиченко уверенно удержалась в группе лидеров и передала Ступак эстафету с символическим отставанием от норвежки в одну секунду.

Тогда же стало ясно, что из борьбы выбывает невероятно мощная сборная Швеции — сервис совсем не угадал со смазкой для лыж, и Йонна Сундлинг отстала от соперниц на целых 12,5 секунды. На втором этапе шведки поймали уже двухминутное отставание и окончательно потеряли надежду на пьедестал.

Ступак тем временем сходу взвинтила темп и долгое время шла лидером, а норвежка Хейди Венг умело держалась за ее спиной, экономя силы. В итоге на финише скандинавка резко обогнала россиянку, но ненамного — Татьяна Сорина ушла на третий этап с отставанием всего в 2,6 секунды от Терезы Йохауг.

«Сидеть за спинами был не вариант, потому что я знала, что третий и четвертый этапы у девчонок будут очень сложные, — объяснила Ступак после гонки в эфире «Матч ТВ». — Надо было максимально работать и не отсиживаться.

Когда Венг вырвалась вперед, я немного подвисла. Думала, что умру, но постараюсь не отстать.

На последнем подъеме она начала выдавать спринт. Но все нормально. Мыслей отпустить ее не было, потому что я и не ориентировалась на нее. Я отключилась и старалась работать в своем темпе. Вообще не думала о сопернице».

Сорина явно была благодарна напарнице по команде за отставание всего в 2,6 секунды, но тягаться с гениальной Йохауг по скорости все равно было невозможно, поэтому стояла задача отстать от нее меньше, чем все остальные. И Сорина с этим блестяще справилась — уступила лишь 20 секунд, в то время как немка, идущая на третьем месте, проиграла 50. Учитывая, что россиянка выступает с сильной болью в ноге из-за недавней травмы, показать такую скорость — настоящий подвиг.

На финальном этапе за Россию бежала Наталья Непряева, которая с большим трудом удержала второе место в борьбе с американкой Джессикой Диггинс и финкой Кристой Пярмякоски, завоевавшей в итоге бронзу. Стоит отметить, что Непряева в конце января получила двойной перелом руки, начала тренироваться с двумя лыжными палками не так давно и вообще могла пропустить этот чемпионат мира. Так что и ее можно смело хвалить за героическую самоотдачу.

Первая за 16 лет серебряная медаль женской сборной в эстафете на ЧМ, добытая в таких условиях, вызвала слезы у президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе.

«У меня такое счастье просто за девчонок! Мы все-таки не зря надеялись и верили в них. Я вчера неоднократно говорила, что эстафета — это самая непредсказуемая гонка. Все считали фаворитами шведок, а теперь мы видели, какая трагичная была у них эстафета.

Просто хочу сказать спасибо огромное всем девчонкам, нашему сервису — до сегодняшнего дня все у нас идет гладко. Я просто счастлива.

Что касается переживаний, то я уже привыкла к этому. Когда мне в рацию говорят не плакать, я говорю, что это хорошие слезы», — сказала Вяльбе в эфире телеканала «Матч ТВ», иногда прерываясь на всхлипывания.

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался более сдержанно и даже заявил, что верил в золото.

«Мы рассчитывали на 100%, что будем в тройке, но настраивали и на победу при определенных раскладах. До последнего этапа это получалось, так что серебро вполне заслуженное. По расстановке мы учли возможности наших девочек, и кто с кем будет соперничать на этапе. Все получилось идеально.

Провал шведок очень удивил, это были одни из главных фавориток. Когда такие команды проваливаются, это всегда непредсказуемо. Будем стараться приблизиться к Норвегии, мы знаем свои возможности, все в наших руках», — приводит слова Бородавко Sport24.

Российский лыжник Александр Панжинский подчеркнул, что неожиданный провал сборной Швеции сыграл на руку россиянкам и норвежкам.

«Спасибо шведским сервисменам — они похоронили главных фавориток сегодняшней гонки.

А наши девушки отработали превосходно на всех этапах. Какой этап провела дебютантка чемпионата мира Кирпиченко! Ступак неожиданно сделала приличный отрыв вместе с норвежкой, а Сорина поступила крайне мудро — не стала гнаться за Йохауг, пошла своим темпом и в итоге проиграла совсем немного.

Было ли мне тревожно за Непряеву? Скажу честно, не сомневался в ней, даже несмотря на не самые удачные результаты. Ну и отрыв был очень большой, чтобы его потерять. Девушки на первых трех этапах очень здорово подстраховали Наталью», — отметил Панжинский.

Наконец спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который работал на этой эстафете, выразил надежду, что нынешний состав сборной наберет еще больше опыта к Олимпиаде-2022 и сможет подняться там на высшую ступеньку пьедестала.

«Мы — молодцы! Сейчас у нашей команды идеальная расстановка с почти идеальной формой На Олимпийских играх мы будем еще сильнее и поборемся за золото.

Сегодня мы взяли серебро с золотым отливом», — цитирует Губерниева «СЭ».