«Приглашаю к себе домой»: Губерниев помирился с отцом Мяки

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев принес свои извинения отцу финского лыжника Йони Мяки, Теро Мяки. Российский журналист попросил прощения за то, что слова отца финского спортсмена были им неправильно интерпретированы, что повлекло за собой негативную реакцию с его стороны.

«Я прошу прощения у отца Йони. Российские журналисты позвонили мне по поводу слов Теро. Действительно, «снять скальп» звучит как-то странно. Но я разобрался в переводе, контекст там совсем другой.

Приглашаю Мяки-старшего к себе домой, прилететь за час из Хельсинки в Шереметьево не составит труда. Мне нравится Финляндия и финские девушки, Йони — отличный лыжник. Произошло недоразумение, надо жить дружно», — заявил Губерниев.

История началась, когда отец Мяки подводил итоги командного спринта на чемпионате мира — 2021 в немецком Оберстдорфе. Победителем тогда стала команда Норвегии, а финские и российские лыжники боролись за второе место. Серебряные награды достались финской сборной, а на финишной прямой Мяки обошел Глеба Ретивых. После чего Теро Мяки заявил, что «приятно во второй раз снять с русских скальп», намекнув на результат мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти, когда на финишной прямой произошел конфликт между Александром Большуновым и Мяки, а российский лыжник замахнулся на соперника палкой. Кроме того, после финиша Сан Саныч въехал в Мяки и сбил его с ног, за что получил условную дисквалификацию и штраф. Напомним, тогда финн обогнал Большунова и принес своей команде серебро, а вот сборная России была дисквалифицирована за поведение Сан Саныча.

После заявления о «втором снятии скальпа с русских» Губерниев достаточно резко высказался о словах Мяки-старшего и о том, что пишут в финской прессе, где называли россиянина Глеба Ретивых черепахой.

«Люди хайпуют. Они торжествуют в моменте. Не будем забывать, что Глеб — бронзовый призер. Сегодня они у него выиграли, а завтра он у них. Не читал статьи финских журналистов, но могу сказать, что отец Йони Мяки — чудила (в оригинале использовано более грубое слово — «Газета.Ru»). Все нормальные люди с уважением относятся друг к другу, сражение продолжается», — сказал комментатор в интервью «Спорт-Экспрессу».

Мяки-младший после слов Губерниева заявил, что его совершенно не удивляет, что из России последовала такая реакция, потому что он уже получал негативные сообщения после инцидента с Большуновым, по итогам которого сборная России была лишена третьего места в эстафете. Однако финский лыжник заявил, что считает нормальным, если «помои льются» на него, однако оскорблять его отца — это низко.

На этом конфликт исчерпан не был, а Губерниев прокомментировал слова Мяки-младшего, при этом подчеркнув, что ему полностью безразличны заявления финской стороны.

«Мне совершенно все равно, что говорит Мяки. Он хороший спортсмен, я восхищаюсь его результатом, но на то, что он говорит — мне глубоко наплевать. Выражаясь терминологией вашего папаши, мы еще снимем скальп с вашей сборной на эстафете на олимпийских играх», — пообещал журналист.

Мяки-младший в свою очередь отметил, что ожидал подобной бурной реакции, потому что Губерниев уже предвкушал серебряную награду сборной России, однако Финляндия смогла забрать ее себе. При этом лыжник заявил, что его семья не относится к России с ненавистью. Мяки-старший в свою очередь тоже объяснил свои слова, отметив, что его неправильно поняли, и что его слова не несли в себе негативного контекста.

«Я не хотел никого унижать и ничего оскорбительного не сказал. Если мой сын смог обойти Глеба на трассе, то это, напротив, говорит о крутости Ретивых.

Его все знают как очень мощного лыжника. Йони снял скальп с русского — это же в хорошем смысле было сказано, меня неправильно поняли», — заверил мужчина.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев, комментируя «СЭ» сложившуюся ситуацию и слова Мяки-младшего, заявил, что такая реакция — это не что иное, как истерия, что может привести к новым проблемам в российском спорте, чего ему бы совсем не хотелось.