Бё остался позади: Россия выиграла серебро в эстафете

На этом мы прощаемся и завершаем текстовую онлайн-трансляцию. Всего доброго!
Не обошлось, конечно, без везения. Сначала Жаклен выдал перфоманс, затем Бё-младший на «стойке» подсобил, но это тоже уже неважно.
Давайте просто полюбуемся на эту таблицу. Да, жаль, что не золото, но еще на предпоследнем этапе не верилось, что у России в принципе будет медаль. А тут серебро. Да еще и какое — Норвегия позади!
Надо, конечно, отметить, что у Норвегии сегодня было три штрафных круга (в том числе провинился и Бё-младший), но кого это волнует? У России серебро, как и в лыжной эстафете.
Но все-таки на финишной прямой верх над Йоханнесом взял Эдуард! У России сегодня серебро в эстафете! Норвегия третья!
Все силы вложил Латыпов на последний подъем, но каков же Бё. Уже в спину дышит он россиянину.
На последней отсечке 8 секунд выигрывает Латыпов у Бё. Надо держаться Эдуарду!
Наврат бежит уверенно, спокойно. Его первое место не поддается никакому сомнению.
Но одно можно сказать с уверенностью — сегодня Россия будет на пьедестале. Вопрос остается только в том, какую медаль выгрызет для своей команды Эдуард Латыпов.
Сумасшедшую скорость демонстрирует Йоханнес Бё, быстро прошел он штрафной круг, до Латыпова 17 секунд. Такое отставание норвежцу отыграть не проблема.
Но какой же красавец Латыпов! И в «стойке» 5 из 5 закрыл Эдуард! Есть шанс завоевать серебро!
Йоханнес Бё быструю стрельбу выдал в «стойке», но неточную. На один штрафной круг убежал Йоханнес.
Идеальная стрельба от немца! 5 из 5 в «стойке»! У Германии сегодня будет золото в эстафете.
Наврат уже на стадионе. Полторы минуты преимущество у немца есть над Бё.
Тяжело Эдуарду тягаться с великим Йоханнесом Бё. 14 секунд преимущество над Латыповым создал себе норвежец. Но Россия теперь претендует на медаль. Все решит финальная стрельба.
Вот хотя бы за это стоит любить биатлон. Как же все непредсказуемо в этом прекрасном виде спорта! Но Жаклена жаль, конечно.
И убегают в тройку лидеров Йоханнес Бё с Латыповым! Ни одного промаха не допустили.
И вновь проблемы со стрельбой у Жаклена! Все помнят, что случилось с французом на чемпионате мира. То же самое случилось у него и в Нове-Место. Восемь патроном задействовал Эмильен, но попал лишь один раз! Четыре штрафных круга!
Наврат отстрелялся очень быстро. Первым же выстрелом промазал, но одним дополнительным патроном эту мишень закрыл.
В тройку лидеров уже ворвался Йоханнес Бё. Непростая задача у именитого норвежца, до Жаклена минута.
Латыпов тоже бежит неплохо. До третьей позиции десять секунд. А впереди уже «лежка».
Наврат не стал разбегаться и сразу же «втопил». Более 40 секунд он выигрывает у Жаклена перед первым огневым рубежом.
До первого места минута и 53 секунды, но это отыграть уже нереально. Сейчас у Латыпова цель ворваться в топ-3, что еще остается возможным. До Леммерера 14 секунд.
Логинов финишировал на своем этапе седьмым. Завершает у России гонку Эдуард Латыпов.
Ляйтнер передал эстафету Харальду Леммереру. Третьими бегут австрийцы.
Стартовал Наврат, отличный французский финишер Эмильен Жаклен попробует отыграть 36 секунд отставания.
Пайффер вовсю рвется к финишу, чтобы передать эстафету Филиппу Наврату. Детьё проигрывает ему 33 секунды.
Минуту и 48 секунд проигрывает Александр Пайфферу. До третьего места 23 секунды.
Логинов из восьми мишени закрыл. Хорошо, что без штрафных кругов, но от Бё не убежал Александр.
Бё-старший на штрафной круг убежал!
Фийону Майе потребовался также один доп.патрон, полминуты проигрывает немцу француз.
Пайффер один промах допустил на своем огневом рубеже, но одним дополнительным патроном мишень он закрыл и убежал в уверенное лидерство.
Бежит тем же темпом Логинов, но этого недостаточно. Впереди очередной огневой рубеж, но ветер уж слишком сильный на стадионе. «Стойка» далеко не козырь для Александра.
Пайффер имеет комфортное преимущество в 30 секунд над Фийоном Майе. Француз в свою очередь опережает Бё-старшего почти на 20 секунд.
Седьмым бежит Логинов. До Тарьея Бё, который идет третьим, полминуты.
Усилился ветер. Долго целился Логинов, но два промаха все же допустил. Двумя доп. патронами закрыл мишени, но сильно отстает он от конкурентов.
А вот у Детьё «лежка» не задалась. Два дополнительных патрона ему понадобилось.
Пайффер долго готовился к стрельбе, но отстрелялся быстро и без промахов.
Впереди огневой рубеж. Пайффер и Детьё уже на «базе».
Недалеко от Феликса Ляйтнера, Дудченко и Клемена Бауэра бежит Логинов. Восемь секунд до третьего места.
Пару секунд отыграл и Логинов. Александр идет шестым.
Одну секунду на старте отыграл у Пайффера Детьё.
Елисеев финишировал седьмым. Александру Логинову предстоит отыграть 58 секунд.
Украинцы третьи! Дмитрий Пидручный отлично провел второй этап, далее бежит Антон Дудченко.
Стартовал Пайффер. За ним в десяти секундах побежал француз Симон Детьё.
Удерживает преимущество Долль перед передачей эстафеты. Третий этап у Германии побежит Арнд Пайффер.
А вот у Елисеева кончаются силы. Уже пять секунд отставания прибавилось у него.
11 секунд выигрывает у своего ближайшего преследователя Долль. Не подпускает немец Фийона Майе.
45 секунд Доллю проигрывает Матвей, шестым бежит россиянин. Дале девятый с минутным отставанием.
Елисеев — 10 из 10 закрыл! Отличная стрельба от Матвея, осталось только ногами добавить.
А Фийон Майе убегает вторым! «Застрелился» Йоханнес Дале, на один штрафной круг убежал норвежец!
Один промах допустил Доллю, закрыл мишень одним дополнительным патроном и убежал в лидеры.
Долль уже на стадионе.
После 11,6 км Елисеев проигрывает минуту и 1,5 секунды.
Перед «стойкой» немец выигрывает у норвежца уже 12 с лишним секунд. Очень высокий темп задал Долль.
Тяжело бежит Елисеев. Уже минуту он проигрывает Доллю, который, кстати, и от Дале отрывается потихоньку.
Елисеев молодец! 5 из 5 закрыл Матвей, девятым бежит россиянин. 59 секунд проигрывает.
Французу Кентену Фийону Майе понадобился один дополнительный патрон, чтобы закрыть все мишени.
Долль на «лежке» быстро и точно отстрелялся, но Дале его далеко не отпускает. 7 секунд он уступает немцу.
Перед своей первой стрельбой Дале дышит в спину Доллю, Елисеев проигрывает лидерам 57 секунд.
Не отпускает Долля Дале. В двух секундах от немца бежит норвежец. Елисеев же пока бежит тем же темпом.
Десятым свой этап прошел Халилил. 55 секунд проиграл он лидеру, далее у России бежит Матвей Елисеев.
И даже небольшой задел он создал для Бенедикта Долля. Чуть более трех секунд на втором этапе выигрывает у Йоханнеса Дале немец.
Отличный темп задал Лессер, на последнем подъеме перед концом своего этапа эффектно обошел Легрейда.
Ликвидировал отставание от Легрейда Лессер, после 6 км бежит немец вплотную с норвежцем. Михал Крчмарж замыкает тройку лидеров.
Халили справился со стрельбой в «стойке», 14-м бежит россиянин и чуть более 50-ти секунд уступает.
Легрейд отстрелялся быстро и точно. Убежал норвежец в лидеры, Лессер теперь будет догонять его после двух промахов.
На очереди второй огневой рубеж. «Стойка».
На отметке 4,1 км Халили заметно сдал. Уже 43 секунды он проигрывает лидерам, Легрейд же никак не может перегнать Лессера.
20-м бежит Халили, более половины минуты проигрывает он лидерам. Первыми бегут немец Эрик Лессер, норвежец Легрейд и чех Михал Крчмарж.
У Халили стрельба не задалась совсем. Очень долго стрелял россиянин, допустил два промаха и едва-едва избежал штрафных кругов, использовав три дополнительных патрона.
Дошли до первого огневого рубежа участники гонки. «Лежка».
Легрейд возглавляет группу биатлонистов, Халили бежит четвертым и уступает норвежцу почти две секунды.
Мимо гонки оказались швейцарцы, которые снялись со старта незадолго до начала гонки.
Сегодняшняя эстафетная гонка будет последней в нынешнем сезоне.
Гонка стартовала! С первых трех позиций убежали норвежец Стурла Холм Легрейд, швед Пеппе Фемлинг и француз Антонен Гигонна. Саид Каримулла Халили, который начал гонку у России, побежал с четвертой позиции.
Накануне в Нове-Место прошла женская эстафета, победу в которой одержали шведки. Россия же, которую представили Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Лариса Куклина и Светлана Миронова, расположилась на восьмой строчке.
Сборную России сегодня представят Саид Каримулла Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
Гонка начнется в 17.20 мск.
На этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место проходит мужская эстафетная гонка. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.