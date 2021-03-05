«Мог закончить с одной палкой»: в чем норвежцы обвиняют Большунова

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Англия / Премьер-лига
Вест Бромвич АльбионЭвертон
0:1
закончен
ФулхэмТоттенхэм Хотспур
0:1
закончен
ЛиверпульЧелси
0:1
закончен
Италия / Серия А
ПармаИнтер М
1:2
закончен
КХЛ / плей-офф
Металлург МгБарыс
1:2 (ОТ)
закончен
СКАДинамо Мн
6:4
закончен
Динамо МСеверсталь
2:5
закончен
АвангардАвтомобилист
4:3
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Йорк АйлендерсБаффало Сэйбрз
5:2
закончен
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Рейнджерс
1:6
закончен
Каролина ХаррикейнзДетройт Ред Уингз
5:2
закончен
Питтсбург ПингвинзФиладельфия Флайерз
3:4
закончен
Монреаль КанадиенсВиннипег Джетс
3:4 (ОТ)
закончен
Чикаго БлэкхоуксТампа-Бэй Лайтнинг
2:3 (ОТ)
закончен
Нэшвилл ПредаторзФлорида Пантерз
4:5
закончен
Даллас СтарзКоламбус Блю Джекетс
2:3
закончен
Калгари ФлэймзОттава Сенаторз
7:3
закончен
Ванкувер КэнаксТоронто Мэйпл Лифс
3:1
закончен
Биатлон / Кубок мира. Нове-Место
Женщины. Эстафета
закончен
Германия / Бундеслига
Шальке-04Майнц
0:0
1 тайм
Испания / Примера
ВаленсияВильярреал
23:00
КХЛ / плей-офф
Салават ЮлаевТрактор
3:2 (ОТ)
закончен
ЛокомотивЙокерит
5:0
закончен
ЦСКАСпартак
5:1
закончен
Ак БарсТорпедо
4:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Бостон БрюинзВашингтон Кэпиталз
03:00
Чикаго БлэкхоуксТампа-Бэй Лайтнинг
04:00
Аризона КойотсМиннесота Уайлд
05:00
Колорадо ЭвеланшАнахайм Дакс
05:00
Лос-Анджелес КингзСент-Луис Блюз
05:00
Сан-Хосе ШарксВегас Голден Найтс
06:30
Лыжный спорт / Чемпионат мира по лыжным гонкам
Эстафета, мужчины
закончен
Биатлон / Кубок мира. Нове-Место
Мужчины. Эстафета 4 x 7.5 км
закончен
Россия / Премьер-Лига
ЦСКААхмат
14:00
РоторХимки
16:30
РостовСочи
19:00
Англия / Премьер-лига
БёрнлиАрсенал
15:30
Шеффилд ЮнайтедСаутгемптон
18:00
Астон ВиллаВулверхэмптон
20:30
Брайтон энд Хоув АльбионЛестер Сити
23:00
Испания / Примера
ВальядолидХетафе
16:00
ЭльчеСевилья
18:15
КадисЭйбар
20:30
ОсасунаБарселона
23:00
Олимп ФНЛ
АкронСКА-Хабаровск
12:00
ЕнисейФакел
13:00
Краснодар-2Велес
14:00
ШинникОренбург
14:00
ВолгарьНижний Новгород
14:00
Крылья СоветовЧертаново
14:00
АланияИртыш
14:00
ТекстильщикТомь
15:00
Торпедо МЧайка
16:00
НефтехимикДинамо-Брянск
16:00
БалтикаСпартак-2
18:00
Украина / Премьер-лига
МариупольВорскла
15:00
Олимпик ДШахтёр Д
18:00
Италия / Серия А
СпецияБеневенто
17:00
УдинезеСассуоло
20:00
ЮвентусЛацио
22:45
Германия / Бундеслига
ГертаАугсбург
17:30
Айнтрахт ФШтутгарт
17:30
ФрайбургРБ Лейпциг
17:30
ХоффенхаймВольфсбург
17:30
Боруссия МБайер
17:30
БаварияБоруссия Д
20:30
КХЛ / плей-офф
БарысМеталлург Мг
14:00
АвтомобилистАвангард
14:30
СеверстальДинамо М
17:00
Динамо МнСКА
17:10
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Рейнджерс
21:00
Нью-Йорк АйлендерсБаффало Сэйбрз
21:00
Питтсбург ПингвинзФиладельфия Флайерз
21:00
Нэшвилл ПредаторзФлорида Пантерз
22:00
Аризона КойотсМиннесота Уайлд
03:00
Монреаль КанадиенсВиннипег Джетс
03:00
Ванкувер КэнаксТоронто Мэйпл Лифс
03:00
Даллас СтарзКоламбус Блю Джекетс
04:00
Колорадо ЭвеланшАнахайм Дакс
04:00
Лос-Анджелес КингзСент-Луис Блюз
05:00
Эдмонтон ОйлерзКалгари Флэймз
06:00
Сан-Хосе ШарксВегас Голден Найтс
06:30
Развернуть

«Мог закончить с одной палкой»: в чем норвежцы обвиняют Большунова

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Большунов едва не сломал палку Клебо в эстафете на ЧМ

Не успела закончиться мужская эстафета на чемпионате мира по лыжным гонкам, как норвежцы начали обвинять россиянина Александра Большунова в том, что он пытался обыграть своего соперника Йоханнеса Клебо нечестным способом.

Скопировать ссылку

По версии норвежского канала NRK, на финальном подъеме российский лыжник Александр Большунов задел лыжу Йоханнеса Клебо и зацепил его палку. Тренер норвежской сборной Эйрик Мюр-Носсум утверждает, что сам Большунов это признал и даже объяснил, почему это произошло.

«К счастью, Йоханнес разобрался и, почувствовав удар по палке, сразу же умчался вперед, сказав Большунову «Всего хорошего и гудбай», — сказал Мюр-Носсум.

Сам Клебо, комментируя этот эпизод, подчеркнул, что ему «было бы очень жалко закончить гонку с одной палкой», но ему удалось избежать поломки так как он не упирался на палки максимально.

Еще Клебо посоветовал Большунову «больше работать», если он хочет сбросить его с пьедестала.

«Гонка была такой, как я хотел, если говорить о рывках», — приводит слова Клебо NRK.

Для меня эта победа многое значит. У нас сильная команда. Ребята, которые остались в отеле, тоже заслужили место в сборной. Это настоящая командная победа для всех нас, для сервисменов, тренеров. Горжусь этим успехом. То, что мы пересекли финишную линию первыми, — это потрясающе».

Сам Большунов сказал, что он прекрасно понимал крутость Клебо на финише, но все-таки прозевал его рывок.

«Сегодня его не получилось обыграть. Тем более на последнем спуске я не услышал, что он справа меня обходит. Всё-таки думал, что он пойдёт слева, и я воспользуюсь шансом», — сказал Большунов.

Вообще после гонки говорили много.

Например, тактическим находкам Клебо восхитилась трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова, которая также напомнила, что норвежец не в первый раз подловил Большунова в подобной ситуации и сказала, что российским спортсменам стоит думать, чтобы не попадаться на подобные обманы. Восхищались также невероятным первым этапом Алексея Червоткина, который выиграл свой этап с отрывом в 45 секунд от соперников.

«Тренеры говорили идти вторым-третьим и делать акцент на второй-третий круг. Но так как у меня не получилось встать на большой спуск вторым-третьим, решил немного дёрнуться, чтобы не накатили. Получился просвет», — рассказал после гонки Червоткин, который также отметил, что совершенно не ожидал такого итога своего этапа, но очень рад своему результату.

Много разговоров было и про ошибки сервисеров, причем эти ошибки были почти у всех команд.

Серебряный призёр Олимпиады 2010 года в лыжных гонках Александр Панжинский считает, что это была еще и битва бригад смазчиков, в которой норвежцы ошиблись на первом этапе, а у россиян — на втором. И если бы российские сервисеры сработали лучше, то серебро могло превратиться в золото.

Антигерой гонки Иван Якимушкин считает, что его лыжи были неправильно смазаны. Российский лыжник, который бежал на втором этапе, растерял могучее преимущество, которое создал для него Червоткин.

«Когда я начал гонку, не было понятно, как работают лыжи. А когда начали меня догонять, я понимаю: блин, отдаю все силы, толкаюсь, насколько это возможно, а меня догоняют с невозможной скоростью. Я не понимал, что происходит. То ли что-то со мной не так… Что я делаю? Почему так происходит?», — сказал после гонки Якимушкин.

Позже лыжник немного дополнил свои слова, сказав, что сервис старался все сделать хорошо и ответственность за свою неудачу он ни на кого перекладывать не собирается. Проиграл в любом случае он.

Партнер Якимушкина по сборной Артем Мальцев (он бежал на третьем этапе) рассказал, что в команде Ивана поддержали и понадеялся, что сейчас не съедят «диванные эксперты».

«Что случилось на втором этапе? Надо спросить у Вани и его тренера, мне пока тяжело делать оценки», — отметил тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

Программа лыжных гонок в рамках чемпионата мира в немецком Оберстдорфе продолжится женским и мужским масс-стартами. Турнир завершится 7 марта.