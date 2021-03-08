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«Мозги вообще пропил»: Дацик бросил вызов Емельяненко

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Дацик пообещал «покромсать личико» Емельяненко

Вячеслав Дацик бросил вызов Александру Емельяненко, пообещав ему «покромсать личико». Емельяненко при этом уверен, что при любых раскладах побьет Рыжего Тарзана, потому встречаться с ним не хочет. Свой следующий поединок он планирует провести против рэп-исполнителя Джигана.

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Конфликт между бойцами Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком рискует перерасти в поединок. По крайней мере, встретиться с Емельяненко-младшим в клетке уже давно мечтает Рыжий Тарзан — еще два года назад он открыто заявлял о желании «проломить голову» оппоненту. После освобождения из колонии в ноябре прошлого года Дацик вновь неоднократно обращался к Емельяненко, призывая того разрешить давние размолвки, длящиеся уже больше десяти лет.

В 2010 году, когда Дацик совершил побег из психиатрической клиники и скрылся в Норвегии, Емельяненко оскорбил его и сказал, что готов выйти против него в клетку.

С тех пор, как уверен Дацик, его бой с Емельяненко все еще актуален.

«Когда Саша будет готов — пускай вызывает. Думаю, что кто-нибудь возьмется за организацию, дабы не было уголовной составляющей», — считает он.

Однако Емельяненко драться с Дациком в ближайшей перспективе не намерен, поскольку уверен, что в любом случае победит Тарзана.

«Никакого боя не будет. Все прекрасно понимают, что я Дацика побью. Никто не будет платить мне гонорар, который я попрошу за этот бой. Дацик никому не интересен. Видели, как он боксировал? Как он последний бой провел? Абсолютно никакой. Мертвый», — сказал Емельяненко в интервью YouTube-каналу KOVALENKO.

Ответ от Дацика последовал незамедлительно. Он припомнил Емельяненко проблемы с алкоголем, из-за чего тот якобы сейчас не осознает, что говорит.

«Саша, ты помнишь свою фамилию? Мозги вообще пропил. Сидишь, как старая бабуська на скамеечке, сплетничаешь. Саня, ты не боец. Я тебе личико и так покромсаю за весь твой язык. Посмотрим, кто кому какую боль покажет и, главное, кто какую боль вытерпит. Если ты не фуфло. А то кричишь, что тебе каких-то мифических денег нужно за бой со мной. А что, за идею и свои слова не готов выйти?

Если ты не фуфло, то все равно — по ММА, по боксу, я готов в любой момент. Если нужно, я найду промоутеров, которые организуют этот бой. Давай, выходи и покажи, как ты можешь меня избить. Тебе три месяца на подготовку и мне набрать форму после 13 лет отсидки. Вся страна увидит, кто чего достоин и кто из чего сделан»,

— заявил Дацил в интервью YouTube-каналу True Gym MMA.

Имя 40-летнего Дацика, в свое время побеждавшего будущего чемпиона UFC Андрей Орловского, чаще мелькает в криминальной хронике, чем в спортивной. Впервые его арестовали в 2007-м по обвинению в разбойных нападениях на салоны сотовой связи в составе преступной группы. Тогда бойца признали невменяемым и отправили на принудительное лечение — он бежал, скрылся в Норвегии и просил политическое убежище. Впрочем, его вскоре экстрадировали в Россию. После освобождения в 2016-м его еще дважды приговаривали к тюремным заключениям: сначала признали виновным в нападении на публичный дом, а летом 2020-го — в незаконном пересечении государственной границы.

Освободившись из колонии, Дацик вернулся в MMA. 20 февраля он победил Тайсона Дижона на боксерском турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Что касается Емельяненко, то 39-летний боец не появлялся в клетке с лета прошлого года, когда был нокаутирован Магомедом Исмаиловым. В команде Емельяненко говорили, что спортсмен страдает алкогольной зависимостью, из-за чего есть трудности с организацией ему поединка. По неофициальной информации, от сотрудничества с Емельяненко отказались и в клубе «Ахмат».

Тем не менее планы на будущее у Емельяненко уже есть. Следующий бой он вряд ли проведет в MMA, а, вероятнее всего, дебютирует в кулачных боях или посоревнуется по правилам бокса. Согласно последним данным, которые подтвердил менеджер бойца Азамат Бостанов, в разработке находится бой Емельяненко с рэп-исполнителем Джиганом.