«Легализованный допинг»: в чем Россия обвинила Клебо

7 марта в немецком Оберстдорфе завершился чемпионат мира по лыжным видам спорта, где очередной громкий триумф одержала сборная Норвегии. Свои главные победы скандинавы одержали в лыжных гонках — из всех 12-ти стартов среди женщин и мужчин норвежцы не смогли выиграть золото лишь в трех. В медальном зачете Норвегия заняла первое место с огромным отрывом, завоевав 18 наград из 36-ти.

«Норвегия традиционно является ведущей лыжной державой в мире. То, что произошло в течение этих двух недель, в очередной раз ударило по другим странам, ведь никому из них не удавалось и близко добиться тех результатов, которых достигли норвежские лыжники, завоевавшие почти половину абсолютно всех наград на этом первенстве в Оберстдорфе. Мы доминируем над остальными», — писали авторы известного норвежского портала Dagbladet, подводя итоги чемпионата.

Действительно, составить полноценную конкуренцию норвежцам пока не может никто. Да, российские лыжники в этом сезоне показывают выступления высокого уровня, но такой слаженной командной работой, как у скандинавов, Россия сегодня похвастать не может.

Впрочем, у превосходства норвежцев над остальными лыжниками есть и другая сторона медали. Ни для кого не секрет, что норвежские спортсмены в большинстве своем имеют специальные терапевтические исключения, которые позволяют им принимать лекарства и препараты, включенные в список запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

В Норвегии этот факт не скрывают — за последние годы количество их лыжников, которые имеют данные исключения, только выросло, что в стране объясняют едва ли не поголовными случаями заболевания спортсменов астмой. Благодаря медицинским документам, которые подтверждены как норвежским антидопинговым агентством, так и WADA, лыжники могут использовать специальные лекарства от астмы, которые содержат, например, сальбутамол. Именно из-за передозировки данным веществом в свое время был наказан Мартин Сундбю.

Представители других стран столь массовое, но при этом легальное использование норвежцами запрещенных WADA препаратов, мягко говоря, не одобряют. На это неоднократно жаловались и финны, и шведы, а после чемпионата мира в Оберстдорфе на данную тему высказались и в России, чья сборная из-за санкций, вынесенных Спортивным арбитражным судом (CAS) после обвинений в допинговых махинациях, выступила в качестве команды RSF (Russian Ski Federation) под нейтральным флагом.

Тренер российской сборной Маркус Крамер выразил недовольство тем фактом, что «когда побеждают россияне, то их подозревают в допинге, а когда норвежцы занимают весь пьедестал, то никто ничего не говорит». Высказалась по этой теме и глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе. По ее мнению, высокие результаты норвежцев связаны не только с их методами подготовки, но и с эффектом от принимаемых препаратов.

«Я никогда не поверю, что норвежцы тренируются настолько больше, чем тренируется тот же Александр Большунов. Есть какие-то другие силы, которые им помогают. Терапевтические исключения являются лазейкой, это легализованное принятие допинга. Мне достаточно странно, что в одной команде все больны одной и той же болезнью. Это очень глобальный и очень серьезный вопрос, им должно заинтересоваться WADA, которое, в том числе, дает все эти терапевтические разрешения.

Я не говорю, что норвежцы не тренируются. Они пашут, но не меньше пашут русские, итальянцы, немцы. Но их даже близко никого нет! Они талантливы, никто не против. Но что, больше таких талантливых в мире нет? Это же получается игра в одни ворота. На самом деле, интерес людей к лыжным гонкам абсолютно пропадает. Ну какому болельщику интересно смотреть, когда человек «привозит» три-четыре минуты, когда понятно, что борьба будет идти за второе место?» — цитирует РИА «Новости» Вяльбе.

Также глава ФЛГР заострила внимание на постоянном доминировании Терезы Йохауг.

«Все понимают, что женщина не может последние три года выигрывать почти все дистанционные гонки. Она только в двух гонках не победила. И выигрывать три минуты у второго места — ну, согласитесь, наталкивает на какие-то мысли, реально»,

— приводит слова Вяльбе «Чемпионат».

Напомним, норвежка на минувшем чемпионате мира приняла участие в четырех гонках — и все четыре выиграла, догнав Вяльбе по количеству золотых медалей, завоеванных на мировых форумах. В масс-старте на 30 км Йохауг, которая несколько лет назад была дисквалифицирована за применение допинга, а также публично признавалась, что от астмы не страдает, выиграла с преимуществом более чем в две с половиной минуты.

Вяльбе высказала претензии и по поводу того, что далеко не все спортсмены публично признают факт наличия у них терапевтических исключений. Данная информация как правило не является секретной, однако атлеты, которые принимают выписанные им лекарства, могут не раскрывать общественности этого факта. По мнению главы ФЛГР, это является несправедливым по отношению к остальным спортсменам.

На этом фоне подозрения возникают и в отношении Йоханнеса Клебо. Еще после Олимпиады-2018 в Пхенчхане, где молодой лыжник завоевал три медали высшей пробы, в СМИ активно шли разговоры о том, что норвежец принимает препараты от астмы и имеет для этого специальное терапевтическое исключение подобно своим соотечественникам. Сам Клебо эту информацию не подтверждал, хотя своим поведением и особенной боязнью выступать на соревнованиях во время пандемии коронавируса из-за риска нанести вред своей дыхательной системе лишь спровоцировал новые сомнения.

О 24-летнем лыжнике негативно раз высказался старший тренер российской сборной Юрий Бородавко. Специалист, в частности, заподозрил норвежца в нечестной борьбе после масс-старта на 50 км на чемпионате мира. В той гонке Клебо финишировал первым, но впоследствии был дисквалифицирован за нарушение правил на Александре Большунове. Однако это уже совсем другая история. Бородавко же предъявил претензии к прогрессу норвежца, который, по его мнению, оказался необычайно стремительным.

Клебо прославился своим феноменальным выступлением в спринтерских гонках, чего нельзя сказать о так называемых королевских марафонах. Например, на Олимпиаде в Южной Корее, а также на предыдущих чемпионатах мира норвежец масс-старты на 50 км попросту пропустил. На этапе Кубка мира в марте 2018 года Клебо стал только 40-м, проиграв лидеру почти семь минут, годом позже он выступил не сильно лучше, заняв 38-е место с шестиминутным отставанием, а в 2020-м финишировал 15-м и проиграл Большунову более минуты и 40 секунд.

Однако спустя год — на недавнем чемпионате мира в Оберстдорфе — Клебо неожиданно для всех не просто оказался среди лидеров, но и вовсе финишировал первым (хоть и с нарушением правил).

«У Клебо очень большой прогресс. Я столько работаю и понимаю, что такого добиться очень тяжело. Тем более в СМИ просочилась информация об его терапевтических исключениях, поэтому у меня есть сомнения и вопросы. И вообще надо говорить о том, что норвежская сборная в стопроцентном количестве использует терапевтические исключения. Это неправильно, а Международная федерация лыжного спорта на это закрывает глаза», — цитирует Бородавко «Чемпионат».