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Заявка на «Колдер Трофи»: Капризов отомстил за удар и восхитил американцев

Капризов побил рекорд «Миннесоты», став первым новичком с 20 очками за сезон

Кирилл Капризов забросил шайбу в ворота «Вегас Голден Найтс» и стал первым новичком в истории «Миннесоты Уайлд», которому удалось набрать 20 очков в своем дебютном сезоне. Любопытно, что до этого россиянин получил шайбой в голову от защитника «Вегаса» Николаса Хага, однако затем реализовал большинство после удаления этого игрока, элегантно отомстив за инцидент. Гол Капризова помог «Миннесоте» одержать важную победу.

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«Миннесота Уайлд» во главе с Кириллом Капризовым второй раз подряд одержала победу над мощным «Вегас Голден Найтс», который возглавляет таблицу Западного дивизиона, и закрепилась на третьем месте, которое позволяет принять участие в плей-офф НХЛ.

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Матч стартовал с места в карьер: уже на 19-й секунде «Миннесота» вышла вперед благодаря голу Эрикссона Эка, а на второй минуте «Вегас» сравнял счет — отличился 23-летний защитник Дилан Коглан, для которого этот гол стал первым в НХЛ.

Казалось, что голевая феерия тут же продолжится, однако команды неожиданно замолчали в атаке на долгие 40 минут, а самым напряженным эпизодом матча в этот период стало первое боевое ранение Капризова в НХЛ.

На восьмой минуте встречи защитник «Вегаса» Николас Хаг резко с разворота послал шайбу верхом, пытаясь перевести ее партнеру, находившемуся ближе к воротам «Миннесоты». Однако на пути снаряда оказался Капризов, который успел отреагировать и слегка отклонил голову, чтобы шайба не прилетела прямо в лицо, но вместо этого она врезалась ему в ухо.

Удар получился достаточно мощным: россиянин тут же опустился на лед, не в силах продолжать игру, и схватился за голову. Судя по всему, у нападающего пошла кровь: он прикладывал к травмированному уху полотенце, а затем и вовсе ушел в раздевалку.

К счастью, Капризову вскоре удалось вернуться на лед, а травма лишь раззадорила его пыл — и россиянин стал одним из самых ярких игроков встречи. Он рвал и метал в атаке, регулярно нанося броски сам и находя партнеров тонкими пасами. И на 42-й минуте его усилия были вознаграждены.

Игроки «Миннесоты» разыграли шайбу в левом круге вбрасывания и выдали пас на караулившего по центру норвежского форварда Матса Цукарелло, который нанес бросок метров с восьми, но голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флери отвел угрозу. Однако после серии молниеносных рикошетов шайба внезапно отскочила к Капризову, который не растерялся и в одно касание пустил ее в створ — аккурат мимо двух защитников и вратаря.

Благодаря этому голу россиянин установил новый клубный рекорд, став первым новичком в истории «Миннесоты», который сумел набрать 20 очков в своем дебютном сезоне в НХЛ. На счету Капризова теперь семь голов и 13 результативных передач, и он является лучшим бомбардиром команды.

Вдвойне приятно, что россиянин забросил шайбу в большинстве (кстати, наказав соперников за удаление Николаса Хага — того самого, кто зарядил ему шайбой в голову). Дело в том, что у «дикарей» серьезные проблемы с большинством в нынешнем сезоне: они демонстрируют самую низкую реализацию лишнего в лиге — всего 7,9%. Из 76 случаев большинства «Миннесота» реализовала только шесть, и это худшая статистика в истории НХЛ.

Однако Капризов вполне может стать тем игроком, который изменит эту ситуацию. По крайней мере, в ЦСКА нападающий нередко отличался в большинстве.

Важно отметить и тот факт, что точный бросок россиянина прервал голевую засуху в матче, длившуюся уже со второй минуты встречи, и позволил «Миннесоте» наконец выйти вперед (2:1).

Это надломило соперников психологически, и за следующие шесть минут они пропустили еще две шайбы — отличились Эрикссон Эк и Карсон Суси (4:1). После такого провала голкипер «Вегаса» Флери был экстренно заменен на Логана Томпсона, который доиграл встречу с 49-й минуты.

Болельщики «Миннесоты» и даже поклонники других клубов НХЛ заполнили соцсети восхищенными постами в адрес Капризова.

«Если Капризов не выиграет «Колдер Трофи» (награда лучшему новичку НХЛ), то я буду в ярости», — грозил в Twitter пользователь с ником Logan Olsen.

«Болельщики «Миннесоты», был ли хоть один игрок за всю историю клуба, который видел бы площадку так же, как Капризов?» — писал Ron Haggstrom.

«Капризов меняет менталитет всей «Миннесоты», — пафосно резюмировал Connor779.

И с последним заявлением можно смело согласиться, ведь 18 из своих 20 очков россиянин заработал именно в победных матчах. Если у него идет игра, «дикари» почти никогда не проигрывают.

Очень велика вероятность, что Капризов действительно сможет завоевать «Колдер Трофи», как это делали до него такие россияне, как Александр Овечкин, Евгений Малкин, Артемий Панарин, Павел Буре и другие.

Возвращаясь к матчу: за оставшееся время «Вегас», к его чести, сделал все возможное, чтобы хотя бы перевести игру в овертайм. Молодой защитник Дилан Коглан разошелся в последние десять минут и даже оформил хет-трик, что можно назвать настоящим чудом, поскольку до этого он никогда не отличался в матчах НХЛ. Однако даже такого чуда не хватило, что наверстать упущенное, и матч завершился со счетом 4:3 в пользу «Миннесоты».