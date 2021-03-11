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«Мало времени»: «Спартак» определился с кандидатами на замену Тедеско

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У «Спартака» есть пять кандидатов на замену Тедеско

Московский «Спартак» продолжает поиск тренера на замену немецкому специалисту Доменико Тедеско, который должен покинуть клуб по окончании сезона. Красно-белые составили шорт-лист, в котором не более пяти фамилий.

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Пять кандидатов

Немецкий специалист Доменико Тедеско объявил о том, что не будет продлевать контракт со «Спартаком», еще в декабре перед последним матчем прошлого года против санкт-петербургского «Зенита».

Тем не менее клуб решил не прекращать сотрудничество досрочно, и тренер сказал, что счастлив чувствовать доверие и готов довести до конца начатое в текущем сезоне.

«Спартак» проиграл в том матче «Зениту» без вариантов, а потом неудачно начал весеннюю часть кампании, вылетев из Кубка страны от «Динамо» и затем уступив еще и казанскому «Рубину». Вкупе с поражением от «Сочи» до встречи с «Зенитом» в конце года серия поражений красно-белых достигла четырех встреч.

Однако антирекорда не случилось, и «Спартак» разнес «Краснодар» в последнем на данный момент туре Российской премьер-лиги со счетом 6:1, явно вернувшись в борьбу за титул.

Сейчас подопечных Тедеско от первого места отделяют четыре очка, а от второй строчки, дающей право сыграть в квалификации Лиги чемпионов, всего два балла.

Сам немецкий специалист матч с «быками» из-за дисквалификации провел не на привычном месте, а в VIP-ложе рядом с Леонидом Федуном по приглашению самого владельца клуба.

После этого возникли слухи о том, что тренер может изменить решение об уходе и подписать новый контракт с клубом. И хотя никаких намеков со стороны самого Тедеско не было, даже Федун отметил, что мяч, по сути, на стороне наставника.

Но в любом случае «Спартак» продолжает поиски нового главного тренера, и управляющий директор клуба Евгений Мележиков, фактически заменивший Шамиля Газизова отметил, что шорт-лист уже сформирован.

«Мы не просто определяем круг, а уже работаем над поиском главного тренера. Времени у нас не так много, мы это понимаем, — цитирует менеджера «Спорт-Экспресс». — Думаю, кандидатов не должно быть слишком много — это означало бы, что мы непрофессионально подходим к вопросу. Не более пяти кандидатур».

Бушманов вместо Пилипчука

Ну а пока кадровые перестановки случились во второй команде, выступающей в Олимп-ФНЛ и показывающей там неубедительные результаты.

«Спартак-2» не выигрывает во второй по статусу лиге страны уже на протяжении восьми встреч, уступив в шести из них, что привело команду на 15-е место, а отрыв от зоны вылета составляет всего пять баллов, несмотря на удачный старт сезона осенью.

В итоге последние выступления стали роковыми для теперь уже экс-наставника коллектива Романа Пилипчука, в свое время работавшего в штабе Массимо Карреры в первой команде и многими называвшегося даже тактическим идеологом чемпионской команды 2017 года.

Уже объявлено имя его приемника. Им станет бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов, который возглавлял «Спартак-2» с 2013 по 2017 год и привел его к лучшему результату в истории — пятому место в ФНЛ.

После этого Бушманов ушел на пост наставника молодежной сборной России, где работал до 2019 года. 12 марта он проведет первую тренировку на базе в Тарасовке.

Жиго не сыграет с «Динамо»

Также пришла новость о том, что ЭСК РФС отказалась отменить желтую карточку центральному защитнику красно-белых Самюэлю Жиго, полученную в поединке с «Краснодаром».

Из-за нее ключевой игрок пропустит встречу ближайшего тура против крепкого и не очень удобного для команды «Динамо» Сандро Шварца.

Так что теперь Тедеско придется либо ввести в основной состав Илью Кутепова, либо снова сыграть в четыре защитника с Павлом Масловым в паре с Георгием Джикией. В этом случае, вероятно, место на правом фланге обороны займет Виктор Мозес, Роман Зобнин сместится на фланг полузащиты, а в центре тренерский штаб будет выбирать пару основных из Наиля Умярова, Алекса Крала и Йоррита Хендрикса.

Хотя также возможен вариант, что Кутепов просто встанет в пару к Джикии, а Маслов сыграет справа, и тогда Мозесу не нужно будет опускаться в защиту, а в центре останется выбрать партнера для Зобнина.

В случае победы в дерби и осечки армейцев «Спартак» может выйти на вторую строчку таблицы, но при поражении может пропустить не только само «Динамо», но и отстающий всего на балл «Сочи».