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Они возвращаются: Овечкин и Малкин снова забивают в НХЛ

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Александр Овечкин и Евгений Малкин снова отличились в матчах НХЛ

Минувшей ночью снова отличились главные российские звезды НХЛ — Александр Овечкин и Евгений Малкин. Это дает повод предположить, что кризис в их игре преодолен.

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Еще совсем недавно североамериканское издание The Athletic включило Овечкина и Малкина в хит-парад самых разочаровывающих хоккеистов по итогам первой половины сезона. Но сейчас российские форварды перестали хандрить и уже становятся похожими на самих себя лучших образцов.

Овечкин

В матче регулярного чемпионата против «Филадельфии Флайерз», который завершился со счетом 5:3, Овечкин забросил девятую шайбу в сезоне, 715-ю в карьере и стал второй звездой матча. В 22 матчах регулярного чемпионата россиянин также сделал 10 результативных передач.

The Athletic, про хит-парад которого мы уже упомянули, включил форварда «Вашингтона» в список разочарований потому, что от Овечкина все ждут голов, а не передач. Хотя у Бекстрема и Враны лишь на одну заброшенную шайбу больше, чем у Ови.

Но больше всего хоккейную общественность волнует вопрос, как скоро Овечкин обойдет занимающего шестое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ легендарного Фила Эспозито, у которого 717 голов. Теперь, когда российский форвард, судя по всему, набрал неплохую форму, ждать осталось совсем недолго.

Напомним, что в феврале Овечкин обошел Майка Гартнера, у которого было 708 шайб. Следующая цель россиянина — Марсель Дионн с 731-й шайбой.

Объясняется относительно неудачная игра Овечкина в нынешнем сезоне достаточно просто. Здесь и пропущенные матчи из-за коронавируса, вернее, из-за нарушения протокола по безопасности. Напомним, что Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов тесно общались после одного из матчей в гостиничном номере без масок.

«Я сожалею о своём решении провести время вместе с моими товарищами по команде в нашем гостиничном номере. Я буду учиться на этом опыте», — сказал потом Овечкин.

Игроков отправили на карантин, Овечкин пропустил четыре матча и до сих пор не может прийти в себя. А ведь начинал сезон он здорово.

Не стоит забывать и про вялотекущие переговоры о новом контракте, который завершается нынешним летом. «Ситуация выглядит так же. Ничего», — сказал Овечкин о ходе переговоров.

Малкин

«Питтсбург Пингвинз» одолел «Баффало Сейберс» со счетом 5:2. В составе победителей одну из шайб забросил Евгений Малкин. Это его третий гол в последних четырех матчах и шестая подряд игра, в которой форвард набирает результативные баллы.

Вообще это лучшая неделя Малкина в нынешнем сезоне. Он набрал шесть (2+4) очков в четырех матчах, и помог «Питтсбургу» одержать три победы. Именно форварда «Питтсбурга» признали главной российской звездой прошлой недели.

Но пока, по системе «гол+пас», Малкин только в своей команде Малкин уступает Кросби и Гюнцелю.

За что же его The Athletic включил с топ-разочарований первой половина сезона? А за неудачный старт. В десяти первых матчах Малкин забросил только одну шайбу, а два очка за игру впервые набрал только в середине февраля. Две и более шайб за игру, к слову, россиянин в этом сезоне пока не забрасывал.

«Его медленное начало заставило задуматься, не прошли ли его дни в качестве элитного игрока. Мы не можем знать наверняка, но Малкин слишком часто оказывался слишком медленным и неуклюжим», — писал The Athletic.

У Малкина все было настолько плохо, что североамериканские СМИ начали всерьез рассуждать о возможном обмене российского хоккеиста.

Для наглядности скажем, что на счету лучшего снайпера НХЛ на данный момент Остона Мэттьюса — 21 шайба, при девяти у Овечкина и семи у Малкина. У лучшего ассистента Лиги Коннора Макдэвида — 32 результативные передачи, при десяти у Овечкина и 14-ти у Малкина. По системе «гол+плюс» пас обоих нет даже в числе 50-ти лучших.

В прошлом регулярном чемпионате, напомним, Овечкин стал лучшим снайпером.

Остальные

Вообще стоит признать, что пока россияне в этом сезоне не слишком блистают. Лучшие снайперы, как это не забавно звучит, — Овечкин со своими девятью шайбами и Евгений Дадонов. Лучший по пасам — Михаил Сергачев с 16-ю результативными передачами. Лучший в списке бомбардиров — Андрей Свечников — набрал 22 очка и занимает 48-е место.