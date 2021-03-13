Не оставил норвежцам шансов: Большунов выиграл масс-старт

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Италия / Серия А
ЛациоКротоне
3:2
закончен
АталантаСпеция
3:1
закончен
Россия / Премьер-Лига
ХимкиРостов
1:0
закончен
Англия / Премьер-лига
Ньюкасл ЮнайтедАстон Вилла
1:1
закончен
Германия / Бундеслига
АугсбургБоруссия М
3:1
закончен
Испания / Примера
ЛевантеВаленсия
1:0
закончен
Франция / Лига 1
РеймсЛион
1:1
закончен
КХЛ / плей-офф
СеверстальДинамо М
online
Динамо МнСКА
online
АвтомобилистАвангард
online
БарысМеталлург Мг
3:5
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Сент-Луис БлюзВегас Голден Найтс
4:5 (ОТ)
закончен
Миннесота УайлдАризона Койотс
4:0
закончен
Колорадо ЭвеланшЛос-Анджелес Кингз
2:0
закончен
Эдмонтон ОйлерзОттава Сенаторз
6:2
закончен
Анахайм ДаксСан-Хосе Шаркс
0:6
закончен
Биатлон / Кубок мира по биатлону
Спринт, женщины
закончен
Россия / Премьер-Лига
УралРотор
1:0
закончен
АрсеналЦСКА
2:1
закончен
ЗенитАхмат
16:30
Динамо МСпартак М
19:00
Испания / Примера
АлавесКадис
0:0
1 тайм
Реал МадридЭльче
18:15
ОсасунаВальядолид
20:30
ХетафеАтлетико М
23:00
Украина / Премьер-лига
ЛьвовРух В
перенесен
МинайИнгулец
0:1
2 тайм
ВорсклаДнепр-1
18:00
Франция / Лига 1
АнжеСент-Этьен
0:1
2 тайм
МарсельБрест
19:00
Англия / Премьер-лига
Лидс ЮнайтедЧелси
0:0
перерыв
Кристал ПэласВест Бромвич Альбион
18:00
ЭвертонБёрнли
20:30
ФулхэмМанчестер Сити
23:00
Италия / Серия А
СассуолоВерона
17:00
БеневентоФиорентина
20:00
ДженоаУдинезе
22:45
Германия / Бундеслига
ВердерБавария
17:30
МайнцФрайбург
17:30
УнионКёльн
17:30
ВольфсбургШальке-04
17:30
Боруссия ДГерта
20:30
КХЛ / плей-офф
СпартакЦСКА
online
ЙокеритЛокомотив
online
ТорпедоАк Барс
online
ТракторСалават Юлаев
online
НХЛ / регулярный чемпионат
Бостон БрюинзНью-Йорк Рейнджерс
21:00
Коламбус Блю ДжекетсДаллас Старз
01:00
Баффало СэйбрзПиттсбург Пингвинз
03:00
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Айлендерс
03:00
Филадельфия ФлайерзВашингтон Кэпиталз
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингНэшвилл Предаторз
03:00
Флорида ПантерзЧикаго Блэкхоукс
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсВиннипег Джетс
03:00
Калгари ФлэймзМонреаль Канадиенс
03:00
Сент-Луис БлюзВегас Голден Найтс
04:00
Анахайм ДаксСан-Хосе Шаркс
06:00
Ванкувер КэнаксЭдмонтон Ойлерз
06:00
Единая лига ВТБ
Локомотив-Кубань Автодор
84:76
4 четверть
Калев УНИКС
18:00
Лыжный спорт / Кубок мира
Мужской масс-старт, 15 км
закончен
Россия / Премьер-Лига
УфаРубин
14:00
ТамбовКраснодар
16:30
Локомотив МСочи
19:00
Олимп ФНЛ
ВелесСпартак-2
14:00
Краснодар-2Чайка
14:00
Торпедо МЕнисей
14:00
ШинникНижний Новгород
14:00
ВолгарьТомь
14:00
Крылья СоветовИртыш
14:00
АкронОренбург
15:00
ФакелЧертаново
15:00
ТекстильщикДинамо-Брянск
15:00
АланияНефтехимик
15:00
БалтикаСКА-Хабаровск
18:00
Италия / Серия А
БолоньяСампдория
14:30
ПармаРома
17:00
ТориноИнтер М
17:00
КальяриЮвентус
20:00
МиланНаполи
22:45
Франция / Лига 1
НимМонпелье
15:00
РеннСтрасбург
17:00
ЛорьянНицца
17:00
ЛансМетц
17:00
ДижонБордо
17:00
МонакоЛилль
19:05
ПСЖНант
23:00
Англия / Премьер-лига
СаутгемптонБрайтон энд Хоув Альбион
15:00
Лестер СитиШеффилд Юнайтед
17:00
АрсеналТоттенхэм Хотспур
19:30
Манчестер ЮнайтедВест Хэм Юнайтед
22:15
Украина / Премьер-лига
МариупольКолос
15:00
Шахтёр ДДесна
18:00
ЗаряДинамо К
18:00
АлександрияОлимпик Д
20:30
Германия / Бундеслига
БайерАрминия
15:30
РБ ЛейпцигАйнтрахт Ф
17:30
ШтутгартХоффенхайм
20:00
Испания / Примера
СельтаАтлетик Б
16:00
ГранадаРеал Сосьедад
18:15
ЭйбарВильярреал
20:30
СевильяБетис
23:00
КХЛ / плей-офф
Динамо МСеверсталь
07:00
Металлург МгБарыс
07:00
СКАДинамо Мн
07:00
АвангардАвтомобилист
07:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Миннесота УайлдАризона Койотс
21:00
Детройт Ред УингзКаролина Харрикейнз
00:00
Коламбус Блю ДжекетсДаллас Старз
00:00
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Айлендерс
00:00
Колорадо ЭвеланшЛос-Анджелес Кингз
02:00
Оттава СенаторзТоронто Мэйпл Лифс
02:00
Единая лига ВТБ
Нижний Новгород Цмоки-Минск
14:00
Развернуть

Не оставил норвежцам шансов: Большунов выиграл масс-старт

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Большунов обогнал Клебо на 18 секунд и выиграл масс-старт на этапе Кубка мира

На заключительном этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в швейцарском Энгадине, завершился мужской масс-старт. Победителем стал россиянин Александр Большунов. Он опередил норвежца Йоханнеса Клебо, который пришел вторым, отстав на 18 секунд. Также в десятку сильнейших попали россияне Артем Мальцев (6) и Алексей Червоткин (10).

Скопировать ссылку

На этапе Кубке мире по лыжным гонкам в швейцарском Энгадине состоялся мужской масс-старт на 15 км. В гонке приняли участие сразу восемь представителей сборной России: Александр Большунов, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко, Евгений Белов, Артем Мальцев, Алексей Червоткин, Илья Семиков и Илья Порошкин.

В начале заезда лидеры не предпринимали попыток оторваться друг от друга, идя плотной группой. На отсечке 2,4 км более 50-ти лыжников находились в пределах десяти секунд друг от друга. Большунов, который являлся одним из фаворитов гонки, шел 14-м (+3,8), а возглавил пелотон норвежец Ханс Кристер Холунд.

На отметку 7,6 км Большунов пришел уже на первом месте, а вторым был Алексей Червоткин. Впрочем, было ясно, что судьба медалей будет решаться ближе к финишу. Это понимали и спортсмены, не предпринимая попыток уйти в отрыв.

Неприятная ситуация произошла с Евгением Беловым в середине гонки. Он сломал инвентарь, откатившись с девятого места в пятый десяток и лишившись шансов побороться за высокую позицию.

За 4 км до финиша Большунов начал убегать от основного пелотона. Россиянин уверенно удерживал преимущество, которое составляло порядка десяти секунд, и было видно, что у него еще есть запас сил. Когда соперники включились, чтобы догнать беглеца, он без особых проблем прибавил, не давая к себе приблизиться. На финиш россиянин приехал в гордом одиночестве, не оставив шансов своему обидчику на чемпионате мира Йоханнесу Клебо, который занял второе место и отстал от Большунова на 18,4 секунды. Замкнул тройку Пол Голберг из Норвегии (+18,9).

Также в десятку сильнейших попали Мальцев (6-й) и Червоткин (10-й).

Наставник сборной России Юрий Бородавко сразу после триумфа Большунова вспомнил инцидент, который произошел между россиянином и Клебо в марафоне на чемпионате мира. Напомним, на финишной прямой гонки, которая прошла 7 марта, Клебо потерял равновесие и толкнул Сан Саныча. В результате контакта лидировавший россиянин сломал палку и финишировал третьим. Занявший первое место Клебо был дисквалифицирован, серебро досталось Большунову, а победу присудили пришедшему к финишу вторым норвежцу Эмилю Иверсену.

«На сегодняшний день было видно, что у Саши хорошее самочувствие. Сделал рывок, который никто не смог поддержать, а дальше наращивал преимущество. Видно, что он в хорошем состоянии и настроении. Станет ли эта победа над Клебо пилюлей к тому, что было на чемпионате мира? Нет. Такого шанса предстоит ждать до следующего чемпионата мира или Олимпиады. То, что произошло тогда на финише, не заживает. И сегодняшняя победа не поможет это забыть», — сказал Бородавко.

Свой триумф прокомментировал и сам Большунов.

«Расставил ли сегодня все точки над i? Надо было расставить их еще на чемпионате мира.

Но здесь очень классное место, много подготовленных трасс. И здесь такая высота, какая будет на Олимпийских играх, — 1850 метров. Плюс сегодня были зимние условия, где можно было показать свою силу. Высшая точка — 1860 метров. Я даже удивлен, что мне здесь нормально.

Перед стартом были такие мысли, что сегодня нужно не нарушать социальную дистанцию и держаться от всех минимум на 1,5 метра. Но сегодня получилось даже больше», — иронично заявил триумфатор в эфире «Матч ТВ».

А вот олимпийская чемпионка Анфиса Резцова посоветовала Большунову быть скромнее.

«Саня снова доказал, что он сильнейший. Только нужно чуть-чуть скромнее себя вести. Как чемпион, но с уважением к другим. Клебо извинился перед ним после финиша, а Саша как-то неуважительно себя повел. Мы же не знаем, специально это было или не специально. Но все равно Сашка умница, чемпионат у него удался», — передает ее слова «СЭ».

14 марта мужчины сразятся в гонке преследования. Этот старт станет последним в Кубке мира сезона-2020/21.