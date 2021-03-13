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Ступак взяла бронзу в гонке преследования на Кубке мира

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Венг выиграла гонку преследования на этапе КМ, Ступак — третья

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Энгадине прошла женская гонка преследования на 30 км. Победу одержала представительница Норвегии Хейди Венг, а россиянка Юлия Ступак завоевала бронзовую медаль. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

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На этом «Газета.Ru» завершает свою трансляцию. Не пропустите мужскую гонку преследования — она стартует в 12.35 по мск.

Результаты остальных россиянок: Сорина (6), Степанова (27), Крупицкая (36), Непряева (39), Истомина (40), Мацокина (43).

У Юлии Ступак сегодня бронзовая медаль.

Эбба Андерсон завоевывает серебро и однозначно обгоняет Ступак в дистанционном зачете.

Хейди Венг становится победительницей гонки преследования, забирая первое золото в сезоне.

Ступак и Диггинс борются за бронзу.

Венг рывок сумасшедший делает и вырывается вперед. Ох, высока вероятность, что золото будет у норвежки. А Ступак только четвертой идет.

Диггинс по ощущениям совсем тяжко. Думает американка о том, чтобы остаться в четверке.

До финиша меньше трех километров.

То ли чуть сбросили темп лидеры, то ли другие добавили, но отставание чуть уменьшилось.

По своей готовности лидирующая группа выглядит, конечно, фантастически сегодня. По другим — огромные вопросы.

Крутой подъем преодолевают лидеры, Андерсон ведет группу. Рельеф трассы дальше будет меняться все чаще.

Две группы преследователей сливаются и превращаются в одно огромную. Это опасно — несет за собой риск падений на поворотах.

До финиша остается 8 км. Уже нет сомнений, что никто из других групп не вклинится в борьбу за медали — выше пятого места никто не поднимется. Остается один тяжелый подъем, где, видимо, кто-то постарается уже убежать.

Ступак выглядит очень уверенно, не чувствуется, к счастью, что есть у нее какие-то проблемы с состоянием. Сотрудники сборной дают ей фляжку.

Венг устала лидировать и хотела было передать эту роль Андерссон, но шведка отказалась. В итоге Диггинс тоже пасанула, и Ступак выходит работать первой.

Группа Сориной от группы Ступак отстает полторы минуты. А впереди — сложный подъем, на котором можно убегать.

Более трех минут проигрывают Степанова, Мацокина, Истомина. А Крупицкой совсем тяжело — больше семи минут отставание.

Вторая группа проигрывает уже 1,10, а третье — 1,30. Слишком далеко до лидеров.

Погода в горах переменчива, так что скольжение у спортсменок меняется часто. Сейчас, например, бегут на участке, где идет снег.

До 54 секунд вырастает преимущество группы, которую тащит Ступак прямо сейчас. Колоссальная разница сегодня между лидерами и остальными.

Ступак совсем не стремится выходить на лидирующую позицию и держится в тройке-четверке, не торопится.

Фоссесхолм старалась бодаться с лидерами, но устала и начала сдаваться. Связи по радио с тренерами нет, так что и Венг не могла к ней отойти и помочь.

Остальные наши девушки проигрывают от 2,30 до 2,45. Не приходится рассчитывать им сегодня на высокие места.

До 36 секунд увеличивается отставание Сориной и ее группы. Невысокий темп, откровенно говоря. А вот лидеры идут очень сильно.

Фоссесхолм отрывается от своей группы и летит в одиночку за лидерами. Тяжело ей по ветру идти соло.

Сорина отстает на 25 секунд, первую группу преследователей возглавляет Фоссесхолм. Они сейчас подберут отклеившуюся от лидеров Гиммлер.

Успешно преодолевают шведка, норвежка и Ступак первый серьезный подъем. Эта группа уже слегка оторвалась.

Очень плавно начинают девушки, никуда не торопятся. Ступак скрывается за спинами соперниц от ветра. Сорина же где-то в 15 секундах от лидеров.

В группе лидеров держится Ступак и не стремится никуда убегать на старте. Вместе с ней ведут гонку Эбба Андерсон и Хейди Венг.

Гонка началась!

От сборной России гонку сегодня бегут Юлия Ступак (1-й стартовый номер), Татьяна Сорина (9), Наталья Непряева (25), Христина Мацокина (32), Вероника Степанова (40), Мария Истомина (52) и Евгения Крупицкая (54).

Начало гонки в 10.15 мск.

Добрый день, уважаемые любители лыжных гонок! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции женской гонки преследования свободным стилем на 30 км в рамках этапа Кубка мира в швейцарском Энгадине.