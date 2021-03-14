Вновь без медалей: россияне провалили очередную гонку

Предпоследний этап Кубка мира по биатлону, который принял чешский Нове-Место, завершился индивидуальной смешанной эстафетной гонкой, в которой за российскую команду выступили Лариса Куклина и Матвей Елисеев.

В Чехии россияне выступают весьма неудачно. Куклина до этого заняла 37 место в спринте и финишировала 42-й в пасьюте. Елисеев в аналогичных дисциплинах обосновался на 25 и 31 месте соответственно.

За несколько часов до отчетного заезда прошла смешанная эстафета. Россия была представлена Ульяной Кайшевой, Ириной Казакевич, Александром Логиновым и Эдуардом Латыповым. Команда заняла седьмое место, уступив победителям из Норвегии три минуты.

Куклиной и Елисееву предстояло реабилитироваться за неудачу своих соотечественников, но в этом они не преуспели.

На первом этапе Куклина стартовала неудачно, уже в начале она обосновавшись лишь на 15 месте. Однако к огневому рубежу спортсменки пришли общей группой. На «лежке» россиянка закрыла пять мишеней без дополнительных патронов, уйдя на лыжню пятой. Лидерство захватила американка Сюзан Данкли, опережая россиянку на пять секунд.

В стрельбе из положения стоя Куклина допустила два промаха. Впрочем, многие соперницы также не смогли избежать ошибок из-за непростых погодных условий. Без дополнительных патронов обошлась только итальянка Микела Каррара. Несмотря на удачную стрельбу, Каррара закончила первый этап лишь второй. Лидировала Франция. Россия расположилась на седьмой строчке (+18.2).

На втором этапе Елисеев в стрельбе лежа также имел стопроцентную точность. Но ногами он выступал не слишком удачно. Почти все спортсмены продолжили промахиваться, но это не позволило россиянам приблизиться к лидерам. От талантливого норвежца Струлы Холм Легрейда Елисеев отстал на 23 секунды.

Россиянину нельзя было ошибаться на «стойке», чтобы не отстать от первой тройки. Но с задачей он не справился, промахнувшись дважды. Норвегия сохранила лидерство. Француз Антонен Гиггона, пришедший на стрельбище вторым, ушел на дополнительный круг, практически завершив борьбу за медали. Елисеев закончил первый для себя этап восьмым. Отставание от Норвегии составляло 36 секунд.

Интересно, но российские биатлонисты продолжили уверенно закрывать мишени на «лежке». Куклина, отстреляв на ноль, сократила отставание от Ингрид Тандерволд до 29 секунд. Стоит отметить, что к пятому огневому рубежу сборная США не потеряла шансы на медали. Норвежцы опережали американцев лишь на шесть секунд.

Последнюю для себя «стойку» Куклина закончила с одним дополнительным патроном. Елисеев убежал на заключительный этап восьмым. Норвегия, США, Австрия и Швеция шли вместе в лидерах. Елисеев отставал от них более чем на 30 секунд.

Россиянин продолжил традицию удачной стрельбы из положения стоя, но отставание осталось прежним, хоть он и отыграл три позиции.

Ногами Елисеев уступал лидерам. На стрельбище он допустил два промаха, потеряв шансы на медаль.

На последний круг Норвегия и Швеция убежали в лидерах. Им предстояло разыграть золото. За бронзу боролись сборные США и Австрии. Самуэльсон оказался сильнее норвежца на самой финишной прямой, принеся своей стране золото. Третье место заняла команда США. Елисеев приехал к финишу пятым, отстав от победителя более чем на минуту.