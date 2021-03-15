ФИФА обвинила в допинге троих футболистов из России

Трое подозреваемых

В отечественном спорте вспыхнул новый допинговый скандал: в приеме запрещенных веществ подозреваются два футболиста и одна футболистка.

Российский футбольный союз (РФС) уже подтвердил получение официального письма с обвинениями от ФИФА. Сообщается, что предполагаемое нарушение антидопинговых правил произошло еще восемь лет назад.

«РФС получил из ФИФА информацию о возбуждении дисциплинарных дел, связанных с возможным нарушением антидопинговых правил в 2013 году, в отношении двух футболистов и одной футболистки. При этом речь не идет об игроках, которые вызывались в национальные сборные команды»,

— приводит «Чемпионат» комментарий пресс-службы РФС. Также ведомство пообещало оказать игрокам юридическую поддержку в грядущих разбирательствах.

По информации Telegram-канала «Мутко против», одним из обвиняемых является 28-летний Иван Князев. Этот центральный защитник воспитывался в академии московского «Локомотива», затем выступал за «Кубань», московское «Торпедо» и дебютировал в Российской премьер-лиге (РПЛ) в составе «Урала». Однако со временем игрок опускался все ниже и сейчас играет за пермскую «Звезду», клуб из третьего по силе дивизиона страны — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

По информации того же источника, подозреваемой футболисткой является Дарья Мещерякова — вратарь, которая выступала за женскую сборную России до 17 лет и участвовала в отборе на чемпионат Европы.

И, наконец, больше всего информации на данный момент появилось о третьем подозреваемом — нападающем Владимире Обухове, который добился наибольших успехов из этого трио.

Обухов прошел школу столичного «Спартака», после чего выступал за московское «Торпедо» вместе с еще одним подозреваемым Князевым — они пересеклись в клубе с февраля по июнь 2013 года. После этого нападающий ушел в «Спартак-2», но пробиться в основу родного клуба не сумел и затем играл за «Кубань», «Мордовию», «Тамбов», «Сочи», а с октября 2020 года выступает в Премьер-лиге за «Ростов» Валерия Карпина, где периодически выходит на замену. Как сообщает «Чемпионат»,

в официальном письме ФИФА на имя генерального секретаря РФС Александра Алаева говорится, что Обухов якобы сдал положительную пробу в марте 2013 года на сборах молодежной сборной России в Новогорске.

В тот момент в молодежку был также вызван Князев, являвшийся одноклубником Обухова по «Торпедо». Любопытно, что оба подающих надежды игрока, несмотря на сборы в Новогорске, пропустили тогда мартовские товарищеские матчи против команд Италии и Испании U21. Князев просидел в запасе всю игру против Италии, а на матч с испанцами не попал в заявку. Обухов же вообще оказался вне заявки на обе встречи.

Обухова обвинили в попытке скрыть прием допинга

Возвращаясь к обвинительному письму ФИФА: федерация утверждает, что проба Обухова, взятая в Новогорске восемь лет назад, была отмечена в базе данных как отрицательная, но на самом деле якобы содержала в себе запрещенный стимулятор — метандиенон.

Этот анаболический стероид помогает быстро нарастить мышечную массу — в свое время его использовал, например, Арнольд Шварценеггер для увеличения мускулатуры.

Однако в профессиональном спорте метандиенон является допингом, и, как следует из заключения ФИФА, Обухов якобы пытался скрыть факт его приема.

«Существуют убедительные доказательства того, что были предприняты попытки скрыть неблагоприятный результат анализа с помощью «альтернативной методологии исчезновения положительных допинг-проб», а также избавиться от следов этого сокрытия. Кроме того, департамент разведки и расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) пришел к выводу, что вы (обращение к Обухову. — «Газета.Ru») совершили нарушение антидопинговых правил, но ваша проба была ложно заявлена в систему АДАМС Московской лабораторией как отрицательная», — цитирует «Чемпионат» текст официального письма ФИФА.

Как именно WADA пришло к выводу о подделке данных о пробе Обухова, неизвестно. Возможно, свою роль сыграл информатор Григорий Родченков, который при побеге в США передал Всемирному агентству базу данных Московской антидопинговой лаборатории с 2012 по 2015 год.

Там должна была содержаться информация о тесте Обухова от марта 2013-го, — и, возможно, были заметны следы каких-то изменений (или о них рассказал сам Родченков).

Еще один вариант: WADA обнаружило несостыковки между базой данных 2012-2015 и той копией базы, которую они извлекли из Московской лаборатории в январе 2019 года для перепроверки. Напомним, после длительного изучения базы-2019 эксперты WADA обвинили российскую сторону в удалении и изменении некоторых данных. Именно по этой причине к России были применены очередные санкции, которые запретили отечественным спортсменам выступать под своим флагом до декабря 2022 года.

Теперь Обухову грозит дисквалификация на четыре года. Скорее всего, то же наказание нависло над Князевым и Мещеряковой.

Стоит отметить, что имена Обухова и Мещеряковой упоминались в качестве подозреваемых еще в 2018 году. Тогда ФИФА официально запросила у РФС данные по поводу допинг-тестирования 11 футболистов — в том числе и этих двоих.

«Информация о допинге Обухова — какая-то ахинея»

Агент Обухова Сергей Пушкин подтвердил наличие проблем у своего клиента.

«Да, это мой футболист, я его веду с 16 лет, проблема существует. Удивительно, что это в сеть попало. О письме от ФИФА я узнал относительно недавно. Сам Володя, естественно, тоже был в курсе. Время покажет, как дальше поступать», — цитирует Пушкина портал Metaratings.

Бывший главный тренер «Торпедо» Борис Игнатьев, тренировавший Обухова в составе «автозаводцев», выразил недоумение тем, что игрок мог принимать допинг, выступая во втором дивизионе страны.

«Обухов играл у меня в «Торпедо». Про допинг я вообще не слышал, даже представить себе не могу такого во втором дивизионе, где решались небольшие задачи. Работать в Орехово-Зуево и давать таблетку, чтобы что? В финал Кубка выйти? Какая-то ахинея просто.

Плюс в футболе никакого преимущества допинг не дает — это не на 100 метров бежать. Я не верю в допинг Обухова, ему это было ни к чему. Он пришел в аренду из «Спартака», хотел получить игровую практику. Да и по интеллекту Вове эти вещи были ни к чему. С врачом команды никаких разговоров у нас не было», — подытожил Игнатьев.

Если все же будет доказано, что Обухов и Князев, которые в 20-летнем возрасте вместе выступали за «Торпедо», одновременно сдали положительные допинг-пробы, то большие вопросы действительно могут возникнуть к тогдашнему врачу «автозаводцев» Владимиру Аловскому. Специалист уже признался, что Обухов звонил ему с обвинениями по этому поводу.

«Откровенно пытаются все свалить на меня. Обухов звонит мне, обвиняет меня, что это я виноват. Я помню Князева, Обухова, но мы ничего в их отношении не делали, как и в отношении других.

Ни врачи, ни другие люди из «Торпедо» не виноваты в случившемся. Это просто попытки найти крайнего», — цитирует Аловского «Чемпионат».