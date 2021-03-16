«Бог вернулся»: Златан снова в сборной Швеции

16 марта подтвердилась появившаяся накануне информация о возвращении в сборную Швеции по футболу знаменитого нападающего итальянского «Милана» Златана Ибрагимовича.

Официально признанный лучшим в истории Швеции футболист не выступал за национальную команду с 2016 года.

В последнее время сам 39-летний форвард намекал на свое возможное возвращение в главную команду своей страны, однако существовало препятствие в виде непростых отношений с главным тренером шведской сборной Янне Андерссоном.

В свое время Златан, как раз покидая «Тре крунур», раскритиковал специалиста, а тот на регулярные вопросы о возвращении суперзвезды несколько раз даже отвечал, что это невозможно.

Впрочем, постепенно Андерссон сменил риторику на необходимость извинений со стороны игрока, в реальность чего не слишком верилось. А в последнее время Андерссон уже рассказывал, что видит со стороны нападающего позитивный настрой и желание играть за сборную, что делает его возвращение по-настоящему возможным.

В то же время шведские и мировые СМИ сообщали о переговорах между самим футболистом и шведской федерацией, и очевидно, что завершились они вполне успешно.

Андерссон объявил состав на ближайшие встречи к стартующему отборочному циклу чемпионата мира-2022 против Грузии (25 марта) и Косово (28 марта), и Златан в нем есть.

«Возвращение бога», — написал в своем Instagram сам Ибрагимович, выложив свою фотографию в желто-синей форме «трех коронок» с капитанской повязкой.

Интересно, будет ли он снова капитаном или не получит столь высокого статуса после четырехлетнего отсутствия в команде.

Возвращение Златана является далеко не просто статусной и рейтинговой медийной историей, а станет для команды настоящим усилением. Несмотря на свой возраст, нападающий показывает блестящую игру в Серии А, забив за «Милан» 14 голов в 14-ти проведенных матчах чемпионата.

Собственно травма игрока сильно навредила «россонери», потерявшим пять очков в последних трех турах и проведшим очень тяжелый выездной первый поединок в 1/8 финала Лиги Европы против одной из бывших команд Златана английского «Манчестер Юнайтед» (1:1). В итоге красно-черные фактически лишились шансов на борьбу за скудетто (чемпионский титул), но продолжают сражаться за путевку в Лигу чемпионов и, само собой, за еврокубковый трофей Лиги Европы.

В то же время у национальной сборной дела шли не лучшим образом. В элитном дивизионе Лиги наций УЕФА, куда шведы пробились, обыграв в решающем поединке сборную России, они потерпели в группе с Францией, Португалией и Хорватией пять поражений, сумев обыграть только последних и заняв последнее место, из-за чего вылетели обратно в Лигу Б.

Сейчас предстоит старт в отборочном цикле к мундиалю, который пройдет осенью 2022 года в Катаре. И матчи с Грузией и Косово, если так можно выразиться, станут для «Тре крунур» только разминкой, потому что впереди еще сражения с Грецией и Испанией, а прямая путевка на турнир из каждой подгруппы есть только одна, и даже не все вторые места попадут в стыковые матчи!

Наверняка Златан доиграет до Катара-2022 и примет участие в турнире, если шведы туда попадут. Но главной причиной возвращения нападающего в национальную команду является, конечно же, предстоящий в этом году Евро-2020 (УЕФА решил не менять название турнира из-за переноса на год).

В финальной части Евро Швеция сразится с той же Испанией, а еще с крепкими Словакией и Польшей. Помощь Ибрагимовича, на счету которого 62 гола в 116 встречах за национальную сборную, будет очень кстати.

Интересно, что Златан фактически вытеснил из сборной форварда московского «Спартака» Джордана Ларссона, который, несмотря на яркую игру в составе красно-белых, не получил вызова на предстоящие игры.

А вот Маркус Берг, Кристофер Олссон и Виктор Классон из «Краснодара», а также Виктор Старфельт из казанского «Рубина» получили приглашения.