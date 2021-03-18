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Грандиозная битва: Йоханнес Бё и Легрейд продолжают сражаться за Кубок мира

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Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. Мужской спринт. Хофер обыграл норвежцев

На заключительном этапе Кубка мира по биатлону в сезоне-2020/21 прошел мужской спринт. Победу праздновал итальянец Лукас Хофер, а норвежцы Йоханнес Бё и Легрейд продолжают битву за победу в общем зачете. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

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А мы на этом нашу трансляцию заканчиваем. Хорошего вечера!

Халили и Стрельцов не попали в топ-60, так что мимо гонки преследования.

Первая десятка плюс Гараничев.

1. Лукас Хофер — 15:49.5 — 0 (0+0)
2. Себастиан Самуэльссон — +4.0 — 0 (0+0)
3. Тарьей Бё — +14.7 — 0 (0+0)
4. Симон Детьё — +22.4 — 0 (0+0)
5. Кентен Фийон Майе — +28.6 — 1 (0+1)
6. Стурла Легрейд — +15.1 — 0 (0+0)
7. Йоханнес Бё — +41.5 — 2 (2+0)
8. Йоханнес Дале — +50.7 — 2 (1+1)
9. Владимир Илиев — +55.1 — 1 (1+0)
10. Роман Рес — +57.6 — 0 (0+0)
11. Евгений Гараничев — +1:01.8 — 0 (0+0)

Если ничего не случится, то Легрейд отыграет у Йоханнеса два очка и отрыв сократится до пяти очков.

Гараничев пока 11-й, остальные за первой двадцаткой.

Похоже, глобальный изменений уже не будет в верхней части финишного листа.

На стрельбище гуляет сильный ветер, так что сейчас практически все оставшиеся на дистанции биатлониста мажут со страшной силой.

Нет, Гараничев не будет даже в десятке. Больше 20 секунд ногами проигрывает на последнем круге. 11-й результат

Евгений Гараничев седьмой после двух огневых рубежей с нулем промахов. Неожиданно!

И Майе двигает лидеров Кубка мира. Но Бё и Легрейд по-прежнему рядом и Йоханнес сохраняет лидерство в общем зачете!

1. Лукас Хофер — 15:49.5 — 0 (0+0)
2. Себастиан Самуэльссон — +4.0 — 0 (0+0)
3. Тарьей Бё — +14.7 — 0 (0+0)
4. Симон Детьё — +22.4 — 0 (0+0)
5. Кентен Фийон Майе — +28.6 — 1 (0+1)
6. Стурла Легрейд — +15.1 — 0 (0+0)
7. Йоханнес Бё — +41.5 — 2 (2+0)
8. Йоханнес Дале — +50.7 — 2 (1+1)

Симон Детьё финиширует четвертым, отодвигая и Легрейда и Йоханнеса!

Симон Детьё и Кентен Фийон Майе после второй стрельбы пятый и шестой. Могут разбавить норвежцев на финише.

У Логинова один промах после двух рубежей, у Латыпова — два. Лучший после второй стрельбы Елисеев, у него 11-е место. На финише Елисеев пока 14-й, Логинов — 16-й.

Французы Эмильен Жаклен и Симон Детьё идут хорошо и могут побороться за медали.

Самуэльссону не хватает всего четырех секунд! Но норвежцев обошел.
1. Лукас Хофер — 15:49.5 — 0 (0+0)
2. Себастиан Самуэльссон — +4.0 — 0 (0+0)
3. Тарьей Бё — +14.7 — 0 (0+0)
4. Стурла Легрейд — +15.1 — 0 (0+0)
5. Йоханнес Бё — +41.5 — 2 (2+0)

Себастиан Самуэльссон идет на медаль. Ни разу не промазал, пока по дистанции чуть проигрывает Хоферу, но имеет шанс обойти всех норвежцев.

Тарьей Бё финиширует вторым, отодвигает и Легрейда, и брата. 14 секунд он проиграл Хоферу.

Легрейд финишировал вторым, он проиграл Хоферу 31 секунду. Итальянец сегодня очень быстр.

А что россияне? После первой стрельбы лучший Елисеев - 16-е место. После второй стрельбы Матвей уже шестой.

После второй стрельбы так:

Лукас Хофер — 15:49.5 — 0 (0+0)
Тарьей Бё — 16:04.2 +14.7 — 0 (0+0)
Стурла Легрейд — 16:04.6 +15.1 — 0 (0+0)
Йоханнес Бё — 16:31.0 +41.5 — 2 (2+0)

Хофер привез на финише Бё аж 46 секунд!

Себастиан Самуэльссон точен на лежке и пока третий после первой стрельбы.

Легрейд снова точно острелялся и проигрывает Хоферу 15 секунд. Йоханнес Бё проигрывает итальнцу более 40 секунд.

Тарьей Бё отстрелялся чисто на лежке и ушел на дистанцию третьим, отодвинул Легрейда. Матвей Елисеев на первой стрельбе с одним промахом.

На отметке 5,4 Легрей по-прежнему третий, но сокращает потихоньку отставание от Хофера.

А вот Йоханнес Бё на второй стрельбе отработал быстро и чисто. Так что он в деле.

Пока так:
Мартин Понсилуома
Лукас Хофер +3.3 0 (0)
Стурла Легрейд +13.0

Легрейд стреляет точно, но вот ходом пока идет не слишком быстро — он только третий. Плюс 20 секунд с Бё.

Тем временем, Тарьей Бё ушел на дистанцию.

Бё стреляет на лежке с двумя промахами. Все интереснее!

Легрейд уходит на дистанцию. У нас прямо с самого начала начинается все интересное.

Лукас Хофер ушел под четвертым номером, а мы ждем Легрейда, он стартует 12-м

Йоханнес Бё уходит на дистанцию первым!

В спринтерском зачете расклад такой, тоже полностью норвежский. Если до конца всего сезона в Кубке мира будут еще две гонки (гонка преследования и масс-старт), то спринт это последний.

Йоханнес Бё — 421
Йоханнес Дале — 358
Стурла Легрейд — 355
Тарьей Бё — 351

Главная интрига гонки и всего этапа (он последний в сезоне) — битва за победу в общем зачете между двумя норвежцами: Йоханнесом Бё и Стурлой Легрейдом. Их разделяет всего семь очков.

Первым среди россиян под 20-м номером на старт выйдет Матвей Елисеев, 34-м — Александр Логинов, 39-м — Эдуард Латыпов, 56-м — Карим Халили, 71-м — Евгений Гараничев, 97-м — Кирилл Стрельцов.

Начало гонки — в 17.30 мск.

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Предлагаем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира в чешском Эстерсунде.