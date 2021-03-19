Жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы. LIVE

Расписание оставшихся матчей Лиги Европы:
Четвертьфиналы
Первые матчи: 8 апреля
Вторые: 15 апреля
Полуфиналы
Первые матчи: 29 апреля
Ответные: 6 мая
Финал
26 мая («Арена Гданьск», Польша)
В жеребьевке Лиги Европы примут участие «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Рома», «Вильярреал», «Славия», «Аякс», «Гранада» и загребское «Динамо».
Расписание оставшихся матчей Лиги чемпионов:
В жеребьевке четвертьфиналов Лиги чемпионов нет никаких ограничений по национальному признаку: команды из одной страны могут встретиться друг с другом.
Затем пройдет жеребьевка полуфиналов — пары, образованные в 1/4, будут пронумерованы от 1 до 4, и будет определено, на кого выходит победитель каждого противостояния.
Жеребьевка финала определит номинальных хозяев решающего матча.
Точно такая же схема жеребьевок будет применена для 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы.
В жеребьевке Лиги чемпионов участвуют мадридский «Реал», «Челси», «Бавария», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «ПСЖ», дортмундская «Боруссия» и «Порту».
Мероприятие начнется в 14.00 мск.
В швейцарском Ньоне в штаб-квартире УЕФА проходит жеребьевка решающих стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.